Главные новости 17 июня: победа Украины, подорожание газа, отравление детей в Ивано-Франковске

Сборная Украины во втором туре Евро-2020 победила Северную Македонию. "Нафтогаз" установил новый месячный тариф, поэтому газ существенно подорожает. В Ивано-Франковске 8 подростков в общежитии сильно отравились. СНБО анонсировал новое заседание. "Слуги" и ОПЗЖ устроили драку в Раде. Такими были главные новости 17 июня.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 17 июня:

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Победа Украины

Источник: 24 канал

В Бухаресте состоялся поединок сборной Украины и Северной Македонии. В итоге команда Андрея Шевченко праздновала дебютную победу на турнире. Счет-2: 1.

Как происходила игра Украина стартовала достаточно успешно. На 29 минуте наши открыли счет в игре. Первый гол забил Ярмоленко. Уже через 4 минуты в ворота соперника полетел второй мяч. Опять же Ярмоленко сделал передачу в правый угол штрафной на ход Яремчуку. Тот довольно точно пробил в ближний угол. Вторую половину матча уже назвали "валидольной". На 57 минуте Северная Македония отыграла один мяч. Поскольку Караваев проиграл подбор во вратарском и зарядил в ногу Пандева, назначили пенальти в ворота Украины. Несмотря на то, что Бущан отразил удар Алиоски с 11-тиметровой отметки, тот же футболист добил сферу в ворота. Однако это не помешало Украине победить.

"Нафтогаз" установил новый месячный тариф

Источник: "Нафтогаз"

"Нафтогаз" обнародовал месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года. Его стоимость составит 11,94 гривны за кубометр, что на 50% выше, чем "Фиксированный" годовой тариф.