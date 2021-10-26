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Повернення "скіфського золота" в Україну

Джерело: 24 канал

В Україну після років судової тяганини повертається "скіфське золото". Відповідне рішення 26 жовтня ухвалив Апеляційний суд Амстердама. Зазначимо, що мовиться про близько 2 тисячі артефактів з кримських музеїв. Попри назву, не усі вироби – золоті, є й такі, що зроблені з дерева, бронзи та кераміки

Як артефакти опинилися в Амстердамі

Цінні експонати з Музею історичних цінностей у Криму ще з лютого 2014 року вимушено залишалися у Нідерландах. Спочатку виставку з ними представили в німецькому місті Бонн, а потім – в Амстердамі. Далі Росія окупувала український півострів, через це долю історичних артефактів мав вирішити суд. У 2016 році експозиції наказали повернути Україні, втім у відповідь надійшла апеляційна скарга від представників кримських музеїв.



"Скіфське золото" повертається в Україну / Інфографіка 24 каналу

Навесні 2021 року в справі нарешті відбулися завершальні дебати. Апеляційний суд підтвердив, що "скіфське золото" потрібно повернути не на окуповану територію, а в Україну. Це рішення ухвалили, зокрема, з огляду на важливу резолюцію ЮНЕСКО. У ній мовиться про те, що художні цінності потрібно повертати тій суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції.

Президент Зеленський привітав важливе рішення

На довгоочікуване рішення суду Амстердама одразу відреагував президент Володимир Зеленський. Він привітав постанову суду й наголосив, що згодом вдасться і деокупувати Крим. "Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив глава держави.

Окупанти також не забарилися з реакцією

Російські окупанти обурюються через справедливе рішення суду Амстердама. Вони вже встигли заявити, що мають намір знову оскаржувати його в суді (сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів). Голова Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін, наприклад, побідкався, що це стало "бридкою та огидною несподіванкою". Також ставленик окупантів цинічно заявив, що шокований "ставленням європейського правосуддя до прав, інтересів та культурної спадщини Криму".

До теми "Повернемо і Крим": як соцмережі реагують на рішення щодо "скіфського золота"

Загострення на Донбасі й черговий фейк від бойовиків

Джерело: 24 канал

Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати домовленості про припинення вогню на Донбасі. Через ворожі атаки гинуть українські захисники, небезпека часто існує й для місцевих жителів. Протягом доби 26 жовтня бойовики вбили бійця ЗСУ та поранили його побратима. Крім цього, вони обстріляли населений пункт Гранітне. Водночас щосили намагалися розповсюджувати фейки про те, що Україні нібито повернула під контроль село Старомар'ївку.

Російські найманці обстріляли Гранітне

Бойовики цілу ніч проти 26 жовтня вели прицільний обстріл села Гранітного, що розташоване на Донеччині. Внаслідок цієї атаки зачепило декілька житлових будинків. За словами очільника Мирненської селищної військово-цивільній адміністрації Володимира Веселкіна, ворог використовував зброю 120 калібру. На щастя, жертв серед мирного населення немає. Селищний голова закликав місцевих мешканців заради власної безпеки не виходити з дому.



Наслідки ворожого обстрілу в Гранітному / Колаж 24 каналу

Згодом Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через обстріл житлових будинків у Гранітному, що на Донбасі. Бойовики прицільно обстріляли село та зачепили кілька житлових будинків. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Атака на позиції ЗСУ

Крім цього, російські найманці відкрили вогонь по позиціях українських захисників, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь наші бійці, не застосовуючи забороненого озброєння, надали адекватну відповідь. На жаль, один із військових ЗСУ отримав смертельні поранення. Ще один – опинився у лікарні. Його стан медики оцінили як задовільний.

Фейк окупантів про Старомар'ївку

Село Старомар'ївка перебуває у так званій "сірій зоні". У 2020 році там проживало близько 150 людей, 7 з них – були неповнолітніми. ЗМІ окупантів активно поширювали неправдиву інформацію про те, що ЗСУ повернули під контроль цей населений пункт. У такий спосіб вони прагнули звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Для цього бойовики навіть заявили про нібито обстріл українцями лікарні та школи у містечку Тельманово.

Важливо! Втім, пресслужба ООС спростувала інформацію щодо взяття Старомар'ївки. Там наголосили, що контролюють ситуацію, а позиції українських військових залишаються незмінними.

Коли можуть ввести тотальний локдаун в Україні

Джерело: "Свобода слова на ICTV"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував актуальну ситуацію з коронавірусом в Україні. Він застеріг, що загальнонаціональний локдаун влада може запровадити у випадку, якщо усі регіони стануть "червоними". Станом на 26 жовтня найсуворіші карантинні обмеження діють вже у 8 областях. Ризикують потрапити до цього ж переліку Львівщина, Житомирщина, Луганщина й ще 2 області.

Які регіони вже у червоній зоні:

Херсонщина;

Одещина;

Запорізька область;

Донеччина;

Дніпропетровщина;

Сумщина;

Миколаївщина;

Рівненщина.

Про ймовірність локдауну висловилися й у РНБО

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов поскаржився, що не всі українці усвідомлюють, наскільки небезпечним є коронавірус COVID-19. Посадовець вкотре наголосив на тому, що потрібно вакцинуватися, аби захистити себе та рідних.

Ризик завжди є. Це залежить від свідомості наших громадян. Я вже не знаю, як пояснювати. Вам куди? Вам жити, чи на цвинтар?

– зазначив Данілов.

Секратар РНБО також попередив, що Україні уже зафіксували перші випадки інфікування новою мутацією штаму коронавірусу Дельта. За словами посадовця, такі хворі вже є щонайменше у 2 містах – Львові та Тернополі.

Справа проти Киви

Джерело: 24 канал

Раніше скандальний народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива опублікував відео, яке "приурочив" до роковин вбивства Степана Бандери. Політик вистрілив з автоматною чергою у повітря й назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні". Цей інцидент не залишився без уваги українських правоохоронців.

Сьогодні, 26 жовтня, генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що проти нардепа відкрили кримінальну справу. Причиною вона назвала стрілянину зі зброї, якою хизувався Кива. Яка кваліфікація злочину – посадовиця не уточнила. Втім, за її словами, це вже не перша кримінальна справа "у колекції політика".



Кива знову оскандалився / Колаж 24 каналу

"Щодо народного депутата (Іллі Киви – 24 канал) у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити", – підсумувала очільниця Офісу генпрокурора.