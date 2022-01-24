Из Украины высылают дипломатов: главные новости 24 января

Иностранные посольства в Украине начали вызывать своих дипломатов. В СНБО заявили, что Россия не нападет в ближайшее время. На фоне возможной российской угрозы партнеры оказали Украине помощь. Деньги за вакцинацию можно будет потратить на коммуналку. Такими были главные новости 24 января.

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Страны начали высылать дипломатов

Источник: 24 канал

Из-за угрозы нападения России на Украину ряд стран решили эвакуировать своих дипломатов и их семьи. Первыми об этом заявили в США. Так, Вашингтон разрешил сотрудникам своего посольства "добровольный выезд" из Украины. То есть сотрудники должны самостоятельно решить – оставаться им в Киеве, или нет. В то же время семьям дипломатов приказали возвращаться на родину, потому что здесь они "могут находиться в опасности".

Кстати, в МИД Украины такое решение США назвали "преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности".

Вслед за Вашингтоном Лондон заявил, что вызывает часть работников своего посольства. В то же время всем британцам советуют не ехать в Украину, если их путешествие не является очень важным. Кстати, правительство Великобритании считает, что сейчас ситуация в нашей стране спокойная.

Какие еще страны заявили об эвакуации

Австралия начала вывозить своих дипломатов, а всем своим гражданам, которые находятся в Украине, посоветовала уехать отсюда.

начала вывозить своих дипломатов, а всем своим гражданам, которые находятся в Украине, посоветовала уехать отсюда. Германия не планирует эвакуировать работников посольства, однако их родным разрешили "добровольный выезд". Кроме того, уехать из Украины могут и родные членов немецких организаций. Билеты домой им оплатит правительство Германии.

Заметим, Япония призвала своих граждан, которые находятся в Украине, немедленно ее покинуть. Также японцам советуют отменить поездки в нашу страну, даже если путешествие очень важно.

Правительство Франции рекомендует воздержаться от поездок в украинские области, которые граничат с Россией. Поездки рекомендуют отсрочить "насколько это возможно".

Список государств, которые не планируют эвакуацию:

Эстония,

Австрия,

Венгрия,

Польша,

а также Европейский Союз.

СНБО провел заседание относительно ситуации в Украине

Источник: 24 канал

Заседание Совета нацбезопасности и обороны созвал Владимир Зеленский. Оно проходило в Офисе Президента. Главной темой для разговора стала ситуация с безопасностью в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация стабильная, и в случае войны мы обязательно победим.

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Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически,

– заверил Данилов.

Он отметил, что передвижение российских войск на территории России для Украины не редкость. Это может удивить только другие страны.

Главные тезисы с заседания:

тотальный выезд дипломатов из Украины пока не наблюдают;

угрозы для национальной экономики нет . Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что повлиять на нее может только дезинформация, и никакой другой фактор;

. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что повлиять на нее может только дезинформация, и никакой другой фактор; все предыдущие решения правительства по поднятию стипендий, зарплат для медиков и правоохранителей, пенсий, а также доплат для людей в возрасте от 75 и 85 лет будут выполнены ;

по поднятию стипендий, зарплат для медиков и правоохранителей, пенсий, а также доплат для людей в возрасте от 75 и 85 лет ; тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут поднимать;

министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал увеличение количества больных коронавирусом вдвое по сравнению с октябрем 2021 года. Однако благодаря вакцинации новая волна должна быть спокойнее;

по сравнению с октябрем 2021 года. Однако благодаря вакцинации новая волна должна быть спокойнее; в больницы развезли 20 тысяч флаконов Ремдесивира для лечения COVID. Кроме того, на этой неделе зарегистрируют препарат Молнупиравир.

Смотрите видео с брифинга СНБО:

Помощь Украине от партнеров

Европейский Союз

Источник: твиттер Урсулы фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Украине дополнительные 1,2 миллиарда евро помощи.

Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, который состоит из экстренных кредитов и грантов для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе,

– подчеркнула политик.

Когда Евросовет и Европарламент одобрят это решение, Киеву предоставят первый транш в размере 600 миллионов евро. Кроме того, в этом году Еврокомиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов и выделит еще 120 миллионов евро.

НАТО

Источник: НАТО

В НАТО решили отправить свои истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации возле границ Украины. Так, Дания направила в Балтийское море фрегат, а также перебросила 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Кроме того:

Испания отправила корабли для военно-морских сил НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарии;

отправила корабли для военно-морских сил НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарии; Франция готова прислать в Румынию контингент войск;

готова прислать в Румынию контингент войск; Нидерланды направят 2 истребителя F-35 в Болгарию. Также известно, что их корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.

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Латвия и Литва

Источник: Минобороны Литвы

В Литве и Латвии решили предоставить Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. В то же время министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что искренне надеется, что ВСУ не понадобится это переданное вооружение.

Польша

Источник: BBN РL

Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с представителями правительства в Бюро безопасности. Поводом для этого стала помощь Украине на фоне угроз нападения России. Так, Варшава решила предоставить ВСУ вооружение, но своих военных к нам не отправят в случае войны.

Программу "єПідтримка" расширят

Источник: Офис Президента

После заседания СНБО Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он анонсировал расширение программы "єПідтримка". Так, уже в феврале люди в возрасте от 60 лет смогут оплатить "вакцинационной тысячей" коммунальные услуги.

Кроме того, украинцы, которые вакцинируются от коронавируса бустерной дозой, получат еще 500 гривен. Такое решение одобрили, чтобы мотивировать украинцев сделать еще одну прививку. Так как после каждой последующей дозы иммунитет возрастает.

Смотрите видеообращение президента: