Около Добрянки ВСУ уничтожили российскую ДРГ и успешно отразили штурм врага

Украинские воины мужественно отбивают атаки врага. Упорные противостояния продолжаются на Востоке и Юге.

О ситуации на фронте рассказали в утренней постройке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Информация на утро 7 июля.

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Успешно отражен штурм

В Генштабе рассказали, что происходит на Южнобужском направлении и других. В частности, противник сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины.

Не прекращает враг и обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

Вблизи Добрянки наши военные почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. Также ВСУ успешно отразили вражеский штурм, который был потом.

Новости с фронта

За 6 июля едва ли не впервые заявлений из страны-агрессорки о "победах" в войне не было. Это отметили в Институте по изучению войны. Также не было оценок, которые касались достижений в войне. Аналитики утверждают, что отсутствие заявлений о достижениях в войне – не простое совпадение. Это очередное подтверждение того, что в стране-агрессоре могли инициировать оперативную паузу.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что регион не находится под полной оккупацией россии. Некоторые территории там еще контролирует Украина. За более чем 4 месяца войны российская армия прошла всего 30 километров Луганщины.

На Юге за 6 июля уничтожили 4 состава врага, ДРГ пыталась зайти в тыл защитникам. Но захватчикам успешно удалось потерять личный состав и технику. Ситуация на фронте остается стабильно напряженной, однако защитники контролируют ее развитие и динамику. В то же время россияне продолжают использовать тактику авиационных и ракетных ударов.

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