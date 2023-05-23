Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, останні події на Бєлгородщині показали справжню картину життя Росії.

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Незахищена Бєлгородщина

Борис Тизенгаузен пояснив, що росіяни самі себе загнали у пастку, бо ситуації із таємничим заходом "ДРГ" на територію їхньої країни повторюються все частіше й частіше.

Операція РДК і легіону "Свобода Росії" успішна, бо посіяла паніку та показала повну нереалізацію оборони областей,

– наголосив він.

Для української сторони це дуже важливий момент. Втім, кордон вздовж Брянської та Курської областей захищений краще з огляду хоча б на 300 тисяч мобілізованих, яких буквально назбирав по жмені диктатор Владімір Путін.

Регулярних же військ, які могли б стати на оборону прикордонних областей, у Росії немає, бо всі вони вже приїхали додому в чорних пакетиках як сувенір з України.

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Російська корупція у всій красі

Політтехнолог розказав, що Росія провалила оборонну місію своїх же територій. Проте з вуст російської пропаганди звідусіль лунають про "успіхи" на українській землі.

"Зараз випливають такі речі, які, можливо, мали б і раніше стати видимим, але всі на це заплющували очі", – додав він.

Ймовірно, що в Бєлгородській області паніка на стільки сильна, що навіть дружина губернатора подалася навтьоки. Це і не дивно, бо ж оборонятися немає чим та й воювати немає кому.

Натомість напередодні повідомлялося, що для укріплення Бєлгородщини було виділено десять мільярдів рублів.

"Виявилося, що легіон "Свобода Росії" мав нахабність не їхати прямо на бетонні пірамідки, а просто їх об'їхати", – пожартував Тизенгаузен.

За його словами, це пряме свідчення того, що у Росії всім байдуже на безпеку, тільки б гаманці були повні.

Корупція в Росії – наш великий союзник!

– переконаний він.

Українці навіть готові всім російським корупціонерам після закінчення війни виписати грамоти, якщо хороші новини із Росії будуть і далі надходити.

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