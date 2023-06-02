Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що в росіян з’явились певні труднощі – їм доводиться обирати між захистом Бєлгородської області та утриманням тимчасово окупованих територій.

Дивіться також Українська "бавовна" дуже влучна, маємо підтвердження від місцевих, – депутат з Маріуполя

"Бавовна" надихає місцевих

За його словами, сьогодні можна констатувати, що вибухи у місцях перебування російських окупантів та їхньої техніки дають гарні результати. Також це створює позитивний фон для місцевих мешканців у Маріуполі, з яким ворог ніяк не може впоратись.

"Не лише у Маріуполі, а й на території всього Приазов’я – Токмак, Бердянськ, Мелітополь. Це свідчить, що це не точкові удари, а системний підхід. Регулярні вибухи на військових об’єктах на окупованих територіях і певні рухи Сил оборони свідчать, що анонсований контрнаступ починається", – зазначив радник міського голови.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивитись відео

Андрющенко також розповів, що нещодавно по дорозі з Маріуполя у Донецьк вибухнула автівка з трьома російськими військовими. Росіяни намагаються видати цю ситуацію за необережність, ніби немає ніяких українських диверсантів та партизанів.

"Зуби дракона" їм не допоможуть

Радник міського голови Маріуполя додав, що росіяни перестали перекидати додаткову техніку на Маріупольський напрямок. Проте вони продовжують постачати паливно-мастильні матеріали та оборонні споруди, зокрема так звані зуби дракона, а також перекинули нових мобілізованих.

Події на Бєлгородщині довели, що можна нескінченно обставлятись "зубами дракона". Однак, потім однаково щось трапиться й у тому місці, де цього не очікували,

– додав Андрющенко.

Що відомо про останні вибухи на окупованих територіях