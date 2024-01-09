Офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець прокоментував ці дані британської розвідки 24 Каналу. За його словами, посилена росгвардія виконуватиме два основні завдання.

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По-перше, росгвардійці зачищатимуть окуповані території від українського підпілля.

По-друге, путінська армія запобігатиме рецидиву Пригожинського бунту в російській глибинці.

ПВК "Вагнера" немає, її знищили, але ж проблема нікуди не поділась. Є вакуум довіри всередині країни, є дуже серйозне напруження,

– пояснив Березовець.

Тому росгвардія є основною ставкою Путіна, якщо в країні раптом піде щось не так.

У Росії відновили "СМЕРШ"

Країна-агресорка не лише посилили росгвардію, а й відновила каральний спецпідрозділ "СМЕРШ" ("смерть шпигунам"). На це могло вплинути збільшення українських диверсій на окупованих територіях і в самій Росії.

Як відомо, "СМЕРШ" існував під час Другої світової війни для протидії німецьким розвідникам. Наразі невідомо, чи цей підрозділ створили з нуля, чи перейменували якийсь із наявних.

"СМЕРШ" каратиме і росіян, і українських громадян на окупованих територіях. Саме для цього його й створили,

– констатував Березовець.

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