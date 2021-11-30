Самые важные новости Украины и мира за вторник, 30 ноября:

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Налоговый законопроект

Источник: 24 канал

Верховная Рада одобрила так называемый "ресурсный" законопроект 5600. Он касается изменений в Налоговый кодекс. Поскольку к инициативе внесли 11 тысяч правок, ее рассматривали по упрощенной процедуре.

Что предусматривает инициатива

Законопроект вводит до 2037 года перечень налоговых льгот для компаний, осуществляющих деятельность в шахтерских регионах. Освобождает от налогообложения прибыли производителей домашней птицы, кроме кур.

Госслужащие, которые не выполняли публичные функции с 1 января 2010 года, могут принять участие в налоговой амнистии.

Ставка 0% для налогообложения продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученного плательщиком в собственность в процессе приватизации земель, находившихся в пользовании плательщика.

Компании-застройщики должны уплачивать НДС с операций с недвижимостью;

Проект вводит налог в виде 18% от доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости на год. Ранее такие операции облагались налогом в 5%.

Причем тут Ахметов

В СМИ законопроект окрестили "антиахметовским". Дело в том, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды. На этом специализируется компания "Метинвест" Рината Ахметова.

Также инициатива вводит акцизный налог на электроэнергию, которую производят из солнечных и ветровых электростанций. К слову, ДТЭК Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в стране.

Смерть Моториной

Источник: 24 канал

В полтавском СИЗО ночью 30 ноября умерла 19-летняя Вероника Моторина. Ранее ее приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора в тире.

Врачи пытались реанимировать девушку

СМИ писали якобы Моторина весь день ничего не ела, а только пила кофе и курила сигареты. Вечером у девушки случился приступ эпилепсии. К медикам позвонили в 19:32. Врачи пытались спасти Моторину, но в 20:53 она умерла.

Обратите внимание! Ранее Моторина совершила попытку самоубийства. Когда ее везли в СИЗО, она достала лезвие от бритвы и порезала руки. После этого осужденную госпитализировали.

Приговор для Моториной: главное

В феврале 2020 года Моторина пошла в тир. Там она смертельно ранила 64-летнего работника Игоря Смолянинова.

Нападавшую остановил другой инструктор.

Перед оглашением приговора Моторина попросила прощения у жены убитого инструктора. Суд вынес ей приговор: 15 лет тюрьмы.



Вероника Моторина / Фото полиции

Отставка главы Верховного Суда

Источник: Верховный Суд

Валентина Данишевская ушла с поста главы Верховного Суда. Ее отставку окончательно поддержал Высший совет правосудия

Если судья имеет 20 лет стажа, то может уйти на пенсию. У Данишевской есть более 20 лет.