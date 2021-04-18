В результате обстрела боевиков на Донбассе один боец ВСУ погиб и еще один получил ранения. Россия построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму. Украина поддержала высылку российских дипломатов из Чехии. Минздрав начал вакцинацию украинцев препаратом Pfizer. Папа Римский обеспокоен обострением на востоке нашей страны. Таковы были главные новости 18 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 18 апреля:

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На Донбассе погиб защитник Украины

Источник: пресс-центр ООС

Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще один получил осколочное ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Боевики совершили атаку из автоматических станковых гранатометов. Били в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.

Обратите внимание! Журналисты "Радио Свобода" вечером 17 апреля и ночью 18 апреля вблизи Горловки зафиксировали обстрелы позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.

Российский военный лагерь в Крыму

Источник: Spiegel

Россия продолжает свозить военных и технику во временно оккупированный Крым. На Керченском полуострове появился новый огромный военный лагерь.

По данным Spiegel, страна-агрессор построила так называемую базу в 30 километрах от села Марфовка, что в Ленинском районе.

Снимки со спутника показывают, что еще 15 марта поле было пустым. Зато по состоянию на 13 апреля Россия полностью заставила территорию тысячами военных машин.



Российский военный лагерь в Крыму / Фото Spiegel

Также отмечается, что Россия построила вблизи базы еще один небольшой лагерь. "Подлагерь" расположен к востоку от основной территории.



"Подлагерь" российских военных в оккупированном Крыму / Фото Spiegel

Это важно! Россия в последнее время "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, она наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с нашим государством. Кроме этого, украинская разведка зафиксировала, как страна-агрессор стягивает технику во временно оккупированный Крым.



Расположение войск России у границы Украины / Инфографика 24 канала

Украина поддержала высылку российских дипломатов из Чехии

Официальная Прага 17 апреля приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на спецслужбы России. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина полностью поддерживает Чехию.

Источник: Дмитрий Кулеба в твитере

Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который повлек человеческие жертвы. Мы в Украине очень хорошо знаем злонамеренные методы России,

– отметил министр.

Ukraine supports Czech Republic’s response as Czech law enforcement confirmed Russia's involvement in the massive ammunition depot explosion in 2014 which caused loss of life. We in Ukraine know Russia's malicious methods all too well. Such acts should not go unpunished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2021

Стоит также отметить, что после шпионского скандала в Чехии планируют исключить российскую компанию "Росатом" из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы"

Высылка 18 российских дипломатов: что известно

В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.

Это важно! Взрывы на военных складах в Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Два склада были полностью уничтожены, погибли 2 человека.

Начало вакцинации Pfizer в Украине

Источник: 24 канал

В Украине стартовала вакцинация граждан против коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, лекарства доехали до всех региональных складов.

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По информации издания "Сегодня", первыми прививки получат пациенты психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

Так, на Киевщине вакцину Pfizer получат около 100 человек, проживающих в доме-интернате для пожилых людей, а также персонал учреждения.

Заметьте! Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз прибыла в Украину 16 апреля. Эту партию поставили бесплатно в рамках инициативы COVAX.

Папа обеспокоен обострением на Востоке Украины

Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на территории восточной Украины. Во время воскресной проповеди понтифик призвал способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия.

Источник: Vatican News

Вместе с людьми на площади Святого Петра он прочитал молитву за всех, кто живет на Востоке Украины.

С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности,

– сказал Папа Римский.

"Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряженности, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", – добавил понтифик.