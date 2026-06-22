Туристический сезон – сорван: на выезде через Крымский мост образовалась пробка из более чем 900 авто
Во временно оккупированном Крыму после ряда успешных ударов Сил обороны сорвался туристический сезон. На полуострове вводят ряд ограничений, на дорогах по-прежнему образуются пробки, в частности на выезде через Керченский мост.
Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" и другие местные паблики.
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Какая ситуация сложилась в Крыму на 22 июня?
Местные каналы сообщают о введении ряда ограничений на территории Крыма:
общественный транспорт работает только с 05:00 до 21:00;
22–23 июня не будут продавать топливо;
в Севастополе отключают уличное освещение и возможны отключения электроэнергии;
по всему полуострову запрещено движение мототехники с 22:00 до 06:00.
Также были отменены массовые мероприятия, а торговые центры и заведения переходят на сокращенный график работы.
Ранее также сообщалось о приостановке продажи бензина по талонам.
Кроме того, по состоянию на 16:27 в очереди на Крымский мост собралось 995 автомобилей, сообщает оперативный канал о ситуации на подъездах к мосту. Время ожидания в очереди на ручной досмотр со стороны Таманского полуострова составляет около часа, со стороны Керчи — около 3 часов.
В сети также публикуют видео с пустыми пляжами в Крыму. В частности, в Новофедоровке людей в курортный сезон почти нет.
Пустой пляж в Новофедоровке / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"
А в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что по данным Travelline, за последние две недели объем бронирований в Крыму сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам аналитиков, вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной.
А одна из российских туристок, решившая отдохнуть в Крыму, рассказала, что её поезд просто остановили, и она "не знает, где находится", а также "хочет домой".
Российская туристка недовольна тем, что едет в Крым: смотрите видео
Что известно об ограничениях с электроснабжением в Крыму?
В оккупированном Крыму также ввели графики отключения электроэнергии. В частности, веерные отключения ввели оккупационные власти из-за аварий на энергосетях и повреждений, нанесенных украинскими дронами Таврической ТЭС вблизи Симферополя.
Согласно обнародованным графикам, в Алуште, Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах электричество будут отключать каждые 3 часа.
В Красноперекопском районе в нечетные дни электричества не будет с 00:00 до 03:00, а затем с 06:00 до 09:00 и так далее. По такому же графику будут жить и жители Алушты.
В Судаке дома будут оставаться без электроэнергии до трёх часов в день, но конкретное время отключения не указывается. Кроме того, в некоторых городах и селах принято решение о временном отключении уличного освещения.
Напомним, ранее стало известно, что в Крыму на всё лето 2026 года приостановили заезд и размещение детей в лагерях отдыха. В частности, детей вывозят из международного детского центра "Артек" в места постоянного проживания.
Интересно, что на фоне успешных ударов Сил обороны по Крыму Минобороны Украины заявило, что "закрывает пляжный сезон" на аннексированном Россией полуострове.