Найважливіші новини України та світу за вівторок, 30 листопада:

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Податковий законопроєкт

Джерело: 24 канал

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу. Оскільки до ініціативи внесли 11 тисяч правок, її розглядали за спрощеною процедурою.

Що передбачає ініціатива

Законопроєкт запроваджує до 2037 року перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах. Звільняє від оподаткування прибутки виробників свійської птиці, крім курей.

Держслужбовці, які не виконували публічні функції з 1 січня 2010 року, можуть взяти участь у податковій амністії.

Ставка 0% для оподаткування продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником у власність у процесі приватизації земель, які перебували у користуванні платника.

Компанії-забудовники мають сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю;

Проєкт запроваджує податок у вигляді 18% від доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості на рік. Раніше такі операції оподатковувались у 5%.

До чого тут Ахметов

У ЗМІ законопроєкт охрестили "антиахметівським". Річ у тім, що він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди. На цьому спеціалізується компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.

Також ініціатива запроваджує акцизний податок на електроенергію, яку виробляють з сонячних та вітрових електростанцій. До слова, ДТЕК Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики у країні.

Смерть Моторіної

Джерело: 24 канал

У полтавському СІЗО вночі 30 листопада померла 19-річна Вероніка Моторіна. Раніше її засудили до 15 років в'язниці за вбивство інструктора у тирі.

Лікарі намагались реанімувати дівчину

ЗМІ писали нібито Моторіна весь день нічого не їла, а тільки пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії. До медиків подзвонили о 19:32. Лікарі намагались врятувати Моторіну, але о 20:53 вона померла.

Зверніть увагу! Раніше Моторіна вчинила спробу самогубства. Коли її везли до СІЗО, вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.

Вирок для Моторіної: головне

У лютому 2020 року Моторіна пішла в тир. Там вона смертельно поранила 64-річного працівника Ігоря Смолянінова.

Нападницю зупинив інший інструктор.

Перед оголошенням вироку Моторіна попросила вибачення у дружини вбитого інструктора. Суд виніс їй вирок: 15 років в'язниці.



Вероніка Моторіна / Фото поліції

Відставка глави Верховного Суду

Джерело: Верховний Суд

Валентина Данішевська пішла з посади голови Верховного Суду. Її відставку остаточно підтримала Вища рада правосуддя

Якщо суддя має 20 років стажу, то може піти на пенсію. У Данішевської є понад 20 років.