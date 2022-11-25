У оккупантов нет безопасного места: вражеские склады на Херсонщине массово подрывают

Оккупанты думают, что на левом берегу Днепра им безопасно, поэтому немного отошли "в окопы". Но часть боеприпасов все же разместили вплотную к побережью Днепра.

Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он также отметил, что в Новой Каховке и Горностаевке ничего не изменилось – россияне все еще размещают технику и БК на промышленных объектах.

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Но Сергей Хлань говорит, что наши ВСУ уничтожают и вражескую живую силу, и командные пункты.

"Постоянно слышна детонация, взрывы в Каховке раздавались около 3 часов. Это означает, что состав боеприпасов уничтожили с поразительной точностью", - добавляет он.

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Сергей Хлань добавляет, что у кафиров нет безопасного места и то, что они себе думали, что способны закрепиться на левом берегу и долго держать под огневым контролем весь правый берег – это не так.

"Несмотря на преступные обстрелы Херсона и сел рядом, наши ВСУ делают свою работу - долго "кошмарить" правобережье, они не смогут", - резюмирует депутат.

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