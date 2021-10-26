Самые важные новости Украины и мира за 26 октября:
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Возвращение "скифского золота" в Украину
Источник: 24 канал
В Украину после многолетней судебной волокиты возвращается "скифское золото". Соответствующее решение 26 октября принял Апелляционный суд Амстердама. Отметим, что речь идет о примерно 2 тысячах артефактов из крымских музеев. Несмотря на название, не все изделия – золотые, есть и такие, которые сделаны из дерева, бронзы и керамики
Как артефакты оказались в Амстердаме
Ценные экспонаты из Музея исторических ценностей в Крыму еще с февраля 2014 года вынужденно оставались в Нидерландах. Сначала выставку с ними представили в немецком городе Бонн, а затем в Амстердаме. Далее Россия оккупировала украинский полуостров, из-за этого судьбу исторических артефактов должен был решить суд. В 2016 году экспозиции приказали вернуть Украине, однако в ответ поступила апелляционная жалоба от представителей крымских музеев.
"Скифское золото" возвращается в Украину / Инфографика 24 канала
Весной 2021 года в деле наконец состоялись завершающие дебаты. Апелляционный суд подтвердил, что "скифское золото" нужно вернуть не на оккупированную территорию, а в Украину. Это решение приняли, в частности, учитывая важную резолюцию ЮНЕСКО. В ней говорится о том, что художественные ценности нужно возвращать тому суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.
Президент Зеленский приветствовал важное решение
На долгожданное решение суда Амстердама сразу отреагировал президент Владимир Зеленский. Он приветствовал постановление суда и подчеркнул, что впоследствии удастся и деоккупировать Крым. "Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым", – отметил глава государства.
Оккупанты тоже не замедлили с реакцией
Российские оккупанты возмущаются из-за справедливого решения суда Амстердама. Они уже успели заявить, что намерены снова обжаловать его в суде (стороны имеют право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов). Председатель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, например, пожаловался, что это стало "мерзкой и отвратительной неожиданностью". Также ставленник оккупантов цинично заявил, что шокирован "отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма".
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Обострение на Донбассе и очередной фейк от боевиков
Источник: 24 канал
Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать договоренности о прекращении огня на Донбассе. Из-за вражеских атак погибают украинские защитники, опасность часто существует и для местных жителей. В течение суток 26 октября боевики убили бойца ВСУ и ранили его собрата. Кроме того, они обстреляли населенный пункт Гранитное. В то же время вовсю пытались распространять фейки о том, что Украина якобы вернула под контроль село Старомарьевку.
Российские наемники обстреляли Гранитное
Боевики всю ночь на 26 октября вели прицельный обстрел села Гранитного, расположенного в Донецкой области. В результате этой атаки задело несколько жилых домов. По словам главы Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимира Веселкина, враг использовал оружие 120 калибра. К счастью, жертв среди мирного населения нет. Поселковый глава призвал местных жителей ради собственной безопасности не выходить из дома.
Последствия вражеского обстрела в Гранитном / Коллаж 24 канала
Впоследствии Офис генпрокурора открыл уголовное дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном, на Донбассе. Боевики прицельно обстреляли село и зацепили несколько жилых домов. Правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Атака на позиции ВСУ
Кроме этого, российские наемники открыли огонь по позициям украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ наши бойцы, не применяя запретное вооружение, дали адекватный ответ. К сожалению, один из военных ВСУ получил смертельные ранения. Еще один – оказался в больнице. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.
Фейк оккупантов о Старомарьевке
Село Старомарьевка находится в так называемой "серой зоне". В 2020 году там проживали около 150 человек, 7 из них были несовершеннолетними. СМИ оккупантов активно распространяли ложную информацию о том, что ВСУ вернули под контроль этот населенный пункт. Таким образом, они стремились обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Для этого боевики даже заявили о якобы обстреле украинцами больницы и школы в городке Тельманово.
Когда могут ввести тотальный локдаун в Украине
Источник: "Свобода слова на ICTV"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал актуальную ситуацию с коронавирусом в Украине. Он предостерег, что общенациональный локдаун власти могут ввести в случае, если все регионы станут "красными". По состоянию на 26 октября строжайшие карантинные ограничения действуют уже в 8 областях. Рискуют попасть в этот же перечень Львовщина, Житомирщина, Луганщина и еще 2 области.
Какие регионы уже в красной зоне:
- Херсонщина;
- Одесщина;
- Запорожье;
- Донетчина;
- Днепропетровщина;
- Сумщина;
- Николаевщина;
- Ровненщина.
О вероятности локдауна высказались и в СНБО
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов посетовал, что не все украинцы осознают, насколько опасным является коронавирус COVID-19. Чиновник в очередной раз подчеркнул, что нужно прививаться, чтобы защитить себя и родных.
Это зависит от сознания наших граждан. Вам куда? Вам жить, или на кладбище?
– отметил Данилов.
Секратар СНБО также предупредил, что Украине уже зафиксировали первые случаи инфицирования новой мутацией штамма коронавируса Дельта. По словам чиновника, такие больные уже есть минимум в 2 городах – Львове и Тернополе.
Дело против Кивы
Источник: 24 канал
Ранее скандальный народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива опубликовал видео, которое "приурочил" к годовщине убийства Степана Бандеры. Политик выстрелил автоматной очередью в воздух и назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине". Этот инцидент не остался без внимания украинских правоохранителей. Сегодня, 26 октября, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против нардепа открыли уголовное дело. Причиной она назвала стрельбу из оружия, которым щеголял Кива. Какая квалификация преступления – чиновница не уточнила. Впрочем, по ее словам, это уже не первое уголовное дело "в коллекции политика".
Кива снова оскандалился / Коллаж 24 канала
"В отношении народного депутата (Ильи Кивы – 24 канал) у нас есть дела, и их, в принципе, относительно этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить", – подытожила глава Офиса генпрокурора.