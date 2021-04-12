Росія активно збільшує ударне угруповання на кордонах. В Україні стартувала вакцинація китайським препаратом Sinovac. НАЗК перевірить декларації Зеленського, Шмигаля і ще 15 міністрів. Світ відзначив День авіації і космонавтики. Такими були головні новини 12 квітня.

Найважливіші новини України та світу сьогодні:

Зверніть увагу Ми готові до наступу Росії, – Зеленський

Табір російських військ біля України

Джерело: Sky News

Британські журналісти відвідали табір російських військ поблизу кордону з Україною. Вони з камерами побували під Воронежем та на залізничній станції Маслівка, де розвантажують ешелони з технікою.

Журналісти Sky News розповіли, що військові вантажівки мають код 76 на держномерах Росії, а це означає, що машини приїхали з Центрального воєнного округу. Він розташований мінімум за тисячу кілометрів від кордонів з Україною.

Що показали журналісти

На станції Маслівка є військове містечко з вантажівками і наметом.

Техніку везуть на найближчий полігон, який став військово-польовим табором.

Полігон тягнеться приблизно на 2,4 кілометра і впирається прямо в околиці дач і будинків місцевих жителів.

Люди, що там живуть кажуть, що обладнувати табір почали ще в кінці березня.

Детальніше Британські журналісти показали табір російських військових біля кордону

Рівень загрози зростає

Тим часом розвідники повідомили, що рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. Держава-агресорка накопичує війська, стягує важке озброєння і активно готує військових, проводячи оперативну підготовку. Схожі дії країни-окупанта українські розвідники фіксували ще у 2014 – 2015 роках. Відтоді настільки масштабних переміщень українська розвідка не фіксувала.

Важливо! 12 квітня 12 квітня окупанти вбили військового з Чернівецької області . 24-річний Ярослав Карлійчук загинув під прицільним вогнем.



Російські війська біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація новим препаратом

Джерело: телеграм-канал Ольги Василевської-Смаглюк

В Україні почали щеплювати китайським препаратом Sinovac (CoronaVac). Це другий препарат після Covishield, яким вакциновуватимуть українців. До Києва партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня, а зреєстрували її 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.

Взагалі вакцина Sinovac Biotech стала третьою вакциною від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні. Згідно з дорожньою картою нею щеплюватимуть маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.

Важливо У МОЗ заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах. Щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

НАЗК перевірить декларації посадовців

Джерело: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 98 держслужбовців. У списку на перевірку декларація Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також 15 міністрів.

Чому перевіряють декларації

П ідставою для повної перевірки може стати: висока посада, заява від громадян або ЗМІ про можливі неправдиві відомості в декларації.

може стати: висока посада, заява від громадян або ЗМІ про можливі неправдиві відомості в декларації. Повна перевірка документів відбувається за порядком, зареєстрованим у Мін'юсті.

Загалом перевірити мають 375 документів посадовців. На проведення цього передбачено до 120 календарних днів.

Чиї декларації НАЗК взяло на повну перевірку

президента Володимира Зеленського,

прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,

віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби,

віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної,

віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,

віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова,

віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського,

ексміністра оборони Андрія Загороднюка,

міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Повний список посадовців, чиї декларації перевірятимуть, читайте за цим посиланням.

День космонавтики і авіації

Джерело: 24 канал

День авіації та космонавтики у всьому світі відзначають 12 квітня. Саме цього дня 1961 року відбулася історична та надважлива подія – у космос на кораблі Восток 1 відправили першу людину – льотчика та космонавта Юрія Гагаріна. Після 108 хвилин польоту Гагарін успішно приземлився у Саратовській області.

Цікаво Без України перший політ у космос був би неможливим, – Зеленський

Наразі українці не мають можливості самостійно відправляти космічні екіпажі. Проте наша держава постійно бере участь у створенні космічного транспорту і дослідженні космосу.

Цікаві факти про роль України в освоєнні космосу