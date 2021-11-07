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Нова поставка вакцини Moderna

Джерело: UNICEF Ukraine

В Україну прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу компанії Moderna. У межах ініціативи COVAX наша країна отримала майже 3 мільйони доз. Загалом, разом із цією поставкою, в Україну надійшло 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема від:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac.

Цікаво! Всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни доставили понад 26 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Що відомо про вакцину Moderna

Препарат є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного застосування.

Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів. Станом на 7 листопада Moderna щепилися 1 102 042 українців.

За даними кількох досліджень, Spikevax є найбільш ефективною вакциною від зараження, симптоматичного COVID-19, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.

Вакцинація в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 6 листопада, проти коронавірусу вакцинували 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:отримали одну дозу – 11 354 679 людей; повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 19 259 252 щеплення.

У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Смерть нашого захисника на Донбасі

Джерело: штаб ООС

Ворожа атака поблизу Новозванівки, що на Донбасі, забрала життя українського військовослужбовця головного сержанта Віталія Павлиська з Яворова.

Що відомо про загиблого героя

Як розповіли у 24 ОМБр імені короля Данила, Віталій, разом з іншими військовослужбовцями, 7 листопада перебував на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл зі 120-міліметрових мінометів. Під час обстрілу, коли Павлисько переміщався в укриття, одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям.

Побратими та командування підрозділу згадують його як дуже сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна та авторитетного армійця, який постійно проявляв розумну ініціативу та завжди був надійною підтримкою. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну,

– зазначили у бригаді Віталія.

Є поранені

Внаслідок ворожого обстрілу ще 2 бійців постраждали, але вижили. Військовим оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до лікарні. Стан здоров'я одного з них – середньої важкості, іншого – задовільний.

Зауважимо, що протягом доби окупанти вже 8 разів порушували режим припинення вогню. Вони гатили поблизу:

Павлополя;

Гнутового;

Новозванівки;

Причепилівки;

Луганського;

Пісків.

Українські туристи застрягли в Туреччині

Джерело: 24 канал

Українські туристи вже кілька тижнів не можуть повернутися на Батьківщину через смерть одного з членів своєї групи. Річ у тім, що 15 жовтня збірна група українських туристів, Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла в Туреччину та відправилася в похід Лікійською стежкою. Проте 17 жовтня один з членів групи помер.

Слідство розглядає версію самогубства. Проте до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд заборонив українцям покидати Туреччину.

Реакція українського МЗС

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що консули вже звернулись до турецької сторони, аби провести швидке і неупереджене розслідування цієї справи. Крім того, наші дипломати комунікують і з туристами в контексті подальших кроків.

Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв'язок із родичами загиблого та туристами,

– розповів Ніколенко.

Учасниця групи Ірина Громико написала, що у неї та інших мандрівників стоїть ID-заборона. Саме тому люди не змогли полетіти по своїх квитках. Водночас покійного вже передали в Україну та поховали 22 жовтня.

Смерть чемпіона з джиу-джитсу

Джерело: РІА Мелітополь

У курортній Кирилівці, що на Запоріжжі, смертельно поранили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька. Сталося це у ніч з 5 на 6 листопада.

Чемпіона з джиу-джитсу поранили в серце

Хлопець був єдиним сином місцевого підприємця та власника готелю "Перлина прибою" Олега Балабатька. Він розповів, що у його сина виник конфлікт з чоловіком родом з тимчасово окупованого Росією Луганська.

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Нападник був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою. Чоловік запропонував співрозмовнику вийти на вулицю і хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу та мав упевненість у своїх силах. Однак від удару ножем ухилитися не зміг.

Хлопець помер на місці

На жаль, невідомий поцілив хлопцю просто у серце. Микола вхопився за серце та впав на землю. Правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися допомогти йому до приїзду лікарів, але хлопець помер.



Микола Балабатько із сестрою / Фото з фейсбуку Карини Балабатько

Збільшення пенсії рідним загиблих захисників України

Джерело: Урядовий портал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 січня 2022 року мінімальна пенсія рідним загиблих героїв України зросте до щонайменше 7 800 гривень. Відповідне рішення ухвалили урядовці під час засідання Кабміну 11 жовтня.

Уряд підтримав встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7 800 гривень кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС,

– сказав Шмигаль.

Він зазначив, що підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні віддали своє життя за Україну, боронячи мир та спокій.

Окрім цього, очільник уряду уточнив, що адресна допомога до пенсії надаватиметься цим людям незалежно від того, чи отримують вже такі виплати інші члени сім'ї.

Зверніть увагу! З 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій додаватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Разом з нею пенсія не може перевищувати 10340,35 гривні.

Підвищення пенсій: що відомо

З 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1 854 до 1 934 гривень. Через підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень зросте також і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.