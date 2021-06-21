Главные новости 21 июня: поражение сборной Украины, трагедия на Киевщине

Сборная Украины по футболу проиграла Австрии со счетом 0:1. На Киевщине в результате взрыва в многоквартирном доме погибли 2 человека. Евросоюз продлил санкции против России до 2022 года. Члены семьи Александра Лукашена оказались под санкциями. Такими были главные новости 21 июня.
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Украинская сборная проиграла Австрии
Источник: 24 канал
В матче против Австрии сборная Украины по футболу проиграла со счетом 0:1. Сейчас наша команда завершила выступление на групповом этапе и оказалась на 3 месте.
Сейчас украинская сборная сохраняет математические шансы сыграть в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Между тем Австрия уже 26 июня встретится с Италией.
Как украинцы поддерживали сборную
За считанные часы до начала матча украинские болельщики устроили марш. Они прошли от центра города к стадиону, выкрикивая: "У-кра-и-на!", "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин х**ло".
Уже на "Национальном стадионе" украинцы вдохновили сборную фантастическим исполнением гимна Украины.
Украинские болельщики исполнили гимн: смотрите видео
Взрыв на Киевщине
Источник: ГСЧС
В селе Белогородка Киевской области в многоквартирном доме прогремел взрыв. Затем вспыхнул пожар. В результате трагедии погиб один человек. По предварительным данным, это мужчина.
Кроме того, известно по меньшей мере о 8 пострадавших, среди них – 13-летний ребенок. На больничных койках оказались 3 человека.
Пожар тушили более 50 человек
- Огонь вспыхнул в квартирах на 2-м и 3-м этаже, а затем перекинулся на 4-й и 5-й (мансардный) этажи.
- Из дома на свежий воздух вывели 40 жильцов. Сейчас им ищут место для ночлега. Людей, у которых нет возможности временно переселиться к друзьям или родственникам, планируют разместить в местном доме культуры.
- К тушению пожара привлекли более 50 спасателей.
- Представители местных властей создали оперативный штаб для борьбы с последствиями пожара.
- Пострадавших обещают обеспечить всем необходимым.
Зеленский выразил соболезнования
Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию. Украинский лидер выразил соболезнования и подчеркнул, что причины взрыва должны установить как можно быстрее.
Местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ,
– подчеркнул Зеленский.
Спасатели ликвидируют огонь / Фото с фейсбук-страницы Антона Овсиенко
Взрыв в Белогородке: смотрите видео
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Санкции против России
Источник: пресс-служба Совета Европы
Евросоюз продлил санкции против России по меньшей мере до 23 июня 2022 года. Причина ограничений – оккупация Крыма. Соответствующее решение принял Совет Европы.
ЕС не признает незаконной оккупации Крыма и Севастополя Россией и продолжает осуждать это нарушение международного права,
– говорится в сообщении.
Что предусматривают санкции
- Запрет на целевой импорт в ЕС крымских продуктов и финансовые и инфраструктурные инвестиции и туристические услуги полуострова.
- Запрет на поставку в Россию товаров и технологий, предназначенных для разведки и добычи газа, нефти и минеральных ресурсов.
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Санкции против семьи Лукашенко
Источник: твиттер Рикарда Йозвяка
ЕС принял четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничение предусматривает замораживание активов, а также введение визовых запретов.
В санкционном списке оказались 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них – члены семьи Лукашенко, а также ряд юридических лиц.
Кроме того, под санкциями оказались известные белорусские компании: МАЗ, "Белаз", "Логекс", "Новая нефтяная компания",
"Сохра", "Бремино групп" и другие.
Против кого ввели санкции
В санкционный список попали:
- бизнесмены;
- депутаты;
- пропагандисты;
- прокуроры;
- судьи;
- милиционеры;
- высокопоставленные военнослужащие;
- члены семьи Лукашенко.