Смерть бывших нардепов Звягильского и Крючкова: главные новости 6 ноября

В Киеве умер народный депутат многих созывов и один из основателей "Партии регионов" Ефим Звягильский. Также стало известно о смерти бывшего парламентария Георгия Крючкова. В Сьерра-Леоне взорвался танкер. А в пригороде Одессы неизвестные избили депутата из Херсона. Таковы были главные новости 6 ноября.

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Умер Ефим Звягильский

Источник: фейсбук Татьяны Зелькиной

В Киеве на 89-м году жизни скончался бывший нардеп и известный политик Ефим Звягильский. О смерти мужчины в сети сообщила его адвокат и подруга Татьяна Зелькина.

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Он был очень силен. 5 дней назад, когда я узнала, что он попал в реанимацию, ситуация была критической. Но он сражался. И уже казалось, что у него все получится. Но нет,

– рассказала женщина.

В то же время "Обозреватель" уточнил, что Звягильский умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее СМИ писали, что политик с 4 ноября находился в реанимации одной из больниц Киева. Экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что Звягильский скончался в Институте сердца.

Краткая биография Звягильского

Источник: "Википедия"

Ефим Звягильский родился в Донецке в 1933 году. Получил образование горного инженера.

Сначала работал в шахте, потом начальником угольного участка, главным инженером, директором шахты.

В 1990 году стал народным депутатом. С тех пор был парламентарием аж восьми созывов – с 1990 до 2019 года.

Звягильский – один из соучредителей Партии регионов.

В 1993 году стал исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

С ноября 1994 по март 1997 года проживал в Израиле, скрываясь от следствия по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Смерть Георгия Крючкова

Источник: фейсбук Ирины Спириной

Бывший депутат Георгий Крючков скончался на 92-м году жизни. Его сердце остановилось еще 4 ноября, однако об этом стало известно только 6 ноября.

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О смерти мужчины рассказала экс-парламентарий Ирина Спирина.

Ушел из жизни светлый, высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков – влиятельный политический деятель Украины, депутат Верховного Совета УССР 9, 10 и 11 созывов,

– написала политик.

Также покойный Крючков был народным депутатом парламента 3 и 4 созывов. На сайте Коммунистической партии Украины написали, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Известно, что политик был членом коммунистической партии с 1956 года.

Кроме того, руководил комитетом Совета по вопросам нацбезопасности и обороны: в 1998 – 2000 годах и 2002 – 2006 годах.

Краткая биография Крючкова

Источник: Википедия

Георгий Крючков родился в селе Гусарка в Запорожье в 1929 году. Получил диплом юриста в Харьковском юридическом институте.

Работал в Минюсте. С 1960 года был на партийной работе. В 1988 году стал первым секретарем Одесского областного комитета КПУ.

В 1991 году вышел на пенсию и был советником Центрального комитета Коммунистической партии Украины.

Впоследствии публиковал статьи, в которых доказывал незаконность запрета компартии.

Вместе с Игорем Юхновским в 2006 году возглавлял ВСК по мониторингу избирательного законодательства.

В том же году был исполнительным секретарем гражданско-политического объединения "Украинский форум".

Взрыв в Сьерра-Леоне

Источник: фейсбук Yvonne Aki-Sawyerr

В столице африканской страны Сьерра-Леоне – городе Фритаун – взорвался танкер Afuel. Инцидент произошел еще 5 ноября.

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В считанные мгновения после взрыва пламя охватило территорию вокруг. Вспыхнули здания поблизости, в том числе магазины. Очевидцы рассказали о нескольких обгоревших телах, лежавших на дороге. Мэр города Ивонн Аки-Сойер отметила, что кадры, обнародованные в сети, просто ужасают.

Вероятно, более 100 человек погибли,

– заявила политик.

Она добавила, что на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Аки-Сойер также выразила соболезнования родным погибших. Мэр заверила, что власти будут делать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия трагедии.

Президент страны Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедии.

. Сьерра-Леоне – небольшое государство в Западной Африке с населением в 7 миллионов человек.

Взрыв в Сьерра-Леоне: смотрите видео

Возле Одессы избили депутата

Источник: Нацполиция

В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором ехали депутат с женой. После этого злоумышленники избили пару.

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Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали и нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру,

– заявили правоохранители.

В полиции уточнили, что мужчина в тяжелом состоянии в больнице и за его жизнь борются врачи. По предварительной информации, пострадал депутат одной из ОТГ Херсона.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нанесение умышленных тяжких телесных повреждений.

: если вина по этой статье будет доказана, то злоумышленникам грозит заключение и срок от 5 до 8 лет.

Неизвестные избили депутата и его жену / Фото Нацполиции

Вероятно пострадал крупный аграрий

Официально имя депутата не сообщают. Но в местном телеграм-канале "ХО" заявили, что пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

В районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге неизвестные остановили депутата на Toyota Land Cruiser Prado, напав на него и находившуюся за рулем жену, – говорится в сообщении.

По непроверенным данным, мужчине разбили коленные суставы.

Событие дня

Украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира. В финале соревнований в весовой категории до 71 килограмма в Белграде он победил россиянина Вадима Мусаева. Для 19-летнего украинца это был дебютный чемпионат мира по боксу.