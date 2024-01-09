Офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець прокоментував ці дані британської розвідки 24 Каналу. За його словами, посилена росгвардія виконуватиме два основні завдання.
До теми Кремль укріплює Росгвардію: британська розвідка розповіла, як це відбувається
По-перше, росгвардійці зачищатимуть окуповані території від українського підпілля.
По-друге, путінська армія запобігатиме рецидиву Пригожинського бунту в російській глибинці.
ПВК "Вагнера" немає, її знищили, але ж проблема нікуди не поділась. Є вакуум довіри всередині країни, є дуже серйозне напруження,
– пояснив Березовець.
Тому росгвардія є основною ставкою Путіна, якщо в країні раптом піде щось не так.
У Росії відновили "СМЕРШ"
Країна-агресорка не лише посилили росгвардію, а й відновила каральний спецпідрозділ "СМЕРШ" ("смерть шпигунам"). На це могло вплинути збільшення українських диверсій на окупованих територіях і в самій Росії.
Як відомо, "СМЕРШ" існував під час Другої світової війни для протидії німецьким розвідникам. Наразі невідомо, чи цей підрозділ створили з нуля, чи перейменували якийсь із наявних.
"СМЕРШ" каратиме і росіян, і українських громадян на окупованих територіях. Саме для цього його й створили,
– констатував Березовець.
У Росії дедалі більше проблем: останні новини
- На Забайкальській залізниці в Росії зійшли з рейок 14 вагонів вантажного потяга. Офіційні причини аварії невідомі.
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- Рідні мобілізованих влаштували поодинокі пікети в Росії за повернення окупантів додому. Водночас вони не засуджували вторгнення в Україну.
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