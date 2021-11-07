3 миллиона доз Moderna в Украине, потери на Донбассе: главные новости 7 ноября

В Украину поступило почти 3 миллиона доз вакцины Moderna против коронавируса. Российские наемники убили защитника Украины, есть раненые. В Кирилловке пьяный мужчина из-за языка зарезал чемпиона по джиу-джитсу. Украинские туристы застряли в Турции. Такими были главные новости 7 ноября.

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Новая поставка вакцины Moderna

Источник: UNICEF Ukraine

В Украине прибыла очередная партия вакцины против коронавируса компании Moderna. В рамках инициативы COVAX наша страна получила почти 3 миллиона доз. В общем, вместе с этой поставкой, в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин разных производителей, в частности от:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac.

Что известно о вакцине Moderna

Препарат является одной из вакцин от COVID-19, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения.

Курс прививки предусматривает интервал между двумя дозами вакцины в 28 дней. По состоянию на 7 ноября Moderna привились 1 102 042 украинцев.

По данным нескольких исследований, Spikevax является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического COVID-19, госпитализации, попадание в реанимацию и смерти.

Вакцинация в Украине: актуальное

Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны доставили более 26 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Источник: Минздрав Украины

За минувшие сутки, 6 ноября, против коронавируса вакцинировали 131 406 человек. Из них – одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две прививки – 46 066 человек.

От начала вакцинальной кампании прививали 11 354 681 человек, из них:получили одну дозу – 11 354 679 людей; полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 19 259 252 прививки.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и ни одной дозой антиковидной вакцины.

Смерть нашего защитника на Донбассе

Источник: штаб ООС

Вражеская атака возле Новозвановки на Донбассе унесла жизнь украинского военнослужащего главного сержанта Виталия Павлысько из Яворова.

Что известно о погибшем герое

Как рассказали в 24 ОМБр имени короля Даниила, Виталий вместе с другими военнослужащими 7 ноября находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики совершили обстрел из 120-миллиметровых минометов. При обстреле, когда Павлысько перемещался в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Собратья и командование подразделения вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, постоянно проявлявшего разумную инициативу и всегда надежную поддержку.

Он навсегда останется в нашей памяти, как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину,

– отметили в бригаде Виталия.

Есть раненые

В результате вражеского обстрела еще 2 бойца пострадали, но выжили. Военным оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья одного из них – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Заметим, что в течение суток оккупанты уже 8 раз нарушали режим прекращения огня. Они стреляли поблизости:

Павлополя;

Гнутово;

Новозвановки;

Причепиловки;

Луганского;

Песков.

Украинские туристы застряли в Турции

Источник: 24 канал

Украинские туристы уже несколько недель не могут вернуться на Родину из-за смерти одного из членов своей группы. Дело в том, что 15 октября сборная группа украинских туристов, Ровно, Киева и Запорожья полетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе. Однако 17 октября один из членов группы умер.

Следствие рассматривает версию самоубийства. Однако до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд запретил украинцам покидать Турцию.

Реакция украинского МИД

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что консулы уже обратились к турецкой стороне, чтобы провести быстрое и непредвзятое расследование этого дела. Кроме того, наши дипломаты общаются и с туристами в контексте дальнейших шагов.

Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами,

– рассказал Николенко.

Участница группы Ирина Громыко написала, что у нее и других путешественников стоит ID-запрет. Именно поэтому люди не смогли полететь по своим билетам. В то же время покойного уже передали в Украину и похоронили 22 октября.

Смерть чемпиона по джиу-джитсу

Источник: РИА Мелитополь

В курортной Кирилловке, что на Запорожье, смертельно ранили 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. Произошло это в ночь с 5 на 6 ноября.

Чемпиона по джиу-джитсу ранили в сердце

Парень был единственным сыном местного предпринимателя и владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" Олега Балабатько. Он рассказал, что у его сына возник конфликт с мужчиной родом из временно оккупированного Россией Луганска.

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Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке. Мужчина предложил собеседнику выйти на улицу и парень согласился, поскольку был чемпионом по джиу-джитсу и был уверен в своих силах. Однако от удара ножом увернуться не смог.

Парень скончался на месте

К сожалению, неизвестный попал парню прямо в сердце. Николай ухватился за сердце и упал на землю. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, пытались помочь ему до приезда врачей, но парень умер.



Николай Балабатько с сестрой / Фото из Фейсбука Карины Балабатько

Увеличение пенсии родным погибших защитников Украины

Источник: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2022 года минимальная пенсия родным погибших героев Украины вырастет до не менее 7 800 гривен. Соответствующее решение приняли чиновники во время заседания Кабмина 11 октября.

Правительство поддержало установление с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7 800 гривен каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС,

– сказал Шмыгаль.

Он отметил, что повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч людей, чьи родные отдали свою жизнь за Украину, защищая мир и покой.

Кроме этого, глава правительства уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться этим людям независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

Повышение пенсий: Что известно

С 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям будут добавлять ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен. Вместе с ней пенсия не может превышать 10340,35 гривны.

С 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1 854 до 1 934 гривен. Из-за повышения минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен вырастет также и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.