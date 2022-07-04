Мелитопольского аэродрома как военной базы россиян уже не существует, – мэр

Российские оккупанты в качестве своей базы использовали местный аэродром. После атаки по нему базы противника больше не существует.

Соответствующую информацию вечером 3 июля сообщил мэр Мелитополя. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Читайте также После сегодняшних взрывов на базе россиян ожидаем новую волну выездов из Мелитополя, – Федоров

В Мелитополе оккупанты больше не имеют военной базы

Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует: с 3 утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, после второго массированного обстрела – в 6 часов утра – они начали эвакуировать всю уцелевшую технику,

– объяснил Федоров.

Иван Федоров также добавил, что на военной части уже нет военных, там осталось несколько самолетов – истребителей и бомбардировщиков. Однако точные данные власти еще уточняли.

Разрушили мост, соединявший Мелитополь и Токмак

Продолжилось тем, что в 12 часов (говорится о 3 июля – 24 канал) дня был разрушен железнодорожный мост, по которому доставлялись боеприпасы в сторону Бердянска, Донецка и Луганской области,

– сообщил мэр Мелитополя.

Более того, Иван Федоров объяснил, что:

закончилось 3 июля очередным ударом по военной базе, которая находится в 15 километрах от Мелитополя;

а с 16 часов 3 июля Россия пытались эвакуировать всю уцелевшую технику.

Федоров назвал все эти события настоящим адом для оккупантов на территории временно оккупированного Мелитополя.

Читайте также В Мелитополе россияне окружили госпиталь и свозят своих раненых военных с аэродрома

Кратко о событиях в Мелитополе

В ночь на 3 июля во временно оккупированном Мелитополе люди услышали взрывы. Известно, что атаковали аэродром, где базируются оккупанты.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные Силы Украины нанесли более 30 ударов по базе оккупантов и разбомбили ее.

Впоследствии в этот же день с рельсов сошел бронепоезд оккупантов. Источники 24 канала сообщили еще 2 июля, что так называемый "несчастный случай" произошел между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово. Известно, что по врагу удачно отработали украинские партизаны, что повлекло за собой истерику в России.

Кроме того, возле Мелитополя взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты перегоняли им боеприпасы и оружие.

Смотрите также – ВСУ в Мелитополе мощно разбомбили базу оккупантов: видео