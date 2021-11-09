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Спецслужбы поймали "Палыча"

Источник: фейсбук Станислава Асеева

Украинские спецслужбы 9 ноября задержали в Киеве руководителя донецкого застенка "Изоляция". Об этом сообщил украинский журналист и бывший пленный этой "тюрьмы" Станислав Асеев.

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В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" – Денис Куликовский, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря,

– написал Асеев.



Журналист опубликовал фото предполагаемого задержанного "Палыча" / Фото Станислава Асеева

Важно. Служба безопасности Украины подтвердила, что задержала бывшего донецкого боевика Дениса Куликовского, известного как "Палыч". Ранее он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".

"Палыч" – руководитель пыточной "Изоляция": что о нем известно

ТСН пишет, что у руководителя "Изоляции" есть семья и ребенок. Денису Куликовскому, "Палычу" или "Аиду" 36 лет. Он уроженец Донбасса. Большинство его родных живет на подконтрольной Украине территории.

Журналисты спрашивали о Куликовском в его родной школе в селе возле прифронтового Курахово. Директор "Палыча" узнала сразу, но смутилась, когда узнала детали о деятельности бывшего ученика. Одноклассница "Палыча" Юлия рассказала, что в школе он был чутким и добрым".

Бывшая жена рассказывала журналистам, что "Палыч" якобы бежал с оккупированных территорий в Россию еще в 2019 году.

Обратите внимание! Предварительно известно, что в 2014 году Денис Куликовский присоединился к пророссийским боевикам. До того он якобы работал в СИЗО или колонии. Примерно в 2015 – 2018 годах "Палыч" руководил "Изоляцией".

Застенок "Изоляция" и деятельность "Палыча": главное

В октябре 2020 года полиция сообщила о подозрении главному донецкому палачу-террористу. Тогда его имя не называли, однако, по данным 24 канала, это мог быть "Палыч".

По состоянию на 2020 год он "работал" руководителем Донецкого СИЗО, поскольку в 2018 году он стал фактически неподконтрольным российским кураторам. С тех пор "Изоляцией" руководит российский военный с позывным "Кузмич".

"Радио Свобода" писало, что он "убежденный садист-психопат". Заложникам он запомнился жестокостью.

Сама же "Изоляция" со времени оккупации Донбасса стала местом содержания пленников пророссийских боевиков. Людей там пытали голодом, током, насиловали, заставляли по-рабски работать.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Источник: Совет ЕС

Решение об исключении Украины из "зеленого списка" послы ЕС приняли ранее, однако объявили о нем 9 ноября.

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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

ЕС исключил Украину из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы страна снова попала туда, она должна соответствовать таким критериям:

не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

по меньшей мере 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.

Сейчас в зеленом списке ЕС находятся

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Южная Корея;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Реакция Украины на решение ЕС

В Министерстве иностранных дел отметили, что ЕС принял это решение с учетом текущей эпидситуации в государстве. Однако это не означает тотальное закрытие границ.

В ведомстве подчеркнули, что активно работают над тем, чтобы даже несмотря на исключение Украины из "зеленого списка", люди могли совершать поездки в страны Евросоюза.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям в странах ЕС приложить усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для украинцев открытыми.

Справка. Раз в 14 дней обновляют "зеленый" список. Туда вносят страны, где позитивная COVID-ситуация. После этого в Евросоюзе рекомендуют открыть границы для граждан из стран из этого списка. Если же государство выбывает из "зеленого списка", тогда предлагают запретить въезд людей оттуда.

Изменение подозрений главам силовиков времен Януковича

Источник: Офис генпрокурора

Руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана и изменили старые.

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Кому объявили новые подозрения

бывшему министру внутренних дел,

руководителю управления МВД Украины в Киеве,

их заместителям,

командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут".

Подозрения касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Изменение имеющихся подозрений

Кроме того, изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю. Следствие выяснило, что силовики нарушали законодательство, применив военную технику или огнестрельное оружие против митингующих. Это привело к массовым жертвам – с 18 по 20 февраля погибли 67 человек.

Важно! Всего на Майдане погибли 107 человек. Кроме того, пострадали 887 участников акции и 132 правоохранителя.

Зеленский созывает СНБО

Источник: СНБО

Владимир Зеленский снова созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание планируют провести в здании Офиса Президента.

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Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года заседания СНБО,

– сообщили в СНБО.

Всех членов Совета по нацбезопасности уже проинформировали о дате, времени и месте проведения собрания.

К слову, Зеленский недавно заявил, что появление СНБО в Украине является очень важным. По его словам, этот орган работает мощно, а олигархи и предатели чувствуют давление.

Предыдущие заседания СНБО