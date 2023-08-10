Черное море – тоже линия фронта: Братчук сказал, будут ли открывать пляжи в Одессе

В Одесской области в ближайшие дни планируется открыть пляжный сезон. Однако в ВСУ считают, что до сих пор остается достаточно высокой опасность для отдыхающих. Она связана не только с заминированием россиянами акватории Черного моря. А также с угрозой высадки российского десанта в Одесской области.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты имеют соответствующие планы, однако для их реализации у них нет возможностей, сил и средств.

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Критерии безопасности достаточно четкие

В то же время ситуация в акватории Черного моря остается очень сложной.

Черное море – тоже линия фронта, как и воздушное пространство. На сегодняшний день в Украине не осталось чисто тылового региона. Ведь угрозы ракетных ударов существуют для всех областей нашей страны,

– отметил Братчук.

Также он прокомментировал заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера о подготовке пляжей Одесской области к открытию.

Если кто-нибудь забыл, хочу напомнить, что война продолжается. И все решения соответствующими должностными лицами принимаются с учетом того объема информации и реальной ситуации, которые у них есть,

– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии.

В то же время Братчук высказался о соответствующем распоряжении главы Одесской ОВА, в котором прописаны четкие параметры, что необходимо сделать, чтобы определенные локации в Одесской области были открыты для купания и отдыха. Критерии безопасности для этих локаций достаточно четкие. Это наличие укрытия и их обустройство, заграждение в воде и т.д.

Откроется ли пляжный сезон в Одесской области: смотрите видео

Свою позицию на этот счет также высказали и военные. Надеюсь, что люди, принимающие соответствующие решения, найдут консенсус по этому вопросу. Потому что для всех главным критерием должна быть безопасность людей на этих локациях,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Ждать решения, которое примет власть, по его словам, осталось недолго. Ведь до 10 августа включительно Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА.

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Военные об открытии пляжей в Одесской области Руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что в Одесской области и, в частности, на побережье остается высокой ракетная опасность. Так же как и минная, усилившаяся после трагедии на Каховской ГЭС. Ведь оттуда потоком принесло на побережье Одесской области "кучу опасных сюрпризов".

Что известно об открытии пляжного сезона в Одесской области