Большая часть Грайворонского округа уехала: люди напуганы и бросают свое имущество

После боевых действий на территории Грайворона местные жители начали массово уезжать из города – фактически большая часть округа уже покинула территорию Белгородской области.

К этому жителей призвали местные власти. Россиянам советуют выезжать на собственном транспорте, также организовали там эвакуацию. Отметим, что на выезде из области еще до вечера образовались огромные очереди из авто желающих сбежать.

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И хотя в области объявили режим контртеррористической операции, похоже, контролировать ситуацию местные власти не в состоянии. Там и дальше призывают местных выезжать.

"У кого есть возможность – выезжайте на личном транспорте, у кого нет возможности – помогаем", – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков заверил россиян, что в оставленных домах будет обеспечен порядок, как и безопасность всего имущества. Интересно, смогут ли россияне поверить Гладкову после того, как власти не предусмотрели вероятность ведения боевых действий на территории области, ведь люди элементарно не могли попасть в укрытия – они были заперты.

Число пострадавших в Грайвороне выросло

Также Гладков сообщил, что в Белгородской области, когда добровольцы вошли в Грайворон, пострадали 8 человек. Там, конечно же, назвали действия добровольцев "атакой" ДРГ.

Погибших, по его словам, нет. Большинство населения, как сказал губернатор, покинули Грайворонский округ.

Ситуация остается напряженной, заявил Гладков, добавив, что надеется на скорейшее завершение российскими военными "операции на территории Белгородской области".

К слову, в Грайвороне якобы "при обстреле здания администрации" ранения получил заместитель главы администрации, а также двое сотрудников МЧС.

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (РДК) 22 мая сообщили, что проводят рейд по приграничным регионам. Они подчеркнули, что их цель – создать демилитаризованную зону на границе с Россией, откуда они не смогут обстреливать Украину.