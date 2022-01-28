Пресс-конференция Зеленского, смерть боксера Вирчиса: главные новости 28 января

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для иностранных журналистов. Умер украинский боксер Владимир Вирчис. В Запорожье произошел мощный взрыв в многоэтажке. Нардепа от "слуг" Сергея Кузьминых задержали на взятке. В Украину прибыла четвертая партия с военной помощью от США. Такими были главные новости 28 января.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 28 января:

Важно Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину, – СМИ

Зеленский встретился с иностранными СМИ

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с иностранными журналистами. Основными темами встречи была угроза вторжения России, поддержка Украины международным сообществом и вступление в НАТО.

Главные тезисы Зеленского

Президент призвал не паниковать. Он подчеркнул, что в Киеве на улицах не ездят танки, а такая информационная политика вредит украинской экономике. Наше государство теряет деньги.

По мнению Зеленского, санкции надо вводить еще до вероятного нападения России. Он отметил, что эти ограничения нужны не только Украине, поскольку помогут сдержать дальнейшую агрессию против страны Европы.

Эвакуацию дипломатов из Украины политик назвал ошибкой. Он отметил, что представители посольств должны быть на месте в такие времена, а также добавил, что "у нас не Титаник".

Глава государства сказал, что членство Украины в НАТО пока не зависит от нашего государства. Однако мы ждем от Альянса конкретики, чтобы знать, на что рассчитывать. Зеленский подчеркнул – если полномасштабная война все-таки начнется, то будет и на границах НАТО.

Украина готова сотрудничать не только с НАТО. По словам Зеленского, власть готова к переговорам относительно других оборонительных союзов.

В заключение президент вспомнил о финансовой помощи от международного сообщества и поблагодарил партнеров.

В частности, Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена, с которым накануне провел телефонный разговор. Правда, украинский лидер отметил, что как президент может иметь секреты даже от Байдена.

Пресс-конференция Владимира Зеленского для иностранных СМИ:

Умер боксер Владимир Вирчис

Источник: "Чемпион"

Умер бывший украинский боксер тяжелого веса Владимир Вирчис. Его нашли с удавкой на шее в Киеве возле дома на улице Раисы Окипной. Его обнаружил прохожий. Жена Вирчиса обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, а затем опознала тело.

Полиция открыла дело. Предполагают, что спортсмен совершил самоубийство, однако точную причину смерти будет устанавливать экспертиза.

Просил помощи

Вирчис 5 января публиковал пост с просьбой о помощи.

Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их "кинули" близкие друзья на доверии? Можно ли стартовать с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает. Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются,

– писал спортсмен.

По информации СМИ, в последнее время Вирчис находился в депрессии.

Кто такой Владимир Вирчис

Боксер в 2003 – 2004 годах был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF, в 2005 – 2006 – интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

Вирчис провел 28 боев и 26 раз был победителем. К слову, 21 раз победил нокаутом.

Последний бой провел 24 октября 2009 года, одолев в Германии Эдгарса Калнарса.

К слову, должен был биться за пояс чемпиона мира по версии WBC с Виталием Кличко. Однако потерял это право из-за 2 проигранных боев.

Владимир Вирчис / Фото BBC

Взрыв в многоэтажке в Запорожской области

Источник: ГСЧС

В Запорожье около 4:00 раздался взрыв в жилом доме. В результате повреждено 7 квартир. Причина – на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси.



Взрыв в Запорожье / Фото из фейсбука КНП "ТМО "ОЦЭМП и МК" ЗОС

Есть жертва

В результате взрыва погибла пожилая женщина. Еще двое пострадавших получили травмы разной степени тяжести:

у женщины 35 лет – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела 2 – 3 степени, то есть 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок;

женщина 55 лет – получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения.

Из дома были эвакуировали 15 местных жителей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Смотрите о взрыве дома в Запорожье:

"Слугу" Кузьминых задержали на взятке

Источник: НАБУ

Нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых разоблачили на взятке. Речь идет о 588 тысячах гривен.

По информации правоохранителей, политик получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

Детективы НАБУ не назвали фамилию депутата, однако журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале проинформировал, что задержали Кузьминых.

Кузьминых – глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Задержание нардепа / Фото НАБУ

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Четвертая партия помощи от США

Источник: фейсбук Алексея Резникова

В Украину прибыл четвертый самолет с военным оборудованием от США. В конце 2021 года Штаты согласовали Украине 200 миллионов долларов помощи – наибольшая помощь Украине с 2014 года.

На этот раз доставили 81 тонну патронов различного калибра. По словам Резникова, на следующей неделе прибудут самолеты с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности.

Что этому предшествовало

Заметим, в первой партии помощи доставили летальное оружие. Оно прибыло ночью 22 января.

Уже 23 января поступила вторая партия – свыше 80 тонн летального вооружения.

Перед этим Штаты передали Украине многоцелевые гранатометы.



Четвертая партия помощи от США / Фото Алексея Резникова