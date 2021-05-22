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Важливо На Донбасі снайпер поранив українського захисника: воїн у важкому стані
Ворог поранив нашого захисника на Донбасі
Джерело: ОТУ "Схід"
Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі, прицільно обстрілявши наші позиції. Внаслідок роботи ворожого снайпера під Мар'їнкою український військовий отримав важке поранення.
В якому стані наш боєць
Першу допомогу українському захиснику надали військові медики на місці, але згодом бійця евакуювали із зони ООС до Дніпра. Для цього залучили гелікоптер МІ-8.
Як це було Пораненого під Мар'їнкою бійця гелікоптером доправили до Києва
Військового прооперували в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Надалі захисника лікуватимуть у військовому госпіталі Міністерства внутрішніх справ у Києві. Зараз лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу. За останніми даними, стан здоров'я бійця – важкий.
Українського бійця евакуювали до Дніпра / Фото МВС
Як минула доба на Донбасі
- Протягом 22 травня окупанти 8 разів порушили режим тиші на Донбасі. Вже традиційно вони гатили з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї.
- Крім того, проросійські бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру селища Піски. Міна влучила у будинок літнього чоловіка – дідусю дивом вдалося вижити.
Новий склад наглядової ради Укроборонпрому
Джерело: сайт президента України
Президент Володимир Зеленський повністю оновив склад наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". У ній з'явилися одразу 3 нові людини. Щоправда, причини такого рішення наразі невідомі.
Новими членами наглядової ради Укроборонпрому стали:
- Милованов Тимофій Сергійович;
- Носов Олександр Григорович;
- Шурма Ростислав Ігорович;
Іншим указом Зеленський припинив повноваження Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду. Доля інших двох членів ради – Валерія Іващенка та Ентоні Тетера – наразі невідома. Як і причини такого рішення президента.
Зауважимо, що наглядова рада Укроборонпрому є вищим органом управління концерном, який забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління.
Мішки з гноєм під посольством Білорусі
Джерело: "Радыё Свабода"
У Києві білоруський активіст Петро Маркелов намагався перекинути на територію дипустанови мішки з гноєм. Інцидент трапився біля посольства Білорусі у Києві. Поліція затримала активіста та доставила його до відділку. На нього склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство.
У такий спосіб Маркелов хотів привернути увагу до подій у Білорусі, зокрема – смерті політв'язня Вітольда Ашурка. Про це сам активіст вигукував, коли його затримували.
Актуально Ув'язнення сприймав як оцінку "відмінно": у колонії помер білоруський політв'язень Ашурок
Як відбувалося затримання активіста
Працівники Нацгвардії України повалили Маркелова на землю й надягли наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують через порушення громадського порядку.
У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тисяч громадян. Цей протест проти посольства та білоруської влади, а не проти України,
– намагався пояснити активіст.
У мережі з'явилося відео затримання активіста. На оприлюднених кадрах видно, як він наполегливо намагається здійснити задумане, навіть коли вже помітили правоохоронці.
Затримання Маркелова у Києві: дивіться відео
Затримання білоруського активіста у Києві / Фото "Радыё Свабода"
В Італії знайшли мертвою українку
Джерело: Ilmessaggero
Правоохоронці Італії знайшли тіло 29-річної українки Христини Новак, яка зникла безвісти ще в листопаді 2020 року. За інформацією ЗМІ, тіло жінки виявили у котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза.
Українку впізнали за каблучкою на пальці, яку вона носила. Перстень дівчині подарував чоловік, з яким вона жила. Попередньо відомо, що дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення. Слідство стверджує, що після цього її тіло перенесли в занедбаний будинок. Наразі точний час смерті має встановити розтин.
Що відомо про зникнення українки в Італії
- Як пише Obozrevatel, українка переїхала жити в Італію до свого хлопця. Проте у жовтні 2020 року його заарештували за зберігання марихуани та зброї.
- А вже на початку листопада 2020 року дівчина перестала виходити на зв'язок. Вдома її не було, а документи були на місці. Тоді рідні звернулись у поліцію.
- Італійська поліція відкрила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували поліцейські з собаками.