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Зауважте Роковини вибуху багатоповерхівки на Позняках: яка доля мешканців будинку

Українська збірна програла Австрії

Джерело: 24 канал

У матчі проти Австрії збірна України з футболу програла з рахунком 0:1. Наразі наша команда завершила виступ на груповому етапі та опинилася на 3 місці.

Наразі українська збірна зберігає математичні шанси зіграти в 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які посіли третє місце. Тим часом Австрія вже 26 червня зустрінеться з Італією.

Як українці підтримували збірну

За лічені години до початку матчу українські вболівальники влаштували марш. Вони пройшли від центру міста до стадіону, вигукуючи: "У-кра-ї-на!", "Слава Україні! Героям слава!" та "Путін х**ло".

Вже на "Національному стадіоні" українці надихнули збірну фантастичним виконанням гімну України.

Українські вболівальники виконали гімн: дивіться відео

Вибух на Київщині

Джерело: ДСНС

У селі Білогородка на Київщині у багатоквартирному будинку пролунав вибух. Згодом спалахнула пожежа. Внаслідок трагедії загинули 2 людей.

Окрім того, відомо про щонайменше 8 постраждалих, серед них – 13-річна дитина. На лікарняних ліжках опинилися 2 людей.

Пожежу гасили понад 50 людей

Вогонь спалахнув у квартирах на 2-му та 3-му поверсі, а тоді перекинувся на 4-й та 5-й (мансардний) поверхи.

З будинку на свіже повітря вивели 40 мешканців. Наразі їм шукають місце для ночівлі. Людей, які не мають змоги тимчасово переселитися до друзів чи родичів, планують розмістити у місцевому будинку культури.

До гасіння пожежі залучили понад 50 рятувальників.

Представники місцевої влади створили оперативний штаб для боротьби з наслідками пожежі.

Постраждалих обіцяють забезпечити усім необхідним.

Зеленський висловив співчуття

Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію. Український лідер висловив співчуття та наголосив, що причини вибуху мають встановити якнайшвидше.

Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань,

– наголосив Зеленський.

Рятувальники ліквідовують вогонь / Фото з фейсбук-сторінки Антона Овсієнка

Вибух у Білогородці: дивіться відео

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Санкції проти Росії

Джерело: пресслужба Ради Європи

Євросоюз продовжив санкції проти Росії щонайменше до 23 червня 2022 року. Причиною обмежень є окупація Криму. Відповідне рішення ухвалила Рада Європи.

ЄС не визнає незаконної окупації Криму та Севастополя Росією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права,

– мовиться у повідомленні.

Що передбачають санкції

Заборону на цільовий імпорт до ЄС кримських продуктів та фінансові чи інфраструктурні інвестиції і туристичні послуги півострова.

Заборона на постачання до Росії товарів і технологій, призначених для розвідки та видобутку газу, нафти і мінеральних ресурсів.

Зверніть увагу! Перші санкції проти Росії ЄС ввів ще у 2014 році. Тоді країна-агресор окупувала Крим.

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Санкції проти сім'ї Лукашенка

Джерело: твітер Рікарда Йозвяка

ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження передбачає замороження активів, а також введення візових заборон.

У санкційному списку опинилися 78 офіційних осіб та 8 підприємців. Серед них – члени сім'ї Лукашенка, а також низка юридичних осіб.

Окрім того, під санкціями опинилися відомі білоруські компанії: МАЗ, "Белаз", "Логекс", "Нова нафтова компанія",

"Сохра", "Бреміно груп" та інші.

Проти кого запровадили санкції

До санкційного списку потрапили: