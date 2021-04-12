Головні новини 12 квітня: агресія Росії зростає, стартувала вакцинація препаратом Sinovac
Росія активно збільшує ударне угруповання на кордонах. В Україні стартувала вакцинація китайським препаратом Sinovac. НАЗК перевірить декларації Зеленського, Шмигаля і ще 15 міністрів. Світ відзначив День авіації і космонавтики. Такими були головні новини 12 квітня.
Джерело:24 канал
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Зверніть увагу Ми готові до наступу Росії, – Зеленський
Табір російських військ біля України
Джерело: Sky News
Британські журналісти відвідали табір російських військ поблизу кордону з Україною. Вони з камерами побували під Воронежем та на залізничній станції Маслівка, де розвантажують ешелони з технікою.
Журналісти Sky News розповіли, що військові вантажівки мають код 76 на держномерах Росії, а це означає, що машини приїхали з Центрального воєнного округу. Він розташований мінімум за тисячу кілометрів від кордонів з Україною.
Що показали журналісти
- На станції Маслівка є військове містечко з вантажівками і наметом.
- Техніку везуть на найближчий полігон, який став військово-польовим табором.
- Полігон тягнеться приблизно на 2,4 кілометра і впирається прямо в околиці дач і будинків місцевих жителів.
- Люди, що там живуть кажуть, що обладнувати табір почали ще в кінці березня.
Детальніше Британські журналісти показали табір російських військових біля кордону
Рівень загрози зростає
Тим часом розвідники повідомили, що рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. Держава-агресорка накопичує війська, стягує важке озброєння і активно готує військових, проводячи оперативну підготовку. Схожі дії країни-окупанта українські розвідники фіксували ще у 2014 – 2015 роках. Відтоді настільки масштабних переміщень українська розвідка не фіксувала.
Російські війська біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація новим препаратом
Джерело: телеграм-канал Ольги Василевської-Смаглюк
В Україні почали щеплювати китайським препаратом Sinovac (CoronaVac). Це другий препарат після Covishield, яким вакциновуватимуть українців. До Києва партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня, а зреєстрували її 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.
Взагалі вакцина Sinovac Biotech стала третьою вакциною від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні. Згідно з дорожньою картою нею щеплюватимуть маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.
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У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах. Щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
НАЗК перевірить декларації посадовців
Джерело: НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 98 держслужбовців. У списку на перевірку декларація Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також 15 міністрів.
Чому перевіряють декларації
- Підставою для повної перевірки може стати: висока посада, заява від громадян або ЗМІ про можливі неправдиві відомості в декларації.
- Повна перевірка документів відбувається за порядком, зареєстрованим у Мін'юсті.
Загалом перевірити мають 375 документів посадовців. На проведення цього передбачено до 120 календарних днів.
Чиї декларації НАЗК взяло на повну перевірку
- президента Володимира Зеленського,
- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,
- віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби,
- віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної,
- віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,
- віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова,
- віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського,
- ексміністра оборони Андрія Загороднюка,
- міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Повний список посадовців, чиї декларації перевірятимуть, читайте за цим посиланням.
День космонавтики і авіації
Джерело: 24 канал
День авіації та космонавтики у всьому світі відзначають 12 квітня. Саме цього дня 1961 року відбулася історична та надважлива подія – у космос на кораблі Восток 1 відправили першу людину – льотчика та космонавта Юрія Гагаріна. Після 108 хвилин польоту Гагарін успішно приземлився у Саратовській області.
Цікаво Без України перший політ у космос був би неможливим, – Зеленський
Наразі українці не мають можливості самостійно відправляти космічні екіпажі. Проте наша держава постійно бере участь у створенні космічного транспорту і дослідженні космосу.
Цікаві факти про роль України в освоєнні космосу
- Україна входить до 5 країн із повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки. Починаючи з ракетного палива і закінчуючи готовими корпусами, ракетами-носіями та космічними апаратами.
- Українці продовжують працювати над будівництвом бази на Місяці. Проєкт доручили підприємству КБ "Південне".
- Перша пісня у космосі, була саме українською мовою. 12 серпня 1962 року український космонавт Павло Попович на прохання українського конструктора Сергія Корольова заспівав пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".
- Єдиний астронавт незалежної України, який побував у космосі – це Леонід Каденюк. Тоді, під час польоту Каденюка, вперше у космосі пролунав гімн незалежної України.
- Україна приєдналася до програми NASA "Артеміда". Тепер наша держава у співпраці з іншими країнами буде брати участь у дослідженні Місяця, Марсу, комет та астероїдів.
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