Правлению путина близится конец: депутаты из 18 российских округов требуют отставки диктатора

Недовольство правлением путина в россии растет. Все больше депутатов требует его отставки.

Ранее московские депутаты упрекали диктатора и призывали его уйти в отставку. Остальные хотели предложить госдуме обвинить его в госизмене, информирует 24 канал.

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Еще одна группа депутатов требует отставки путина

Теперь муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино требуют отставки путина. При этом призывают присоединиться других.

В тексте петиции говорится, что действия путина вредят будущему россии и ее гражданам. Именно поэтому он должен уйти в отставку.

Что происходит с путиным

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что путин находится в очень тяжелом психологическом состоянии после контрнаступления ВСУ. Однако он пытается сделать вид, что все находится под контролем.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что кресло президента россии начинает шататься на фоне неудач в Украине. На фоне массовых репрессий в стране-агрессоре "подогреваются" настроения местного населения.

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