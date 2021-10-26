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Возвращение "скифского золота" в Украину

Источник: 24 канал

В Украину после многолетней судебной волокиты возвращается "скифское золото". Соответствующее решение 26 октября принял Апелляционный суд Амстердама. Отметим, что речь идет о примерно 2 тысячах артефактов из крымских музеев. Несмотря на название, не все изделия – золотые, есть и такие, которые сделаны из дерева, бронзы и керамики

Как артефакты оказались в Амстердаме

Ценные экспонаты из Музея исторических ценностей в Крыму еще с февраля 2014 года вынужденно оставались в Нидерландах. Сначала выставку с ними представили в немецком городе Бонн, а затем в Амстердаме. Далее Россия оккупировала украинский полуостров, из-за этого судьбу исторических артефактов должен был решить суд. В 2016 году экспозиции приказали вернуть Украине, однако в ответ поступила апелляционная жалоба от представителей крымских музеев.



"Скифское золото" возвращается в Украину / Инфографика 24 канала

Весной 2021 года в деле наконец состоялись завершающие дебаты. Апелляционный суд подтвердил, что "скифское золото" нужно вернуть не на оккупированную территорию, а в Украину. Это решение приняли, в частности, учитывая важную резолюцию ЮНЕСКО. В ней говорится о том, что художественные ценности нужно возвращать тому суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Президент Зеленский приветствовал важное решение

На долгожданное решение суда Амстердама сразу отреагировал президент Владимир Зеленский. Он приветствовал постановление суда и подчеркнул, что впоследствии удастся и деоккупировать Крым. "Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым", – отметил глава государства.

Оккупанты тоже не замедлили с реакцией

Российские оккупанты возмущаются из-за справедливого решения суда Амстердама. Они уже успели заявить, что намерены снова обжаловать его в суде (стороны имеют право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов). Председатель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, например, пожаловался, что это стало "мерзкой и отвратительной неожиданностью". Также ставленник оккупантов цинично заявил, что шокирован "отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма".

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Источник: 24 канал