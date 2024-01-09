Путин усиливает росгвардию: чего так панически боится диктатор

Владимир Путин увеличивает боеспособность росгвардии. Еще летом диктатор вооружил ее тяжелой техникой, а осенью добавил в ее состав вагнеровцев и другие военные формирования.

Офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец, прокомментировал эти данные британской разведки 24 Каналу. По его словам, усиленная росгвардия будет выполнять две основные задачи.

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Во-первых, росгвардейцы будут зачищать оккупированные территории от украинского подполья.

Во-вторых, путинская армия будет предотвращать рецидив Пригожинского бунта в российской глубинке.

ЧВК "Вагнера" нет, ее уничтожили, но проблема никуда не делась. Есть вакуум доверия внутри страны, есть очень серьезное напряжение,

– объяснил Березовец.

Поэтому росгвардия является основной ставкой Путина, если в стране вдруг что-то пойдет не так.

В России восстановили "СМЕРШ"

Страна-агрессор не только усилили росгвардию, но и возобновила карательное спецподразделение "СМЕРШ" ("смерть шпионам"). На это могло повлиять увеличение украинских диверсий на оккупированных территориях и в самой России.

Как известно, СМЕРШ существовал во время Второй мировой войны для противодействия немецким разведчикам. Пока неизвестно, создали ли это подразделение с нуля, или переименовали какое-либо из имеющихся.

"СМЕРШ" будет наказывать и россиян, и украинских граждан на оккупированных территориях. Именно для этого его и создали,

– констатировал Березовец.

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