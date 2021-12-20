Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Актуально Росія пригрозила військовою відповіддю, якщо НАТО "продовжуватиме наступати"

Підозра Петру Порошенку

Джерело: 24 канал

П'ятому українському президенту Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Цю інформацію підтвердили у СБУ та розповіли, у чому саме звинувачують п'ятого президента України.

Що інкримінують Порошенку

Начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч зазначив, що СБУ та ДБР зібрали достатньо доказів, які стали підставою для повідомлення про підозру Петру Порошенку. Екслідера України звинувачують у:

держзраді;

сприянні діяльності терористичних організацій.

Порошенка підозрюють у тому, що він у 2014 – 2015 роках, перебуваючи на посаді президента України, використовував свої повноваження вжив незаконні заходи до розірвання наявних торгівельних зв'язків України на постачання вкрай необхідного тоді вугілля з Південно-Африканської республіки.

Цікаво Швидкого фіналу не буде, – політолог про справу Порошенка

Одночасно з цим на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з непідконтрольних територій. У СБУ наголосили, що у такий спосіб Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від представників Росії. Служба безпеки вбачає у цих діях ознаки підривної діяльності суверенітету України.

Окрім цього, після укладених контрактів підозрюваний та інші співучасники здійснили матеріальне сприяння діяльності терористичних організацій на суму понад 200 мільйонів гривень,

– додав Анатолій Буліч.

Порошенка хотіли допитати, але він проігнорував слідчих

17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку на допит. Втім, політик проігнорував їх: сів у авто та поїхав. Цей момент зафіксували на відео. Порошенка спочатку мали просто допитати. Втім, ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак стверджував, що йому готують повідомлення про підозру.

Зверніть увагу! Напередодні лідер "Європейської Солідарності" поїхав за кордон. На сайті його сили вказано, що він відвідає Польщу та Туреччину. Турчинов заявив, що влада нібито знала про його заздалегідь заплановані зустрічі з вселенським патріархом та європейськими лідерами. Попри це, у ДБР все одно пішли на вручення йому повістки на черговий допит.

В Офісі генпрокурора повідомили, що повторно викликали Порошенка в приміщення ДБР на 23 грудня, на 10:00. Саме тоді розв'язуватимуть питання про вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас прокуратура ще не визначилась, який запобіжний захід проситиме для Порошенка.

Поранення українських військових в зоні ООС

Джерело: ООС

У зоні Операції об'єднаних сил двоє українських військових підірвались на вибухівці. Вони зазнали поранень, тож їх довелось госпіталізувати.

В якому стані поранені

Воїнам надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я одного військовослужбовця – тяжкий, іншого – середньої тяжкості. Обстрілів бойовиків від початку доби не зафіксували.

Як минула доба на передовій

За добу 19 грудня окупанти 2 рази порушували тишу, одного разу використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння:

Біля Новозванівки ворог стріляв з артилерії калібру 122 міліметрів.

У напрямку Світлодарська найманці гатили з великокаліберних кулеметів.

Зверніть увагу! Росія стягнула війська до українського кордону восени 2021 року. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що напад є ймовірним. Припускають, що атакувати Москва може у січні – лютому 2022 року. США та ЄС вже попередили Кремль про важкі наслідки такого кроку.

Зустріч очільників країн "Люблінського трикутника"

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський 20 грудня зустрівся з президентами Польщі та Литви. Український лідер приймав політиків посеред засніжених Карпат. Після неформального спілкування розпочалася тристороння зустріч. Після її завершення президенти України, Польщі та Литви підпишуть спільну заяву.

Цікаво Альтернатива "рускаму міру", – Кулеба про "Люблінський трикутник"

Зеленський наголосив на символічності переговорів – у річницю 30-річчя визнання незалежності України Польщею та Литвою. Саме ці країни визнали суверенітет нашої держави одними з перших. І Наусєда, і Дуда підтвердили повну підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Також, на думку президентів, є прогрес у здійснення трансформацій – задля наближення нашої держави до стандартів ЄС та НАТО.

Президенти України, Польщі та Литви підписали важливий документ, який стосується підтримки членства України в ЄС та НАТО. Володимир Зеленський звернув увагу на те, що документ не лише фіксує чітку підтримку євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля. Крім цього, він також підкреслив, що лідери Польщі та Литви погодили важливі кроки у цих напрямках на 2022 рік.

Що варто знати про "Люблінський трикутник" Це дипломатична ініціатива, яка об'єднує Україну, Литву і Польщу. Декларацію про створення цього альянсу міністри закордонних справ країн-учасниць підписали 28 липня 2020 року в польському Любліні. У межах цього формату Польща, Литва та Україна працюватимуть у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.

ОАСК заблокував конкурс з обрання голови САП

Джерело: ОАСК

Окружний адміністративний суд міста Києва заблокував конкурс з обрання голови САП. Зокрема суд частково задовольнив позов щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За наслідком розгляду справи суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,

– мовиться на сторінці ОАСК.

У суді аргументували це рішення тим, що:

через зміни в законодавстві Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП (що є відповідачем у справі) була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку;

законодавчо не визначили органу, якому б такі повноваження передавались.

Як наслідок – суд вирішив, що:

Конкурсна комісія немає відповідного повноваження;

а також мовиться про протиправність ухвалення нею порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Конкурс у САП: коротко

З понад 100 кандидатів на посаду до фіналу дійшли двоє: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генпрокурора.

Далі процес не просувається. Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що засідання зривають.

У США закликали негайно обрати керівника САП, адже саме ця установа відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів.

В Україні вдарять 20-градусні морози

Джерело: METEOPROG.ua

В Україну цього тижня суне суттєве похолодання. Синоптики прогнозують перші по-справжньому сильні морози на всій території країни. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, морози, які триватимуть кілька днів, спричинить холодна повітряна маса з Арктики.

Тож, з 21 по 24 грудня стовпчики термометрів опустяться нижче норми на -7...-12 градусів. Найбільш холодно буде на північному сході. Також, вже традиційно, холоди прийдуть у Карпати та на Прикарпаття. В окремі дні тут очікується до -20…-15 градусів.

Яка буде погода протягом тижня