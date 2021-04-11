Журналісти оприлюднили записи, відповідно до яких, терористи напряму контактували з Москвою в день катастрофи MH17. Оприлюднили ім'я воїна, який загинув під Золотим. Кабмін затвердив перелік тих, хто може отримати карантинні 8 тисяч гривень. У Кремлі знову згадали про "захист російськомовних" в Україні. Такими були головні новини 11 квітня.

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Нові деталі катастрофи MH17

Джерело: NOS

Журналісти опублікували записи, які стосуються збиття МH17 над Донбасом. У них мовиться про те, що головний підозрюваний Сергій Дубінський протягом кількох годин після авіатрощі не знав про неї. Проте і Дубінський, і Стрєлков-Гіркін у цей день перебували на зв'язку з Москвою.

Дубінський тоді, коли сталась катастрофа, був заступником так званого "міністра оборони" на окупованих територіях Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Про що свідчать записи

У день катастрофи Дубінський повідомив про прямий контакт з Москвою. Гіркін теж спілкувався на "найвищому рівні". 17 липня 2014 року Дубінський доповідав про установку "Бук" на окупованій території, з якої і збили літак. Заступник Гіркіна не одразу дізнався про авіакатастрофу. Коли вже стало зрозумілим, що Боїнг таки збили сепаратисти, Дубінський наказав терміново вивозити "Бук" до кордону Луганщини. Експертам ОБСЄ дозволили приїхати, адже, як сказав Дубінський, "чорні скриньки" вже вивезли.

Що відомо про авіакатастрофу MH17

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року із Амстердама в Куала-Лумпур.

Його збили російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".

На жаль, 298 людей загинули.

У Нідерландах тривають суди. Обвинувачених 4: Гіркін, Дубинський та Пулатов, Харченко.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу

У ЗСУ назвали ім'я бійця, що загинув під Золотим

Джерело: Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Проросійські бойовики 10 квітня смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було всього 24 роки.

Що розповіли у ЗСУ

У пресслужбі бригади зазначили, що "Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини". Військові висловили співчуття рідним та близьким захисника.

Не пробачимо. Вибач, братику, –

пообіцяли героєві.



Загиблий Андрій Теперик / Фото 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Як загинув боєць