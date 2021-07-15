Главные новости 15 июля: имя погибшего на Донбассе защитника Украины, отставка Авакова
Источник:24 канал
Назвали имя погибшего на Донбассе украинского защитника. Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД. Мощные наводнения в Германии унесли жизни уже более 40 человек. Мир – на пороге третьей волны коронавируса. Украинцам официально разрешили въезд в Евросоюз. Такими были главные новости Украины и мира 15 июля.
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 15 июля:
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Имя погибшего воина
Источник: Софиевский РТЦК и СП Днепропетровской области
На Донбассе 14 июля в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный Александр Юрков.
- Воин был родом из села Криничоватое Софиевского района.
Защитнику было всего 19 лет, он служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
Двое военных получили ранения
Источник: ОТГ "Север"
В течение текущих суток, 15 июля, российские оккупационные войска обстреляли позиции наших военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате вражеских атак двое бойцов ВСУ получили осколочные ранения.
- Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.
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Рада уволила Авакова
Источник: 24 канал
Верховная Рада 15 июля, проголосовала за увольнение Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел.
- Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник, против этого были только 7 депутатов, воздержались – 17.
Результаты голосования за отставку Авакова / Скриншот с видео
Голосование по фракциям / Скриншот с видео
Шмыгаль внес кандидатуру Монастырского
Источник: фейсбук Ярослава Юрчишина
Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел.
- Премьер-министр сделал это по предложению нардепов из "Слуги народа".
Вношу представление о назначении Монастырского Дениса министром внутренних дел Украины,
– написал премьер.
Представление Шмыгаля касательно Монастырского / Фейсбук Ярослава Юрчишина
Мощные наводнения в Германии
Источник: RTE
Циклон Бернд вызвал наводнение и разрушения в Германии. Местные власти в округе Рейн-Эрфт под Кельном объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.
Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов, а некоторые дома обрушились.
Я поражена этой катастрофой, от которой пострадали так много людей. Выражаю соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести. От всего сердца благодарю многих неутомимых сотрудников службы экстренной помощи,
– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа. Из-за ливней, начавшихся еще 14 июля, целые регионы парализовала непогода.
- По последним данным, непогода унесла жизни уже 42 человек, среди них 2 спасателя. Еще по меньшей мере 50 человек считаются пропавшими без вести, а 70 – пострадали.
Наводнение вызвало обрушение зданий / Фото "БЕЛТА", "РИА Новости"
Третья волна коронавируса
Источник: ВОЗ
Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса – уже четвертую неделю подряд регистрируют увеличение количества инфицированных и умерших от COVID-19 за сутки.
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус сообщил во время брифинга, что штамм Дельта зафиксировали по крайней мере в 111 странах мира.
Мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал,
– отметил глава ВОЗ.
По его словам, в Европе и Северной Америке после начала массовой вакцинации уже фиксировали снижение количества случаев заболеваемости, но вариант Дельта изменил ход дел.
- После 10 недель спада количество смертей снова растет.
К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны,
– отметил Тедрос Аданом Гебреесус.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Въезд в ЕС для украинцев
Источник: Совет ЕС
Евросоюз 15 июля возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Наше государство добавили в рекомендованный список третьих стран.
- Официальное решение уже обнародовали, перечень будет действовать 2 недели, а потом его пересмотрят.
Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:
- сертификат о вакцинации против коронавируса,
- наличие отрицательного теста.
Условия въезда для граждан Украины будут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.
Отметим, что по состоянию на 15 июля в список стран зеленой зоны входят 23 страны:
- Албания;
- Армения;
- Австралия;
- Азербайджан;
- Босния и Герцеговина;
- Бруней-Даруссалам;
- Канада;
- Израиль;
- Япония;
- Иордания;
- Ливан;
- Черногория;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Молдова;
- Северная Македония;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Соединенные Штаты;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
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