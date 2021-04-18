Унаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі один боєць ЗСУ загинув і ще один отримав поранення. Росія побудувала новий військовий табір в окупованому Криму. Україна підтримала висилку російських дипломатів з Чехії. МОЗ розпочало вакцинацію українців препаратом Pfizer. Папа Римський стурбований загостренням на Донбасі. Такими були головні новини 18 квітня.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 18 квітня:

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На Донбасі загинув захисник України

Джерело: пресцентр ООС

Російські окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Один боєць ЗСУ загинув, ще один – отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Бойовики здійснили атаку з автоматичних станкових гранатометів. Гатили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Зверніть увагу! Журналісти "Радіо Свобода" увечері 17 квітня та вночі 18 квітня поблизу Горлівки зафіксували обстріли позицій ЗСУ з боку проросійських бойовиків. Окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Російський військовий табір у Криму

Джерело: Spiegel

Росія продовжує звозити військових та техніку до тимчасово окупованого Криму. На Керченському півострові з'явився новий величезний військовий табір.

За даними Spiegel, країна-агресор побудувала так звану базу за 30 кілометрів від села Марфівка, що в Ленінському районі.

Знімки з супутника показують, що ще 15 березня поле було порожнім. Натомість станом на 13 квітня Росія повністю заставила територію тисячами військових машин.



Російський військовий табір у Криму / Фото Spiegel

Також зазначається, що Росія побудувала поблизу бази ще один невеликий табір. "Підтабір" розташований на схід від основної території.



"Підтабір" російських військових в окупованому Криму / Фото Spiegel

Це важливо! Росія останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, вона нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з нашою державою. Окрім цього, українська розвідка зафіксувала, як країна-агресор стягує техніку до тимчасово окупованого Криму.



Розташування військ Росії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу

Україна підтримує висилку російських дипломатів з Чехії

Офіційна Прага 17 квітня ухвалила рішення про висилку 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна повністю підтримує Чехію.

Джерело: Дмитро Кулеба у твітері

Україна підтримує відповідь Чехії, оскільки чеські правоохоронні органи підтвердили причетність Росії до масового вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, який спричинив людські жертви. Ми в Україні дуже добре знаємо зловмисні методи Росії,

– зазначив міністр.

Ukraine supports Czech Republic’s response as Czech law enforcement confirmed Russia's involvement in the massive ammunition depot explosion in 2014 which caused loss of life. We in Ukraine know Russia's malicious methods all too well. Such acts should not go unpunished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2021

Варто також зазначити, що після шпигунського скандалу у Чехії планують виключити російську компанію "Росатом" з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани"

Висилка 18 російських дипломатів: що відомо

У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. Все тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.

Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетице можна класифікувати як державний тероризм.

Це важливо! Вибухи на військових складах у Врбетіце пролунали 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Два склади були повністю знищені, загинули 2 людини.

Початок вакцинації Pfizer в Україні

Джерело: 24 канал

В Україні стартувала вакцинація громадян проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, за його словами, ліки доїхали до всіх регіональних складів.

До теми Коли всі охочі українці зможуть вакцинуватися від COVID-19: відповідь МОЗ

За інформацією видання "Сегодня", першими щеплення отримають пацієнти психоневрологічного інтернату в Бородянці Київської області.

Так, на Київщині вакцину Pfizer отримають близько 100 осіб, які проживають в будинку-інтернаті для літніх людей, а також персонал установи.

Зауважте! Перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз прибула до України 16 квітня. Цю партію поставили безкоштовно у межах ініціативи COVAX.

Папа стурбований загостренням на Сході України

Папа Римський Франциск заявив, що з тривогою стежить за подіями на теренах східної України. Під час недільної проповіді понтифік закликав сприяти миру та запобігти ескалації насильства.

Джерело: Vatican News

Разом із людьми на площі Святого Петра він прочитав молитву за всіх, хто мешкає на Сході України.

З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності,

– сказав Папа Римський.

"Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та миру, які дуже потрібні та дуже бажані", – додав понтифік.