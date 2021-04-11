Главные новости за 11 апреля: новые детали крушения рейса MH17 и имя погибшего героя на Донбассе
Журналисты обнародовали записи, согласно которым, террористы напрямую контактировали с Москвой в день катастрофы MH17. Кабмин утвердил перечень тех, кто может получить карантинные 8 тысяч гривен. В Кремле снова вспомнили о "защите русскоязычных" в Украине. Такими были главные новости 11 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Кстати Полная мобилизация, военное положение и тероборона: откровенное интервью с генералом ВСУ Кривоносом
Новые детали катастрофы MH17
Источник: NOS
Журналисты опубликовали записи, касающиеся сбития МН17 над Донбассом. В них говорится о том, что главный подозреваемый Сергей Дубинский в течение нескольких часов после авиакатастрофы не знал о ней. Однако и Дубинский, и Стрелков-Гиркин в этот день находились на связи с Москвой.
Дубинский тогда, когда произошла катастрофа, был заместителем так называемого "министра обороны" на оккупированных территориях Игоря Стрелкова-Гиркина.
О чем свидетельствуют записи
- В день катастрофы Дубинский сообщил о прямом контакте с Москвой. Гиркин тоже общался на "самом высоком уровне". 17 июля 2014 года Дубинский докладывал об установке "Бук" на оккупированной территории, из которой и сбили самолет.
- Заместитель Гиркина не сразу узнал об авиакатастрофе. Когда уже стало ясно, что Боинг все-таки сбили сепаратисты, Дубинский приказал срочно вывозить "Бук" к границе Луганщины.
- Экспертам ОБСЕ разрешили приехать, ведь, как сказал Дубинский, "черные ящики" уже вывезли.
Что известно о авиакатастрофе MH17
- Самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур.
- Его сбили российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".
- К сожалению, 298 человек погибли.
- В Нидерландах продолжаются суды. Обвиняемых 4: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.
Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 канала
В ВСУ назвали имя бойца, погибшего под Золотым
Источник: Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко
Пророссийские боевики 10 апреля смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было всего 24 года.
Что рассказали в ВСУ
В пресс-службе бригады отметили, что "Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины". Военные выразили соболезнования родным и близким защитника.
Не простим. Извини, братишка,
– пообещали герою.
Погибший Андрей Теперик / Фото 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко
Как погиб боец
- Теперика убили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Боевики обстреляли Золотое из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кабмин утвердил перечень тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч
Источник: Кабмин
Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности для помощи от государства на время карантина. ФЛП, которые работают в этих сферах, смогут получить 8 тысяч гривен.
Об виды деятельности говорится:
- розничная торговля деталями для транспорта;
- другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- торговля компьютерами, программным обеспечением в специализированных магазинах и тому подобное;
- торговля электронной аппаратурой бытового назначения;
- торговля текстилем;
- торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Что известно про 8 тысяч гривен помощи предпринимателям
- В Украине с 9 апреля начал действовать закон о выплатах предпринимателям из красной зоны карантина.
- ФЛП могут получить 8 тысяч гривен помощи от правительства.
- Получить помощь можно через портал или мобильное приложение "Дия".
У Путина снова заговорили о "защите русскоязычных"
Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о российском вооружении возле границ с Украиной. В Кремле убеждают, что ситуация на востоке Украины "опасная для России". Также заявляют, что готовы принимать соответствующие меры.
Кроме того, страна-агрессор вновь говорит о "защите" русскоязычного населения Украины.
Что Песков говорит о вероятной большой войне
По словам пресс-секретаря, никто якобы не собирается двигаться к войне с Украиной.
Никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Но Россия всегда говорила, что она не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, живущих на юго-востоке страны,
– говорит Песков.
Читайте также Зеленский пытался поговорить с Путиным после трагедии под Шумами, – Арестович
Ситуация возле границы: что надо знать
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Международное сообщество, в частности США обещают Украине поддержку, если будет наступление Москвы. Штаты уже привели войска в Европе в максимальную готовность.
Поделиться новостью