"Мы работаем – поддержите нас": как живет Харьков в условиях постоянных разрушений

В условиях постоянных атак и обстрелов Харькова жители города продолжают жизнь и предпринимательскую деятельность. В городе работает большое количество предприятий, которые не собираются закрываться и просят их поддержать.

Харьковчане всегда готовы помочь убрать последствия разрушений от прилетов, а соответствующие службы как можно скорее пытаются починить поврежденные дома. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко, отметив, что город принимает много эвакуированных людей из приграничных территорий области.

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Как живет Харьков в условиях постоянных разрушений города

После прилетов в городе работают экстренные службы, на утро возле места попадания собираются люди, чтобы помочь ликвидировать последствия.

За последнее время в Харькове пострадало много предпринимателей. Они закрывают окна своих магазинов или парикмахерских, считают убытки.

Часть из них могут пойти работать в другой район, часть остается и вешает на поврежденные магазины таблички с надписью "Мы снова работаем, заходите к нам".

Не будут мешать работе ни разбитые окна, ни отсутствие стекол,

– подчеркнула Черненко.

Работу предпринимателей в Харькове может остановить разве что уничтоженное оборудование или товар. Случаи, когда люди закрывают свои магазины и лавочки случаются крайне редко. Всего в городе есть очень большое количество производств.

Существует уже даже тренд в социальных сетях с лозунгами "Мы остаемся работать, поддержите нас и сделайте заказ". Это и есть показатель того, чем живет Харьков. Говорится о небольших предприятиях обуви и одежды, пищевую промышленность, сферу обслуживания, спортивные заведения,

– отметила корреспондентка.

Относительно жилых домов, пострадавших в результате обстрела, скорость закрытия окон и начального ремонта возрастает из-за погоды. Уже вчера в Харькове выпал снег, температура воздуха с каждым днем снижается.

Для этого большая группа ремонтных и коммунальных групп всегда оперативно работает на местах, чтобы как можно быстрее восстановить условия для проживания.

Черненко добавила, что сейчас в Харькове проживает более миллиона человек. В самой области продолжается активный миграционный процесс. Большое количество людей эвакуируют из Купянщины и из района Волчанска в Харьков.

Для большинства из них это, к сожалению, не первый опыт, ведь многие люди, которые проживали в приграничье Харьковщины ранее приехали туда из Луганской и Донецкой областей.