У оккупантов нет безопасного места: вражеские склады на Херсонщине массово подрывают
Оккупанты думают, что на левом берегу Днепра им безопасно, поэтому немного отошли "в окопы". Но часть боеприпасов все же разместили вплотную к побережью Днепра.
Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он также отметил, что в Новой Каховке и Горностаевке ничего не изменилось – россияне все еще размещают технику и БК на промышленных объектах.
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Но Сергей Хлань говорит, что наши ВСУ уничтожают и вражескую живую силу, и командные пункты.
"Постоянно слышна детонация, взрывы в Каховке раздавались около 3 часов. Это означает, что состав боеприпасов уничтожили с поразительной точностью", - добавляет он.
Сергей Хлань о недавних обстрелах Херсонщины: смотрите видео
ВСУ уничтожают склады врага на левом берегу
Сергей Хлань добавляет, что у кафиров нет безопасного места и то, что они себе думали, что способны закрепиться на левом берегу и долго держать под огневым контролем весь правый берег – это не так.
"Несмотря на преступные обстрелы Херсона и сел рядом, наши ВСУ делают свою работу - долго "кошмарить" правобережье, они не смогут", - резюмирует депутат.
Россия пытается активно обстреливать Херсон и окрестности
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 24 ноября информировал, что Россия ужесточает обстрелы Херсона. оккупанты ведут обстрелы из ствольной артиллерии.
- При обстреле русские военные попали в машину , в которой ехал маленький мальчик. Ребенок от травм погиб в больнице.
- Также 23 ноября от обстрелов Херсона погиб 73-летний мужчина. Оккупанты обстреливали город из артиллерии.
- Из-за того, что Россия наращивает обстрелы Херсона, местные власти советуют все же эвакуироваться из деоккупированного города.