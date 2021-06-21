Главные новости 21 июня: поражение сборной Украины, трагедия на Киевщине

Сборная Украины по футболу проиграла Австрии со счетом 0:1. На Киевщине в результате взрыва в многоквартирном доме погибли 2 человека. Евросоюз продлил санкции против России до 2022 года. Члены семьи Александра Лукашена оказались под санкциями. Такими были главные новости 21 июня.

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Украинская сборная проиграла Австрии

Источник: 24 канал

В матче против Австрии сборная Украины по футболу проиграла со счетом 0:1. Сейчас наша команда завершила выступление на групповом этапе и оказалась на 3 месте.

Сейчас украинская сборная сохраняет математические шансы сыграть в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Между тем Австрия уже 26 июня встретится с Италией.

Как украинцы поддерживали сборную

За считанные часы до начала матча украинские болельщики устроили марш. Они прошли от центра города к стадиону, выкрикивая: "У-кра-и-на!", "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин х**ло".

Уже на "Национальном стадионе" украинцы вдохновили сборную фантастическим исполнением гимна Украины.

Украинские болельщики исполнили гимн: смотрите видео

Взрыв на Киевщине

Источник: ГСЧС

В селе Белогородка Киевской области в многоквартирном доме прогремел взрыв. Затем вспыхнул пожар. В результате трагедии погиб один человек. По предварительным данным, это мужчина.

Кроме того, известно по меньшей мере о 8 пострадавших, среди них – 13-летний ребенок. На больничных койках оказались 3 человека.

Пожар тушили более 50 человек

Огонь вспыхнул в квартирах на 2-м и 3-м этаже, а затем перекинулся на 4-й и 5-й (мансардный) этажи.

Из дома на свежий воздух вывели 40 жильцов. Сейчас им ищут место для ночлега. Людей, у которых нет возможности временно переселиться к друзьям или родственникам, планируют разместить в местном доме культуры.

К тушению пожара привлекли более 50 спасателей.

Представители местных властей создали оперативный штаб для борьбы с последствиями пожара.

Пострадавших обещают обеспечить всем необходимым.

Зеленский выразил соболезнования

Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию. Украинский лидер выразил соболезнования и подчеркнул, что причины взрыва должны установить как можно быстрее.

Местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ,

– подчеркнул Зеленский.

Спасатели ликвидируют огонь / Фото с фейсбук-страницы Антона Овсиенко

Взрыв в Белогородке: смотрите видео

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Санкции против России

Источник: пресс-служба Совета Европы

Евросоюз продлил санкции против России по меньшей мере до 23 июня 2022 года. Причина ограничений – оккупация Крыма. Соответствующее решение принял Совет Европы.

ЕС не признает незаконной оккупации Крыма и Севастополя Россией и продолжает осуждать это нарушение международного права,

– говорится в сообщении.

Что предусматривают санкции

Запрет на целевой импорт в ЕС крымских продуктов и финансовые и инфраструктурные инвестиции и туристические услуги полуострова.

Запрет на поставку в Россию товаров и технологий, предназначенных для разведки и добычи газа, нефти и минеральных ресурсов.

Первые санкции против России ЕС ввел еще в 2014 году. Тогда страна-агрессор оккупировала Крым.

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Санкции против семьи Лукашенко

Источник: твиттер Рикарда Йозвяка

ЕС принял четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничение предусматривает замораживание активов, а также введение визовых запретов.

В санкционном списке оказались 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них – члены семьи Лукашенко, а также ряд юридических лиц.

Кроме того, под санкциями оказались известные белорусские компании: МАЗ, "Белаз", "Логекс", "Новая нефтяная компания",

"Сохра", "Бремино групп" и другие.

Против кого ввели санкции

В санкционный список попали: