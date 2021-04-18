Главные новости 18 апреля: на Донбассе погиб боец ВСУ, российский военный лагерь в Крыму
В результате обстрела боевиков на Донбассе один боец ВСУ погиб и еще один получил ранения. Россия построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму. Украина поддержала высылку российских дипломатов из Чехии. Минздрав начал вакцинацию украинцев препаратом Pfizer. Папа Римский обеспокоен обострением на востоке нашей страны. Таковы были главные новости 18 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 18 апреля:
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На Донбассе погиб защитник Украины
Источник: пресс-центр ООС
Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще один получил осколочное ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Боевики совершили атаку из автоматических станковых гранатометов. Били в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.
Российский военный лагерь в Крыму
Источник: Spiegel
Россия продолжает свозить военных и технику во временно оккупированный Крым. На Керченском полуострове появился новый огромный военный лагерь.
По данным Spiegel, страна-агрессор построила так называемую базу в 30 километрах от села Марфовка, что в Ленинском районе.
Снимки со спутника показывают, что еще 15 марта поле было пустым. Зато по состоянию на 13 апреля Россия полностью заставила территорию тысячами военных машин.
Российский военный лагерь в Крыму / Фото Spiegel
Также отмечается, что Россия построила вблизи базы еще один небольшой лагерь. "Подлагерь" расположен к востоку от основной территории.
"Подлагерь" российских военных в оккупированном Крыму / Фото Spiegel
Расположение войск России у границы Украины / Инфографика 24 канала
Украина поддержала высылку российских дипломатов из Чехии
Официальная Прага 17 апреля приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на спецслужбы России. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина полностью поддерживает Чехию.
Источник: Дмитрий Кулеба в твитере
Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который повлек человеческие жертвы. Мы в Украине очень хорошо знаем злонамеренные методы России,
– отметил министр.
Стоит также отметить, что после шпионского скандала в Чехии планируют исключить российскую компанию "Росатом" из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы"
Высылка 18 российских дипломатов: что известно
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.
Начало вакцинации Pfizer в Украине
Источник: 24 канал
В Украине стартовала вакцинация граждан против коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, лекарства доехали до всех региональных складов.
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По информации издания "Сегодня", первыми прививки получат пациенты психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.
Так, на Киевщине вакцину Pfizer получат около 100 человек, проживающих в доме-интернате для пожилых людей, а также персонал учреждения.
Папа обеспокоен обострением на Востоке Украины
Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на территории восточной Украины. Во время воскресной проповеди понтифик призвал способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия.
Источник: Vatican News
Вместе с людьми на площади Святого Петра он прочитал молитву за всех, кто живет на Востоке Украины.
С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности,
– сказал Папа Римский.
"Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряженности, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", – добавил понтифик.
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