Главные новости 12 апреля: агрессия России растет, стартовала вакцинация препаратом Sinovac
Россия активно увеличивает ударную группировку на границах. В Украине стартовала вакцинация китайским препаратом Sinovac. НАПК проверит декларации Зеленского, Шмыгаля и еще 15 министров. Мир отметил День авиации и космонавтики. Такими были главные новости 12 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира сегодня:
Обратите внимание Мы готовы к наступлению России, – Зеленский
Лагерь российских войск
Источник: Sky News
Британские журналисты посетили лагерь российских войск вблизи границы с Украиной. Они с камерами побывали под Воронежем и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с техникой.
Журналисты Sky News рассказали, что военные грузовики с кодом 76 на госномер России, а это значит, что машины приехали из Центрального военного округа. Он расположен минимум за тысячу километров от границы с Украиной.
Что показали журналисты
- На станции Масловка есть военный городок с грузовиками и палаткой.
- Технику везут на ближайший полигон, который стал военно-полевым лагерем.
- Полигон простирается примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей.
- Люди, которые там живут говорят, что оборудовать лагерь начали еще в конце марта.
Подробнее Британские журналисты показали лагерь российских военных возле границы
Уровень угрозы возрастает
Между тем разведчики сообщили, что уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. Государство-агрессор накапливает войска, стягивает тяжелое вооружение и активно готовит военных, проводя оперативную подготовку. Похожие действия страны-оккупанта украинские разведчики фиксировали еще в 2014 – 2015 годах. С тех пор столь масштабных перемещений украинская разведка не фиксировала.
Российские войска возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала
Вакцинация новым препаратом
Источник: телеграм-канал Ольги Василевской-Смаглюк
В Украине начали прививать китайским препаратом Sinovac (CoronaVac). Это второй препарат после Covishield, которым будут вакцинировать украинцев. В Киев партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта, а зарегистрировали ее 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.
Вообще вакцина Sinovac Biotech стала третьей вакциной от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине. Согласно дорожной карте ею будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.
Важно В Минздраве заявили о пиковой нагрузке на службу экстренной медицины
В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований, ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах. Прививку ею сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.
Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала
НАПК проверит декларации чиновников
Источник: НАПК
Почему проверяют декларации
- Поводом для полной проверки может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации.
- Полная проверка документов происходит по порядку, зарегистрированном в Минюсте.
Всего проверить должны 375 документов должностных лиц. На проведение этого предусмотрено до 120 календарных дней.
Чьи декларации НАПК взяло на полную проверку
- президента Владимира Зеленского,
- премьер-министра Дениса Шмыгаля,
- вице-премьер-министра, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы,
- вице-премьер-министера Ольги Стефанишиной,
- вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова,
- вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова,
- вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского,
- экс-министра обороны Андрея Загороднюка,
- министра здравоохранения Максима Степанова.
Полный список должностных лиц, чьи декларации будут проверять, читайте по этой ссылке.
День космонавтики и авиации
Источник: 24 канал
День авиации и космонавтики во всем мире отмечают 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году произошло историческое и важнейшее событие – в космос на корабле Восток 1 отправили первого человека летчика и космонавта Юрия Гагарина. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.
Интересно Без Украины первый полет в космос был бы невозможен, – Зеленский
Сейчас украинцы не имеют возможности самостоятельно отправлять космические экипажи. Однако наше государство постоянно участвует в создании космического транспорта и исследовании космоса.
Интересные факты о роли Украины в освоении космоса
- Украина входит в 5 стран с полным циклом производства ракетно-космической техники. Начиная с ракетного топлива и заканчивая готовыми корпусами, ракетами-носителями и космическими аппаратами.
- Украинцы продолжают работать над строительством базы на Луне. Проект поручили предприятию КБ "Южное".
- Первая песня в космосе, была именно на украинском языке. 12 августа 1962 года украинский космонавт Павел Попович по просьбе украинского конструктора Сергея Королева спел песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".
- Единственный астронавт независимой Украины, который побывал в космосе – это Леонид Каденюк. Тогда, во время полета Каденюка, впервые в космосе прозвучал гимн независимой Украины.
- Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Теперь наша страна в сотрудничестве с другими странами будет участвовать в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.
Поделиться новостью