Путин усиливает росгвардию: чего так панически боится диктатор
Владимир Путин увеличивает боеспособность росгвардии. Еще летом диктатор вооружил ее тяжелой техникой, а осенью добавил в ее состав вагнеровцев и другие военные формирования.
Офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец, прокомментировал эти данные британской разведки 24 Каналу. По его словам, усиленная росгвардия будет выполнять две основные задачи.
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Во-первых, росгвардейцы будут зачищать оккупированные территории от украинского подполья.
Во-вторых, путинская армия будет предотвращать рецидив Пригожинского бунта в российской глубинке.
ЧВК "Вагнера" нет, ее уничтожили, но проблема никуда не делась. Есть вакуум доверия внутри страны, есть очень серьезное напряжение,
– объяснил Березовец.
Поэтому росгвардия является основной ставкой Путина, если в стране вдруг что-то пойдет не так.
В России восстановили "СМЕРШ"
Страна-агрессор не только усилили росгвардию, но и возобновила карательное спецподразделение "СМЕРШ" ("смерть шпионам"). На это могло повлиять увеличение украинских диверсий на оккупированных территориях и в самой России.
Как известно, СМЕРШ существовал во время Второй мировой войны для противодействия немецким разведчикам. Пока неизвестно, создали ли это подразделение с нуля, или переименовали какое-либо из имеющихся.
"СМЕРШ" будет наказывать и россиян, и украинских граждан на оккупированных территориях. Именно для этого его и создали,
– констатировал Березовец.
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