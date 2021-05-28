Главные новости 28 мая: звонок Байдена и Зеленского, погиб экс-глава внешней разведки

Бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб в Египте. Звонок между Байденом и Зеленским может состояться перед саммитом с Путиным. Боевики на Донбассе ранили украинского военного. Беларусь может остановить поставки бензина А-95 в Украину. 16-летняя девочка сбежала из оккупированной Горловки. Такими были главные новости 28 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Погиб экс-глава Службы внешней разведки

Источник: "Гордон"

В Египте во время дайвинга в пятницу, 28 мая, погиб 62-летний экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Он погрузился под воду, а самостоятельно выплыть уже не смог.

На поверхность мужчину подняли спасатели. Гвоздь был еще жив, но медики не смогли спасти его. Он слишком долго находился под водой и слишком быстро вынырнул с глубины 40 метров.

Кто такой Виктор Гвоздь В историю Украины Виктор Гвоздь вошел как военный, разведчик, дипломат и ученый. Должность главы Службы внешней разведки он занимал в течение 2014 – 2016 годов.



Он был основателем аналитического центра "Борисфен-Интел". В 2019 году получил ученую степень доктора военных наук. Был членом делегации Украины в Совбезе ООН и принимал участие в миротворческой миссии ООН.

Звонок Байдена и Зеленского

. За несколько дней до смерти бывший глава СВРУ отпраздновал свой День рождения.

Источник: ZN.UA

Украина вместе с США прорабатывают возможность телефонного звонка между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Осуществить его должны якобы перед самим саммитом Евросоюза и Штатов.

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В середине июня американский президент впервые в статусе главы государства приедет в Европу, где проведет ряд важных встреч.

Он пообщается с лидерами ЕС, а уже на следующий день – будет говорить с Путиным. Произойдет это 16 июня – дата согласована и Кремлем, и Белым домом.

Поэтому, телефонный звонок Владимира Зеленского и Джо Байдена, о котором пишут в СМИ, должен состояться в течение следующих двух недель.

Что известно о первом разговоре Зеленского и Байдена Предыдущий телефонный разговор между президентами Зеленским и Байденом состоялся 2 апреля. Он продолжался 50 минут. Во время общения глава США подчеркнул, что его страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

На Донбассе оккупанты ранили бойца ВСУ

В Белом доме заявили, что на встрече, прежде всего, будут говорить о двусторонних отношениях США и России. Однако президент Штатов намерен поднять и вопрос целостности Украины.

Источник: пресс-центр ООС

Российские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. Наемники России утром открыли огонь по поселку Пески Донецкой области. В результате вражеских атак один защитник Украины получил ранение.

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Что известно о пострадавшем

Боевики обстреливали Пески из стрелкового оружия.

Боец ВСУ получил пулевое ранение.

Военного оперативно эвакуировали в больницу.

Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Как сообщили в штабе ООС, украинские защитники были вынуждены открывать огонь. Наши воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Беларусь может остановить поставки бензина А-95 в Украину

С начала текущих суток, 28 мая, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Источник: Enkorr

Беларусь может прекратить поставлять бензин A-95 в Украину уже с июня. Относительно марки А-92, то поставки ожидают в полном объеме. В "Белорусской нефтяной компании" пока не подтвердили поставки на июнь.

За белорусским продуктом – 50% рынка, – Куюн

Вероятное решение БНК прокомментировал и председатель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он назвал этот шаг "худшим, на который могли пойти белорусы".

Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украине, где за их продуктом – 50% рынка. С другой стороны, это – еще один сигнал нам, третий за эту весну,

– написал Куюн.

Председатель Консалтинговой группы отметил, что консультации еще проводят, однако, возможно, придется искать пути, где найти 50 тысяч тонн А-95: "Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила по морю".

16-летняя девочка сбежала из оккупированной Горловки

Как сообщили Лига.Бизнес в "Белорусской нефтяной компании", продажи по долгосрочным контрактам не остановили, при этом приостановили спотовые продажи.

Источник: пресс-служба МВД

Вечером 27 мая возле Верхнеторецка со стороны боевиков вышла 16-летняя девушка. Она пришла сама и заявила, что хочет жить на подконтрольной украинской власти территории.

Шла через минные поля

Несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, сознательно пришла на линию разграничения. Ей удалось пересечь заминированные поля и остаться невредимой.

Сейчас она под опекой ювенальной полиции Донецкой области и социальной службы. Медики не обнаружили повреждений и с подростком работают психологи. Пока устанавливают обстоятельства, несовершеннолетняя будет находиться в приюте.

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