Найважливіші новини України та світу за вівторок, 30 листопада:
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Податковий законопроєкт
Джерело: 24 канал
Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу. Оскільки до ініціативи внесли 11 тисяч правок, її розглядали за спрощеною процедурою.
Що передбачає ініціатива
- Законопроєкт запроваджує до 2037 року перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах. Звільняє від оподаткування прибутки виробників свійської птиці, крім курей.
- Держслужбовці, які не виконували публічні функції з 1 січня 2010 року, можуть взяти участь у податковій амністії.
- Ставка 0% для оподаткування продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником у власність у процесі приватизації земель, які перебували у користуванні платника.
- Компанії-забудовники мають сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю;
- Проєкт запроваджує податок у вигляді 18% від доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості на рік. Раніше такі операції оподатковувались у 5%.
До чого тут Ахметов
У ЗМІ законопроєкт охрестили "антиахметівським". Річ у тім, що він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди. На цьому спеціалізується компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.
Також ініціатива запроваджує акцизний податок на електроенергію, яку виробляють з сонячних та вітрових електростанцій. До слова, ДТЕК Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики у країні.
Смерть Моторіної
Джерело: 24 канал
У полтавському СІЗО вночі 30 листопада померла 19-річна Вероніка Моторіна. Раніше її засудили до 15 років в'язниці за вбивство інструктора у тирі.
Лікарі намагались реанімувати дівчину
ЗМІ писали нібито Моторіна весь день нічого не їла, а тільки пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії. До медиків подзвонили о 19:32. Лікарі намагались врятувати Моторіну, але о 20:53 вона померла.
Вирок для Моторіної: головне
- У лютому 2020 року Моторіна пішла в тир. Там вона смертельно поранила 64-річного працівника Ігоря Смолянінова.
- Нападницю зупинив інший інструктор.
- Перед оголошенням вироку Моторіна попросила вибачення у дружини вбитого інструктора. Суд виніс їй вирок: 15 років в'язниці.
Вероніка Моторіна / Фото поліції
Відставка глави Верховного Суду
Джерело: Верховний Суд
Валентина Данішевська пішла з посади голови Верховного Суду. Її відставку остаточно підтримала Вища рада правосуддя
Якщо суддя має 20 років стажу, то може піти на пенсію. У Данішевської є понад 20 років.