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Важно На Донбассе снайпер ранил украинского защитника: военный в тяжелом состоянии

Враг ранил нашего защитника на Донбассе

Источник: ОТГ "Восток"

Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе, прицельно обстреляв наши позиции. Вследствие работы вражеского снайпера под Марьинкой украинский военный получил тяжелое ранение.

В каком состоянии наш боец

Первую помощь украинскому защитнику предоставили военные медики на месте, но впоследствии бойца эвакуировали из зоны ООС в Днепр. Для этого привлекли вертолет МИ-8.

Как это было Раненого под Марьинкой бойца вертолетом доставили в Киев

Военного прооперировали в областной клинической больнице имени Мечникова. В дальнейшем защитника будут лечить в военном госпитале Министерства внутренних дел в Киеве. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. По последним данным, состояние здоровья бойца – тяжелое.

Обратите внимание! Наши защитники были вынуждены открыть огонь. Украинская сторона уже сообщила о нарушении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинского бойца эвакуировали в Днепр / Фото МВД

Как минули сутки на Донбассе

В течение 22 мая оккупанты 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Уже традиционно они били из минометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Пески. Мина попала в дом пожилого мужчины – дедушке чудом удалось выжить.

Новый состав наблюдательного совета Укроборонпрома

Источник: сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский полностью обновил состав наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". В нем появились сразу 3 новых человека. Правда, причины такого решения пока неизвестны.

Новыми членами наблюдательного совета Укроборонпрома стали:

Милованов Тимофей Сергеевич;

Носов Александр Григорьевич

Шурма Ростислав Игоревич;

Другим указом Зеленский прекратил полномочия Владимира Горбулина, который возглавлял наблюдательный совет. Судьба остальных двух членов совета – Валерия Иващенко и Энтони Тетера – пока неизвестна. Как и причины такого решения президента.

Заметим, что наблюдательный совет Укроборонпрома является высшим органом управления концерном, который обеспечивает защиту интересов государства, контролирует и регулирует деятельность других органов управления.

Больше о новых членах наблюдательного совета Укроборонпрома – читайте в материале 24 канала.

Мешки с навозом под посольством Беларуси

Источник: "Радыё Свабода"

В Киеве белорусский активист Петр Маркелов пытался перебросить на территорию диппредставительства мешки с навозом. Инцидент произошел возле посольства Беларуси в Киеве. Полиция задержала активиста и доставила его в участок. На него составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве.

Таким образом Маркелов хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси, в частности – смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Об этом сам активист выкрикивал, когда его задерживали.

Актуально Заключение воспринимал как оценку "отлично": в колонии умер белорусский политзаключенный Ашурок

Как происходило задержание активиста

Работники Нацгвардии Украины повалили Маркелова на землю и надели наручники. Один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушения общественного порядка.

В Беларуси по улице Акрестина прошло 50 тысяч граждан. Этот протест против посольства и белорусских властей, а не против Украины,

– пытался объяснить активист.

В сети появилось видео задержания активиста. На обнародованных кадрах видно, как он настойчиво пытается осуществить задуманное, даже когда его заметили правоохранители.

Задержание Маркелова в Киеве: смотрите видео

Задержание белорусского активиста в Киеве / Фото "Радыё Свабода"

В Италии нашли мертвой украинку

Источник: Ilmessaggero



Правоохранители Италии нашли тело 29-летней украинки Кристины Новак, которая пропала без вести еще в ноябре 2020 года. По информации СМИ, тело женщины обнаружили в коттедже близ города Кастельфранко-Ди-Сотто в провинции Пиза.

Украинку узнали по кольцу на пальце, которое она носила. Перстень девушке подарил мужчина, с которым она жила. Предварительно известно, что девушка якобы погибла в результате огнестрельного ранения. Следствие утверждает, что после этого ее тело перенесли в заброшенный дом. Сейчас точное время смерти должно установить вскрытие.

Что известно об исчезновении Украинки в Италии