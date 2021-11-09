Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Спецслужби спіймали "Палича"

Джерело: фейсбук Станислава Асєєва

Українські спецслужби 9 листопада затримали у Києві керівника донецької катівні "Ізоляція". Про це повідомив український журналіст та колишній полонений цієї "в'язниці" Станіслав Асєєв.

Читайте також Підпільна катівня "Ізоляція": жахливі подробиці, як сепаратисти ґвалтують людей на Донбасі

У Києві затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" – Дениса Куликовського, він же "Палич". Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно,

– написав Асєєв.



Журналіст опублікував фото ймовірного затриманого "Палича" / Фото Станіслава Асєєва

Важливо! Служба безпеки України підтвердила, що затримала колишнього донецького бойовика Дениса Куликовського, відомого як "Палич". Раніше він очолював незаконну в'язницю окупантів "Ізоляція".

"Палич" – керівник катівні "Ізоляція": що про нього відомо

ТСН пише, що в керівника "Ізоляції" є родина та дитина. Денису Куликовському, "Паличу" чи "Аїду" 36 років. Він уродженець Донбасу. Більшість його рідних живе на підконтрольній Україні території.

Журналісти запитували про Куликовського в його рідній школі в селі біля прифронтового Курахового. Директорка "Палича" впізнала одразу, проте зніяковіла, коли дізналася деталі про діяльність колишнього учня. Однокласниця "Палича" Юлія розповіла, що у школі він був "чуйним і добрим".

Колишня дружина розповідала журналістам, що "Палич" нібито втік з окупованих територій в Росію ще у 2019 році.

Дізнайтеся більше Вбивця, садист і психопат: хто такий Денис "Палич" Куликовський, якого спіймала СБУ

Зверніть увагу! Попередньо відомо, що у 2014 році Денис Куликовський приєднався до проросійських бойовиків. До того він нібито працював у СІЗО чи колонії. Приблизно у 2015 – 2018 роках "Палич" керував "Ізоляцією".

Катівня "Ізоляція" та діяльність "Палича": головне

У жовтні 2020 року поліція повідомила про підозру головному донецькому кату-терористу. Тоді його ім'я не називали, проте, за даними 24 каналу, це міг бути "Палич".

Станом на 2020 рік він "працював" керівником Донецького СІЗО, оскільки у 2018 році він став фактично непідконтрольним російським кураторам. З того часу "Ізоляцією" керує російський військовий із позивним "Кузмич".

"Радіо Свобода" писало, що він "переконаний садист-психопат". Заручникам він запам'ятався жорстокістю.

Сама ж "Ізоляція" з часу окупації Донбасу стала місце утримання бранців проросійських бойовиків. Людей там катували голодом, струмом, ґвалтували, змушували по-рабськи працювати.

ЄС виключив Україну зі "зеленого списку"

Джерело: Рада ЄС

Рішення про виключення України зі "зеленого списку" посли ЄС ухвалили раніше, однак оголосили про нього 9 листопада.

Радимо ознайомитися У ЄС рекомендували відкривати кордони для вакцинованих туристів

Україну виключили зі "зеленого списку" ЄС

ЄС виключив Україну зі списку країн зеленої зони через погіршення епідеміологічної ситуації. Щоб країна знову потрапила туди, вона повинна відповідати таким критеріям:

не більше 75 нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

щонайменше 300 тестів на 100 тисяч жителів, проведених за попередні 7 днів;

не більше ніж 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за останній тиждень.

Наразі у зеленому списку ЄС перебувають

Аргентина;

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Південна Корея;

Об'єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Реакція України на рішення ЄС

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що ЄС ухвалив це рішення з огляду на поточну епідситуацію у державі. Однак це не означає тотальне закриття кордонів.

У відомстві наголосили, що активно працюють над тим, щоб навіть попри виключення України із "зеленого списку", люди могли здійснювати поїздки до країн Євросоюзу.

Окрім цього, Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими.

Довідка. Раз у 14 днів оновлюють "зелений" список. Туди вносять країни, де позитивна COVID-ситуація. Після цього в Євросоюзі рекомендують відкрити кордони для громадян з країн із цього списку. Якщо ж держава вибуває із "зеленого переліку", тоді пропонують заборонити в'їзд людей звідти.

Зміна підозр главам силовиків часів Януковича

Джерело: Офіс генпрокурора

Керівникам силових структур часів Януковича оголосили нові підозри щодо справ Майдану та змінили старі.

До теми ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

Кому оголосили нові підозри

колишньому міністру внутрішніх справ,

керівнику управління МВС України в Києві,

їхнім заступникам,

командиру столичного полку міліції особливого призначення "Беркут".

Підозри стосуються перевищення службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Зміна наявних підозр

Крім того, змінили підозри колишньому міністру оборони України, командувачу внутрішніх військ МВС, голові СБУ та його заступнику. Слідство з'ясувало, що силовики порушували законодавство, застосувавши військову техніку чи вогнепальну зброю проти мітингувальників. Це призвело до масових жертв – з 18 по 20 лютого загинули 67 людей.

Важливо! Загалом на Майдані загинули 107 людей. Крім того, постраждали 887 учасників акції та 132 правоохоронці.

Зеленський скликає РНБО

Джерело: РНБО

Володимир Зеленський знову скликає Раду національної безпеки й оборони. Засідання планують провести в будівлі Офісу Президента.

До теми Зеленський увів нових міністрів до складу РНБО та замінив Резнікова у делегації у ТКГ

Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року засідання РНБО,

– повідомили у РНБО.

Всіх членів Ради з нацбезпеки вже поінформували про дату, час та місце проведення зібрання.

До слова, Зеленський нещодавно заявив, що поява РНБО в Україні є дуже важливою. За його словами, цей орган працює потужно, а олігархи та зрадники відчувають тиск.

Попередні засідання РНБО