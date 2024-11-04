Харків'яни завжди готові допомогти прибрати наслідки руйнувань від прильотів, а відповідні служби якомога швидше намагаються полагодити пошкоджені будинки. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що місто приймає багато евакуйованих людей з прикордонних територій області.

Дивіться також Багато травмованих, понівечені житлові будинки і супермаркет: усе, що відомо про атаку на Харків

Як живе Харків в умовах постійних руйнувань міста

Після прильотів у місті працюють екстрені служби, на ранок біля місця влучання збираються люди, щоб допомогти ліквідувати наслідки.

За останній час у Харкові постраждало багато підприємців. Вони закривають вікна своїх магазинів чи перукарень, рахують збитки.

Частина з них можуть піти працювати в інший район, частина залишається та вішає на пошкоджені магазини таблички з написом "Ми знову працюємо, заходьте до нас".

Не заважатимуть роботі ні розбиті вікна, ні відсутність скла,

– підкреслила Черненко.

Роботу підприємців у Харкові можуть хіба зупинити знищене обладнання чи товар. Випадки, коли люди закривають свої магазини та крамнички трапляються вкрай рідко. Загалом у місті є дуже велика кількість виробництв.

Існує вже навіть тренд у соціальних мережах з гаслами "Ми залишаємось працювати, підтримайте нас та зробіть замовлення". Це і є показник того, чим живе Харків. Мовиться про невеликі підприємства взуття та одягу, харчову промисловість, сферу обслуговування, спортивні заклади,

– зазначила кореспондентка.

Щодо житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілу, швидкість закриття вікон та початкового ремонту зростає через погоду. Вже вчора в Харкові випав сніг, температура повітря з кожним днем знижується.

Для цього велика група ремонтних та комунальних груп завжди оперативно працює на місцях, щоб якомога швидше відновити умови для проживання.

Черненко додала, що зараз в Харкові мешкає понад мільйона людей. В самій області триває активний міграційний процес. Велику кількість людей евакуйовують з Куп'янщини та з району Вовчанська до Харкова.

Для більшості з них це, на жаль, не перший досвід, адже багато людей, які проживали в прикордонні Харківщини раніше приїхали туди з Луганської та Донецької областей.