Россия активно увеличивает ударную группировку на границах. В Украине стартовала вакцинация китайским препаратом Sinovac. НАПК проверит декларации Зеленского, Шмыгаля и еще 15 министров. Мир отметил День авиации и космонавтики. Такими были главные новости 12 апреля.

Самые важные новости Украины и мира сегодня:

Обратите внимание Мы готовы к наступлению России, – Зеленский

Лагерь российских войск

Источник: Sky News

Британские журналисты посетили лагерь российских войск вблизи границы с Украиной. Они с камерами побывали под Воронежем и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с техникой.

Журналисты Sky News рассказали, что военные грузовики с кодом 76 на госномер России, а это значит, что машины приехали из Центрального военного округа. Он расположен минимум за тысячу километров от границы с Украиной.

Что показали журналисты

На станции Масловка есть военный городок с грузовиками и палаткой.

Технику везут на ближайший полигон, который стал военно-полевым лагерем.

Полигон простирается примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей.

Люди, которые там живут говорят, что оборудовать лагерь начали еще в конце марта.

Подробнее Британские журналисты показали лагерь российских военных возле границы

Уровень угрозы возрастает

Между тем разведчики сообщили, что уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. Государство-агрессор накапливает войска, стягивает тяжелое вооружение и активно готовит военных, проводя оперативную подготовку. Похожие действия страны-оккупанта украинские разведчики фиксировали еще в 2014 – 2015 годах. С тех пор столь масштабных перемещений украинская разведка не фиксировала.

Важно! 12 апреля оккупанты убили военного из Черновицкой области. 24-летний Ярослав Карлийчук погиб под прицельным огнем.



Российские войска возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала

Вакцинация новым препаратом

Источник: телеграм-канал Ольги Василевской-Смаглюк

В Украине начали прививать китайским препаратом Sinovac (CoronaVac). Это второй препарат после Covishield, которым будут вакцинировать украинцев. В Киев партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта, а зарегистрировали ее 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.

Вообще вакцина Sinovac Biotech стала третьей вакциной от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине. Согласно дорожной карте ею будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

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В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований, ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах. Прививку ею сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

НАПК проверит декларации чиновников

Источник: НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций 98 госслужащих. В списке на проверку декларация Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также 15 министров.

Почему проверяют декларации

Поводом для полной проверки может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации.

может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации. Полная проверка документов происходит по порядку, зарегистрированном в Минюсте.

Всего проверить должны 375 документов должностных лиц. На проведение этого предусмотрено до 120 календарных дней.

Чьи декларации НАПК взяло на полную проверку

президента Владимира Зеленского,

премьер-министра Дениса Шмыгаля,

вице-премьер-министра, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы,

вице-премьер-министера Ольги Стефанишиной,

вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова,

вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова,

вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского,

экс-министра обороны Андрея Загороднюка,

министра здравоохранения Максима Степанова.

Полный список должностных лиц, чьи декларации будут проверять, читайте по этой ссылке.

День космонавтики и авиации

Источник: 24 канал

День авиации и космонавтики во всем мире отмечают 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году произошло историческое и важнейшее событие – в космос на корабле Восток 1 отправили первого человека летчика и космонавта Юрия Гагарина. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

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Сейчас украинцы не имеют возможности самостоятельно отправлять космические экипажи. Однако наше государство постоянно участвует в создании космического транспорта и исследовании космоса.

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