Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Дата, яка нас хвилює, – командувач ООС назвав день, коли Росія може напасти

Країни почали висилати дипломатів

Джерело: 24 канал

Через загрозу нападу Росії на Україну низка держав вирішили евакуювати своїх дипломатів та їхні сім'ї. Першими про це заявили у США. Так, Вашингтон дозволив працівникам свого посольства "добровільний виїзд" з України. Тобто співробітники мають самостійно вирішити – залишатися їм в Києві, чи ні. Водночас сім'ям дипломатів наказали вертатися на Батьківщину, бо тут вони "можуть перебувати у небезпеці".

До речі, у МЗС України таке рішення США назвали "передчасним та проявом надмірної перестороги".

Услід за Вашингтоном Лондон заявив, що викликає частину працівників свого посольства. Водночас усім британцям радять не їхати в Україну, якщо їхня мандрівка не є дуже важливою. До речі, уряд Великої Британії вважає, що наразі ситуація в нашій країні спокійна.

Які ще країни заявили про евакуацію

Австралія почала вивозити своїх дипломатів, а всім своїм громадянам, які перебувають в Україні, порадила виїхати звідси.

почала вивозити своїх дипломатів, а всім своїм громадянам, які перебувають в Україні, порадила виїхати звідси. Німеччина не планує евакуювати працівників посольства, однак їхнім рідним дозволили "добровільний виїзд". Крім того, поїхати з України можуть і рідні членів німецьких організацій. Квитки додому їм оплатить уряд Німеччини.

Зауважимо, Японія закликала своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно її покинути. Також японцям радять скасувати поїздки у нашу країну навіть, якщо мандрівка дуже важлива.

Уряд Франції рекомендує утриматися від поїздок в українські області, які межують з Росією. Поїздки рекомендують відтермінувати "наскільки це можливо".

Список держав, які не планують евакуацію:

Естонія,

Австрія,

Угорщина,

Польща,

а також Європейський Союз.

РНБО провела засідання щодо безпекової ситуації в Україні

Джерело: 24 канал

Засідання Ради нацбезпеки та оборони скликав Володимир Зеленський. Воно відбувалося в Офісі Президента. Головною темою для розмови стала безпекова ситуація в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ситуація стабільна й у разі війни ми обов'язково переможемо.

До теми Можливості є, – Данілов не виключив точкові удари по Росії у відповідь на напад

Ми не бачимо жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично,

– запевнив Данілов.

Він зазначив, що пересування російських військ на території Росії для України не дивина. Це може здивувати лише інші країни.

Головні тези з засідання:

тотального виїзду дипломатів з України наразі не спостерігають;

загрози для національної економіки немає . Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вплинути на неї може лише дезінформація, але не жоден інший чинник;

. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вплинути на неї може лише дезінформація, але не жоден інший чинник; усі попередні рішення уряду щодо підняття стипендій, зарплат для медиків та правоохоронців, пенсій, а також доплат для людей віком від 75 та 85 років будуть виконані ;

щодо підняття стипендій, зарплат для медиків та правоохоронців, пенсій, а також доплат для людей віком від 75 та 85 років ; тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть підіймати;

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував збільшення кількості хворих на коронавірус вдвічі у порівнянні з жовтнем 2021 року. Однак завдяки вакцинації нова хвиля повинна бути спокійнішою;

у порівнянні з жовтнем 2021 року. Однак завдяки вакцинації нова хвиля повинна бути спокійнішою; до лікарень розвезли 20 тисяч флаконів Ремдесивіру для лікування COVID. Крім того, цього тижня зареєструють препарат Молнупіравір.

Дивіться відео з брифінгу РНБО:

Допомога Україні від партнерів

Європейський Союз

Джерело: твітер Урсули фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги.

Я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених кредитів та грантів, для підтримки України у середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– наголосила політикиня.

Коли Єврорада та Європарламент схвалять це рішення, Києву нададуть перший транш у розмірі 600 мільйонів євро. Крім того, цього року Єврокомісія майже подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів та виділити ще 120 мільйонів євро.

НАТО

Джерело: НАТО

У НАТО вирішили відправити свої винищувачі та кораблі у Східну Європу через ситуацію біля кордонів України. Так, Данія направила у Балтійське море фрегат, а також перекинула 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору. Крім того:

Іспанія відправила кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії;

відправила кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії; Франція готова надіслати до Румунії контингент військ;

готова надіслати до Румунії контингент військ; Нідерланди скерують 2 винищувачі F-35 у Болгарію. Також відомо, що їхній корабель та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.

Читайте також Пів мільйона українців готові голими руками рвати росіян на шматки, – командувач ООС

Латвія та Литва

Джерело: міноборони Литви

У Литві та Латвії вирішили надати Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Водночас міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що щиро сподівається, що ЗСУ не знадобиться це передане озброєння.

Польща

Джерело: BBN РL

Президент Польщі Анджей Дуда скликав нараду з представниками уряду у Бюро національної безпеки. Приводом для цього стала допомога Україні на тлі загроз нападу Росії. Так, Варшава вирішила надати ЗСУ озброєння, але своїх військових до нас не відправлять у разі війни.

Програму "єПідтримка" розширять

Джерело: Офіс Президента

Після засідання РНБО Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому він анонсував розширення програми "єПідтримка". Так, вже в лютому люди, віком від 60 років, зможуть оплатити "вакцинаційною тисячею" комунальні послуги.

Крім того, українці, які вакцинуються від коронавірусу бустерною дозою, отримають ще 500 гривень. Таке рішення схвалили, щоб мотивувати українців зробити ще одне щеплення. Адже після кожної наступної дози імунітет зростає.

Дивіться відеозвернення президента: