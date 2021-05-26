Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Про Лукашенка, знущання над сином та реакцію Заходу: відверте інтерв'ю з батьком Протасевича

Новий власник "Української правди"

Джерело: "Українська правда"

Видання "Українська правда" тепер має нового власника. Ним став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Редакторка-засновниця ЗМІ Олена Притула уклала з ним редакційну угоду, відповідно до якої усі корпоративні права на видання та його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Команда на чолі з редакторкою Севгіль Мусаєвою працюватиме у незмінному форматі. Притула теж залишиться в команді.

Фіала обіцяє не втручатись у редакційну політику

Новий власник запевнив, що не втручатиметься у редакційну політику видання. Для цього Мусаєва та Фіала підписали редакційну угоду, яку опублікували на сайті.

Вона передбачає, що рішення про редакційний зміст текстів ухвалюватиме тільки редакційне керівництво та персонал, а також, що власник поважатиме редакційну незалежність ЗМІ та не впливатиме на неї.

Що відомо про Dragon Capital? Це одна з найбільших груп компаній в Україні. Вона працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг. Томаш Фіала спільно з українськими партнерами заснував її у 2000 році у Києві.

Уряд хоче пом'якшити карантин

Джерело: 24 канал

Кабмін заговорив про послаблення карантинних обмежень в Україні, які запровадили через коронавірус. Зокрема, пропонують пом'якшити обмеження жовтої зони, у якій наразі перебуває вся Україна.

Що хочуть дозволити

розширити можливості для проведення масових культурних заходів;

дозволити працювати різним типам закладів розміщення;

зняти часові обмеження для кафе й ресторанів;

дозволити перетин кордону іноземцям з певних країн. Щоправда, не уточнили, з яких саме держав.

Зверніть увагу! Поки що усі області України перебувають у жовтій зоні карантину. Однак Вінницька, Закарпатська, Миколаївська, Одеська та Полтавська, а також Київ вже незабаром можуть стати "зеленими".



Адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Звинувачення Лукашенка у бік України

Джерело: SB.BY

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив деякі міста у тому, що буцімто вони не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair. Зокрема, політик назвав Київ, Львів, Вільнюс та Варшаву.

Лукашенко стверджує, що інші країни боялися відповідальності і тому не прийняли літак. За його слова, комусь "могло бути треба, щоб літак зупинився у Мінську". В Україні спростували заяви Лукашенка

У пресслужбі аеропорту "Київ" журналістам 24 каналу розповіли, що повідомлення про необхідність прийняти замінований літак до них не надходило. У ДП "Украерорух" заявили, що інформація самопроголошеного президента Білорусі не відповідає дійсності.

Лукашенко "приписав" до історії Швейцарію

Так, Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на літаку з Протасевичем надійшло зі Швейцарії. Влада країни наголосила, що нічого не знала про так зване "мінування" літака, тож слова самопроголошеного президента – неправда.

До речі, після затримання Романа Протасевича у Білорусі Лукашенко терміново зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про посадку літака та затримання Протасевича

23 травня білоруські диспетчери заявили, що літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Його вимушено посадили в аеропорту Мінська.

Силовики обшукали пасажирів рейсу, але вибухівки не знайшли.

Проте затримали засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Журналіст попереджав, що перед вильотом з Афін за ним стежили.

Світова спільнота засудила такі дії білоруської влади. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом, серед них – Україна.

До речі Білоруська опозиція анонсувала нову фазу масштабних протестів: відео

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Джерело: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Нацкомісія з енергетики та тарифів заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україні. Правило діятиме до 1 жовтня 2021 року.

Що цьому передувало

Ще 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє регулятору забороняти або обмежувати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Таким чином НКРЕКП отримав повноваження регулювати імпорт у частині міждержавних перетинів між Україною й тими державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства. Зауважимо, крім ЄС, сторонами товариства є Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Македонія, Молдова, Україна, Чорногорія, Сербія та Грузія.

Важливо! Перед тим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує взагалі від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Росією. Він припускав, що це мало статись до кінця 2023 року.

ОАСК "замінували"

Джерело: 24 канал

Окружний адміністративний суд Києва 26 травня "замінували". Відвідувачів та працівників суду довелось евакуювати. Сапери та "швидка" одразу ж прибули на місце.

Рятувальники працювали кілька годин. Щоправда, вибухівки так і не знайшли.

У суді мали розглядати справу Тупицького

Згідно з розкладом ОАСК, о 14:30 мали розглядати справу, де відповідачем є відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.



ОАСК "замінували" / Фото Анни Брикової, 24 канал

Важливо Суд щодо оскарження санкцій проти Медведчука перенесли