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Важно О Лукашенко, издевательствах над сыном и реакции Запада: откровенное интервью с отцом Протасевича

Новый владелец "Украинской правды"

Источник: "Украинская правда"

У издания "Украинская правда" теперь новый владелец. Им стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Редактор-основательница СМИ Елена Притула заключила с ним редакционное соглашение, в соответствии с которым все корпоративные права на издание и его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Команда во главе с редактором Севгиль Мусаевой будет работать в неизменном формате. Притула тоже останется в команде.

Фиала обещает не вмешиваться в редакционную политику

Новый владелец заверил, что не будет вмешиваться в редакционную политику издания. Для этого Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение, которое опубликовали на сайте.

Оно предусматривает, что решение о редакционном содержании текстов будет принимать только редакционное руководство и персонал, а также, что владелец будет уважать редакционную независимость СМИ и не влиять на нее.

Что известно о Dragon Capital? Это одна из крупнейших групп компаний в Украине. Она работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Томаш Фиала совместно с украинскими партнерами основал ее в 2000 году в Киеве.

Правительство хочет смягчить карантин

Источник: 24 канал

Кабмин заговорил об ослаблении карантинных ограничений в Украине, которые ввели из-за коронавируса. В частности, предлагают смягчить ограничения желтой зоны, в которой сейчас находится вся Украина.

Что хотят разрешить

расширить возможности для проведения массовых культурных мероприятий;

разрешить работать различным типам средств размещения;

снять временные ограничения для кафе и ресторанов;

разрешить пересечение границы иностранцам из определенных стран. Правда, не уточнили, из каких именно государств.

Обратите внимание! Пока все области Украины находятся в желтой зоне карантина. Однако Винницкая, Закарпатская, Николаевская, Одесская и Полтавская, а также Киев уже вскоре могут стать "зелеными".



Адаптивный карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Обвинения Лукашенко в сторону Украины

Источник: SB.BY

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил некоторые города в том, что якобы они не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair. В частности, политик назвал Киев, Львов, Вильнюс и Варшаву.

Лукашенко утверждает, что другие страны боялись ответственности и поэтому не приняли самолет. По его словам, кому-то "могло быть надо, чтобы самолет остановился в Минске".

В Украине опровергли заявления Лукашенко

В пресс-службе аэропорта "Киев" журналистам 24 канала рассказали, что сообщение о необходимости принять заминированный самолет к ним не поступало. В ГП "Украэрорух" заявили, что информация самопровозглашенного президента Беларуси не соответствует действительности.

Лукашенко "приписал" к истории Швейцарию

Так, Лукашенко заявил, что сообщение о бомбе на самолете с Протасевичем поступило из Швейцарии. Власти страны подчеркнули, что ничего не знали о так называемом "минировании" самолета, поэтому слова самопровозглашенного президента – неправда.

Кстати, после задержания Романа Протасевича в Беларуси Лукашенко срочно встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о посадке самолета и задержании Протасевича

23 мая белорусские диспетчеры заявили, что самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Его вынужденно посадили в аэропорту Минска.

Силовики обыскали пассажиров рейса, но взрывчатку не нашли.

Однако задержали основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Журналист предупреждал, что перед вылетом из Афин за ним следили.

Мировое сообщество осудило такие действия белорусских властей. Ряд стран мира запретил авиасообщение с Минском, среди них – Украина.

Регулятор запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси

Источник: телеграм-канал Алексея Гончаренко

Нацкомиссия по энергетике и тарифам запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину. Правило будет действовать до 1 октября 2021 года.

Что этому предшествовало

Еще 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет регулятору запрещать или ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Таким образом НКРЭКУ получила полномочия регулировать импорт в части межгосударственных связей между Украиной и теми государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. Заметим, кроме ЕС, сторонами общества являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Украина, Черногория, Сербия и Грузия.

Важно! Перед тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина планирует вообще отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией. Он предполагал, что это должно было произойти до конца 2023 года.

ОАСК "заминировали"

Источник: 24 канал

Окружной административный суд Киева 26 мая "заминировали". Посетителей и работников суда пришлось эвакуировать. Саперы и "скорая" сразу же прибыли на место.

Спасатели работали несколько часов. Правда, взрывчатки так и не нашли.

В суде должны были рассматривать дело Тупицкого

Согласно расписанию ОАСК, в 14:30 должны были рассматривать дело, где ответчиком является отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий.



ОАСК "заминировали" / Фото Анны Брыковой, 24 канал

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