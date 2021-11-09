Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Спецслужбы поймали "Палыча"
Источник: фейсбук Станислава Асеева
Украинские спецслужбы 9 ноября задержали в Киеве руководителя донецкого застенка "Изоляция". Об этом сообщил украинский журналист и бывший пленный этой "тюрьмы" Станислав Асеев.
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В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" – Денис Куликовский, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря,
– написал Асеев.
Журналист опубликовал фото предполагаемого задержанного "Палыча" / Фото Станислава Асеева
"Палыч" – руководитель пыточной "Изоляция": что о нем известно
- ТСН пишет, что у руководителя "Изоляции" есть семья и ребенок. Денису Куликовскому, "Палычу" или "Аиду" 36 лет. Он уроженец Донбасса. Большинство его родных живет на подконтрольной Украине территории.
- Журналисты спрашивали о Куликовском в его родной школе в селе возле прифронтового Курахово. Директор "Палыча" узнала сразу, но смутилась, когда узнала детали о деятельности бывшего ученика. Одноклассница "Палыча" Юлия рассказала, что в школе он был чутким и добрым".
- Бывшая жена рассказывала журналистам, что "Палыч" якобы бежал с оккупированных территорий в Россию еще в 2019 году.
Застенок "Изоляция" и деятельность "Палыча": главное
- В октябре 2020 года полиция сообщила о подозрении главному донецкому палачу-террористу. Тогда его имя не называли, однако, по данным 24 канала, это мог быть "Палыч".
- По состоянию на 2020 год он "работал" руководителем Донецкого СИЗО, поскольку в 2018 году он стал фактически неподконтрольным российским кураторам. С тех пор "Изоляцией" руководит российский военный с позывным "Кузмич".
- "Радио Свобода" писало, что он "убежденный садист-психопат". Заложникам он запомнился жестокостью.
- Сама же "Изоляция" со времени оккупации Донбасса стала местом содержания пленников пророссийских боевиков. Людей там пытали голодом, током, насиловали, заставляли по-рабски работать.
ЕС исключил Украину из "зеленого списка"
Источник: Совет ЕС
Решение об исключении Украины из "зеленого списка" послы ЕС приняли ранее, однако объявили о нем 9 ноября.
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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС
ЕС исключил Украину из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы страна снова попала туда, она должна соответствовать таким критериям:
- не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;
- по меньшей мере 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;
- не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.
Сейчас в зеленом списке ЕС находятся
- Аргентина;
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Колумбия;
- Иордания;
- Кувейт;
- Намибия;
- Новая Зеландия;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Южная Корея;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Уругвай;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Реакция Украины на решение ЕС
В Министерстве иностранных дел отметили, что ЕС принял это решение с учетом текущей эпидситуации в государстве. Однако это не означает тотальное закрытие границ.
В ведомстве подчеркнули, что активно работают над тем, чтобы даже несмотря на исключение Украины из "зеленого списка", люди могли совершать поездки в страны Евросоюза.
Кроме этого, Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям в странах ЕС приложить усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для украинцев открытыми.
Изменение подозрений главам силовиков времен Януковича
Источник: Офис генпрокурора
Руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана и изменили старые.
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Кому объявили новые подозрения
- бывшему министру внутренних дел,
- руководителю управления МВД Украины в Киеве,
- их заместителям,
- командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут".
Подозрения касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.
Изменение имеющихся подозрений
Кроме того, изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю. Следствие выяснило, что силовики нарушали законодательство, применив военную технику или огнестрельное оружие против митингующих. Это привело к массовым жертвам – с 18 по 20 февраля погибли 67 человек.
Зеленский созывает СНБО
Источник: СНБО
Владимир Зеленский снова созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание планируют провести в здании Офиса Президента.
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Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года заседания СНБО,
– сообщили в СНБО.
Всех членов Совета по нацбезопасности уже проинформировали о дате, времени и месте проведения собрания.
Предыдущие заседания СНБО
- Последний раз Совет национальной безопасности и обороны собирался 22 октября. Во время заседания обсудили пути борьбы с газовым кризисом, противодействие коронавирусной инфекции и вакцинацию от коронавируса.
- 15 октября СНБО одобрил План обороны Украины, Стратегию биобезопасности и биологической защиты, Стратегию информационной безопасности, а также пакет санкций за проведение российских "выборов" на оккупированных территориях.