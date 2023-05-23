Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог. По его словам, последние события на Белгородщине показали подлинную картину жизни России.

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Незащищенная Белгородщина

Борис Тизенгаузен объяснил, что россияне сами себя загнали в ловушку, потому что ситуации с таинственным мероприятием "ДРГ" на территорию их страны повторяются все чаще и чаще.

Операция РДК и легиона "Свобода России" успешна, потому что посеяла панику и показала полную нереализацию обороны областей,

– подчеркнул он.

Для украинской стороны это очень важный момент. Впрочем, граница вдоль Брянской и Курской областей защищена лучше, учитывая хотя бы 300 тысяч мобилизованных, которых буквально насобирал по горсти диктатор Владимир Путин.

Регулярных же войск, которые могли бы стать на оборону пограничных областей, в России нет, потому что все они уже приехали домой в черных пакетиках в качестве сувенира из Украины.

Борис Тизенгаузен рассказал, почему Белгородщина попала под удар: смотрите видео

Российская коррупция во всей красе

Политтехнолог рассказал, что Россия провалила оборонную миссию своих же территорий. Однако из уст российской пропаганды отовсюду раздаются об "успехах" на украинской земле.

"Сейчас вытекают такие вещи, которые, возможно, должны бы и раньше стать видимым, но все на это закрывали глаза", – добавил он.

Вероятно, что в Белгородской области паника настолько сильна, что даже жена губернатора подалась наутек. Это и неудивительно, ведь обороняться нечем и воевать некому.

Накануне сообщалось, что для укрепления Белгородщины было выделено десять миллиардов рублей.

"Оказалось, что легион "Свобода России" имел наглость не ехать прямо на бетонные пирамидки, а просто их объехать", – пошутил Тизенгаузен.

По его словам, это прямое свидетельство того, что в России всем безразлично безопасность, только бы кошельки были полны.

Коррупция в России – наш великий союзник!

– убежден он.

Украинцы даже готовы всем российским коррупционерам после окончания войны выписать грамоты, если хорошие новости из России будут и дальше поступать.

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