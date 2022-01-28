Пресс-конференция Зеленского, смерть боксера Вирчиса: главные новости 28 января
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для иностранных журналистов. Умер украинский боксер Владимир Вирчис. В Запорожье произошел мощный взрыв в многоэтажке. Нардепа от "слуг" Сергея Кузьминых задержали на взятке. В Украину прибыла четвертая партия с военной помощью от США. Такими были главные новости 28 января.
Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 28 января:
Важно Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину, – СМИ
Зеленский встретился с иностранными СМИ
Источник: 24 канал
Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с иностранными журналистами. Основными темами встречи была угроза вторжения России, поддержка Украины международным сообществом и вступление в НАТО.
Главные тезисы Зеленского
- Президент призвал не паниковать. Он подчеркнул, что в Киеве на улицах не ездят танки, а такая информационная политика вредит украинской экономике. Наше государство теряет деньги.
- По мнению Зеленского, санкции надо вводить еще до вероятного нападения России. Он отметил, что эти ограничения нужны не только Украине, поскольку помогут сдержать дальнейшую агрессию против страны Европы.
- Эвакуацию дипломатов из Украины политик назвал ошибкой. Он отметил, что представители посольств должны быть на месте в такие времена, а также добавил, что "у нас не Титаник".
- Глава государства сказал, что членство Украины в НАТО пока не зависит от нашего государства. Однако мы ждем от Альянса конкретики, чтобы знать, на что рассчитывать. Зеленский подчеркнул – если полномасштабная война все-таки начнется, то будет и на границах НАТО.
- Украина готова сотрудничать не только с НАТО. По словам Зеленского, власть готова к переговорам относительно других оборонительных союзов.
- В заключение президент вспомнил о финансовой помощи от международного сообщества и поблагодарил партнеров.
- В частности, Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена, с которым накануне провел телефонный разговор. Правда, украинский лидер отметил, что как президент может иметь секреты даже от Байдена.
Пресс-конференция Владимира Зеленского для иностранных СМИ:
Умер боксер Владимир Вирчис
Источник: "Чемпион"
Умер бывший украинский боксер тяжелого веса Владимир Вирчис. Его нашли с удавкой на шее в Киеве возле дома на улице Раисы Окипной. Его обнаружил прохожий. Жена Вирчиса обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, а затем опознала тело.
Полиция открыла дело. Предполагают, что спортсмен совершил самоубийство, однако точную причину смерти будет устанавливать экспертиза.
Просил помощи
Вирчис 5 января публиковал пост с просьбой о помощи.
Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их "кинули" близкие друзья на доверии? Можно ли стартовать с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает. Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются,
– писал спортсмен.
По информации СМИ, в последнее время Вирчис находился в депрессии.
Кто такой Владимир Вирчис
- Боксер в 2003 – 2004 годах был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF, в 2005 – 2006 – интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.
- Вирчис провел 28 боев и 26 раз был победителем. К слову, 21 раз победил нокаутом.
- Последний бой провел 24 октября 2009 года, одолев в Германии Эдгарса Калнарса.
- К слову, должен был биться за пояс чемпиона мира по версии WBC с Виталием Кличко. Однако потерял это право из-за 2 проигранных боев.
Владимир Вирчис / Фото BBC
Взрыв в многоэтажке в Запорожской области
Источник: ГСЧС
В Запорожье около 4:00 раздался взрыв в жилом доме. В результате повреждено 7 квартир. Причина – на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси.
Взрыв в Запорожье / Фото из фейсбука КНП "ТМО "ОЦЭМП и МК" ЗОС
Есть жертва
В результате взрыва погибла пожилая женщина. Еще двое пострадавших получили травмы разной степени тяжести:
- у женщины 35 лет – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела 2 – 3 степени, то есть 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок;
- женщина 55 лет – получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения.
Из дома были эвакуировали 15 местных жителей. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Смотрите о взрыве дома в Запорожье:
"Слугу" Кузьминых задержали на взятке
Источник: НАБУ
Нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых разоблачили на взятке. Речь идет о 588 тысячах гривен.
По информации правоохранителей, политик получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.
Детективы НАБУ не назвали фамилию депутата, однако журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале проинформировал, что задержали Кузьминых.Обратите внимание! Кузьминых – глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Задержание нардепа / Фото НАБУ
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Четвертая партия помощи от США
Источник: фейсбук Алексея Резникова
В Украину прибыл четвертый самолет с военным оборудованием от США. В конце 2021 года Штаты согласовали Украине 200 миллионов долларов помощи – наибольшая помощь Украине с 2014 года.
На этот раз доставили 81 тонну патронов различного калибра. По словам Резникова, на следующей неделе прибудут самолеты с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности.
Что этому предшествовало
- Заметим, в первой партии помощи доставили летальное оружие. Оно прибыло ночью 22 января.
- Уже 23 января поступила вторая партия – свыше 80 тонн летального вооружения.
- Перед этим Штаты передали Украине многоцелевые гранатометы.
Четвертая партия помощи от США / Фото Алексея Резникова