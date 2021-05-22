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Важно На Донбассе снайпер ранил украинского защитника: военный в тяжелом состоянии
Враг ранил нашего защитника на Донбассе
Источник: ОТГ "Восток"
Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе, прицельно обстреляв наши позиции. Вследствие работы вражеского снайпера под Марьинкой украинский военный получил тяжелое ранение.
В каком состоянии наш боец
Первую помощь украинскому защитнику предоставили военные медики на месте, но впоследствии бойца эвакуировали из зоны ООС в Днепр. Для этого привлекли вертолет МИ-8.
Как это было Раненого под Марьинкой бойца вертолетом доставили в Киев
Военного прооперировали в областной клинической больнице имени Мечникова. В дальнейшем защитника будут лечить в военном госпитале Министерства внутренних дел в Киеве. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. По последним данным, состояние здоровья бойца – тяжелое.
Украинского бойца эвакуировали в Днепр / Фото МВД
Как минули сутки на Донбассе
- В течение 22 мая оккупанты 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Уже традиционно они били из минометов, пулеметов и стрелкового оружия.
- Кроме того, пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Пески. Мина попала в дом пожилого мужчины – дедушке чудом удалось выжить.
Новый состав наблюдательного совета Укроборонпрома
Источник: сайт президента Украины
Президент Владимир Зеленский полностью обновил состав наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". В нем появились сразу 3 новых человека. Правда, причины такого решения пока неизвестны.
Новыми членами наблюдательного совета Укроборонпрома стали:
- Милованов Тимофей Сергеевич;
- Носов Александр Григорьевич
- Шурма Ростислав Игоревич;
Другим указом Зеленский прекратил полномочия Владимира Горбулина, который возглавлял наблюдательный совет. Судьба остальных двух членов совета – Валерия Иващенко и Энтони Тетера – пока неизвестна. Как и причины такого решения президента.
Заметим, что наблюдательный совет Укроборонпрома является высшим органом управления концерном, который обеспечивает защиту интересов государства, контролирует и регулирует деятельность других органов управления.
Мешки с навозом под посольством Беларуси
Источник: "Радыё Свабода"
В Киеве белорусский активист Петр Маркелов пытался перебросить на территорию диппредставительства мешки с навозом. Инцидент произошел возле посольства Беларуси в Киеве. Полиция задержала активиста и доставила его в участок. На него составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве.
Таким образом Маркелов хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси, в частности – смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Об этом сам активист выкрикивал, когда его задерживали.
Актуально Заключение воспринимал как оценку "отлично": в колонии умер белорусский политзаключенный Ашурок
Как происходило задержание активиста
Работники Нацгвардии Украины повалили Маркелова на землю и надели наручники. Один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушения общественного порядка.
В Беларуси по улице Акрестина прошло 50 тысяч граждан. Этот протест против посольства и белорусских властей, а не против Украины,
– пытался объяснить активист.
В сети появилось видео задержания активиста. На обнародованных кадрах видно, как он настойчиво пытается осуществить задуманное, даже когда его заметили правоохранители.
Задержание Маркелова в Киеве: смотрите видео
Задержание белорусского активиста в Киеве / Фото "Радыё Свабода"
В Италии нашли мертвой украинку
Источник: Ilmessaggero
Правоохранители Италии нашли тело 29-летней украинки Кристины Новак, которая пропала без вести еще в ноябре 2020 года. По информации СМИ, тело женщины обнаружили в коттедже близ города Кастельфранко-Ди-Сотто в провинции Пиза.
Украинку узнали по кольцу на пальце, которое она носила. Перстень девушке подарил мужчина, с которым она жила. Предварительно известно, что девушка якобы погибла в результате огнестрельного ранения. Следствие утверждает, что после этого ее тело перенесли в заброшенный дом. Сейчас точное время смерти должно установить вскрытие.
Что известно об исчезновении Украинки в Италии
- Как пишет Obozrevatel, украинка переехала жить в Италию к своему парню. Однако в октябре 2020 года его арестовали за хранение марихуаны и оружия.
- А уже в начале ноября 2020 года девушка перестала выходить на связь. Дома ее не было, а документы были на месте. Тогда родные обратились в полицию.
- Итальянская полиция открыла дело о похищении человека. Район исчезновения прочесывали полицейские с собаками.