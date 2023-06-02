"Хлопки" да еще и подрыв на минах: что происходит с россиянами в Мариуполе

За последние несколько недель в Мариуполе и других населенных пунктах на Азовском побережье регулярно случаются взрывы на российских военных объектах. Это может свидетельствовать о начале определенных активных действий ВСУ в этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что у россиян появились определенные трудности – им приходится выбирать между защитой Белгородской области и удержанием временно оккупированных территорий.

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По его словам, сегодня можно констатировать, что взрывы в местах пребывания российских оккупантов и их техники дают хорошие результаты. Это создает позитивный фон для местных жителей в Мариуполе, с которым враг никак не может справиться.

"Не только в Мариуполе, но и на территории всего Приазовья – Токмак, Бердянск, Мелитополь. Это свидетельствует, что это не точечные удары, а системный подход. Регулярные взрывы на военных объектах на оккупированных территориях и определенные движения Сил обороны свидетельствуют, что анонсированное контрнаступление начинается", – отметил советник городского головы.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Андрющенко также рассказал, что недавно по дороге из Мариуполя в Донецк взорвался автомобиль с тремя российскими военными. Россияне пытаются выдать эту ситуацию за неосторожность, как будто нет никаких украинских диверсантов и партизан.

"Зубы дракона" им не помогут

Советник городского головы Мариуполя добавил, что россияне перестали перекидывать дополнительную технику на Мариупольское направление. Однако они продолжают поставлять горюче-смазочные материалы и оборонительные сооружения, в частности, так называемые зубы дракона, а также перебросили новых мобилизованных.

События в Белгородской области доказали, что можно бесконечно обставляться "зубами дракона". Однако потом все равно что-то случится и в том месте, где этого не ожидали,

– добавил Андрющенко.

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