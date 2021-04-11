Журналисты обнародовали записи, согласно которым, террористы напрямую контактировали с Москвой в день катастрофы MH17. Кабмин утвердил перечень тех, кто может получить карантинные 8 тысяч гривен. В Кремле снова вспомнили о "защите русскоязычных" в Украине. Такими были главные новости 11 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Кстати Полная мобилизация, военное положение и тероборона: откровенное интервью с генералом ВСУ Кривоносом

Новые детали катастрофы MH17

Источник: NOS

Журналисты опубликовали записи, касающиеся сбития МН17 над Донбассом. В них говорится о том, что главный подозреваемый Сергей Дубинский в течение нескольких часов после авиакатастрофы не знал о ней. Однако и Дубинский, и Стрелков-Гиркин в этот день находились на связи с Москвой.

Дубинский тогда, когда произошла катастрофа, был заместителем так называемого "министра обороны" на оккупированных территориях Игоря Стрелкова-Гиркина.

О чем свидетельствуют записи

В день катастрофы Дубинский сообщил о прямом контакте с Москвой. Гиркин тоже общался на "самом высоком уровне". 17 июля 2014 года Дубинский докладывал об установке "Бук" на оккупированной территории, из которой и сбили самолет. Заместитель Гиркина не сразу узнал об авиакатастрофе. Когда уже стало ясно, что Боинг все-таки сбили сепаратисты, Дубинский приказал срочно вывозить "Бук" к границе Луганщины. Экспертам ОБСЕ разрешили приехать, ведь, как сказал Дубинский, "черные ящики" уже вывезли.

Что известно о авиакатастрофе MH17

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур.

Его сбили российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".

К сожалению, 298 человек погибли.

В Нидерландах продолжаются суды. Обвиняемых 4: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.



Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 канала

В ВСУ назвали имя бойца, погибшего под Золотым

Источник: Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Пророссийские боевики 10 апреля смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было всего 24 года.

Что рассказали в ВСУ

В пресс-службе бригады отметили, что "Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины". Военные выразили соболезнования родным и близким защитника.

Не простим. Извини, братишка,

– пообещали герою.



Погибший Андрей Теперик / Фото 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Как погиб боец

Теперика убили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики обстреляли Золотое из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе – обострение. Уже погибли по меньшей мере 32 украинских воина.

Кабмин утвердил перечень тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч

Источник: Кабмин

Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности для помощи от государства на время карантина. ФЛП, которые работают в этих сферах, смогут получить 8 тысяч гривен.

Об виды деятельности говорится:

розничная торговля деталями для транспорта;

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

торговля компьютерами, программным обеспечением в специализированных магазинах и тому подобное;

торговля электронной аппаратурой бытового назначения;

торговля текстилем;

торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Что известно про 8 тысяч гривен помощи предпринимателям

В Украине с 9 апреля начал действовать закон о выплатах предпринимателям из красной зоны карантина.

ФЛП могут получить 8 тысяч гривен помощи от правительства.

Получить помощь можно через портал или мобильное приложение "Дия".

У Путина снова заговорили о "защите русскоязычных"

Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о российском вооружении возле границ с Украиной. В Кремле убеждают, что ситуация на востоке Украины "опасная для России". Также заявляют, что готовы принимать соответствующие меры.

Кроме того, страна-агрессор вновь говорит о "защите" русскоязычного населения Украины.

Что Песков говорит о вероятной большой войне

По словам пресс-секретаря, никто якобы не собирается двигаться к войне с Украиной.

Никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Но Россия всегда говорила, что она не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, живущих на юго-востоке страны,

– говорит Песков.

Читайте также Зеленский пытался поговорить с Путиным после трагедии под Шумами, – Арестович

Ситуация возле границы: что надо знать

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Международное сообщество, в частности США обещают Украине поддержку, если будет наступление Москвы. Штаты уже привели войска в Европе в максимальную готовность.

Войска возле границы / Инфографика 24 канала