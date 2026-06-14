В Закарпатье мужчина угрожал гранатой своей семье

В городе Хуст мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где живут его жена и дети. Правоохранители задержали подозреваемого.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

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Что произошло в Закарпатье?

Ночью 14 июня в полицию поступило сообщение о домашнем насилии в городе Хуст. Женщина рассказала, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их детей.

Правоохранители прибыли на место происшествия и приняли все необходимые меры безопасности. Полицейские задержали злоумышленника и эвакуировали женщину и двух их сыновей в возрасте 14 и 18 лет. Сейчас пострадавшие находятся в безопасности.

Следователи изъяли из дома боевую гранату во время осмотра места происшествия. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ему готовят предъявление подозрения по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины о ношении, хранении или приобретении оружия и взрывных устройств без разрешения. Отдельно полиция даст оценку его действиям, связанным с домашним насилием и угрозами в адрес семьи.

Уголовные новости Закарпатья

В Закарпатской области приговорили к 10 годам бывшего воспитателя интерната. Он пытался продать 11-месячного мальчика за 25 тысяч долларов США.

Также в Закарпатье правоохранители задержали многодетную мать, которая снимала порнографию с малолетней дочерью. Женщина транслировала это на интернет-платформах и стриминговых площадках.