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Загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки

Джерело: "Гордон"

У Єгипті під час дайвінгу в п'ятницю, 28 травня, загинув 62-річний ексглава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Він занурився під воду, а самостійно випливти вже не зміг.

На поверхню чоловіка підняли рятувальники. Гвоздь був ще живий, але медики не змогли врятувати його. Він надто довго перебував під водою та надто швидко виринув з глибини 40 метрів.

Довідка. За декілька днів до смерті ексочільник СЗРУ відсвяткував свій день народження.

Хто такий Віктор Гвоздь В історію України Віктор Гвоздь увійшов як військовик, розвідник, дипломат та науковець. Посаду глави Служби зовнішньої розвідки він обіймав упродовж 2014 – 2016 років.



Він був засновником аналітичного центру "Борисфен-Інтел". У 2019 році здобув науковий ступінь доктора військових наук. Був членом делегації України у Радбезі ООН та брав участь у миротворчій місії ООН.

Дзвінок Байдена та Зеленського

Джерело: ZN.UA

Україна разом зі США опрацьовують можливість телефонного дзвінка між Володимиром Зеленським і Джо Байденом. Здійснити його мають начебто перед самим самітом Євросоюзу та Штатів.

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У середині червня американський президент вперше у статусі глави держави приїде до Європи, де проведе низку важливих зустрічей.

Він поспілкується із лідерами ЄС, а вже наступного дня – говоритиме з Путіним. Станеться це 16 червня – дата погоджена і Кремлем, і Білим домом.

Відтак, телефонний дзвінок Володимира Зеленського та Джо Байдена, про який пишуть у ЗМІ, має відбутися протягом наступних двох тижнів.

Зверніть увагу! У Білому домі заявили, що на зустрічі, передусім, говоритимуть про двосторонні відносини США та Росії. Однак президент Штатів має намір підняти й питання цілісності України.

Що відомо про першу розмову Зеленського і Байдена Попередня телефонна розмова між президентами Зеленським і Байденом відбулася 2 квітня. Вона тривала 50 хвилин.



Під час спілкуваня глава США наголосив, що його країна непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Попередня телефонна розмова між президентами Зеленським і Байденом відбулася 2 квітня. Вона тривала 50 хвилин.Під час спілкуваня глава США наголосив, що його країна непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

На Донбасі окупанти поранили бійця ЗСУ

Джерело: пресцентр ООС

Російскі окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Найманці Росії вранці відкрили вогонь по селищу Піски Донецької області. Унаслідок ворожих атак один захисник України отримав поранення.

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Що відомо про постраждалого

Бойовики обстрілювали Піски зі стрілецької зброї.

Боєць ЗСУ отримав кульове поранення.

Військового оперативно евакуювали до лікарні.

Стан здоров'я пораненого – задовільний.

Як повідомили у штабі ООС, українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Наші воїни й надалі контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Важливо! Від початку поточної доби, 28 травня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Білорусь може зупинити постачання бензину А-95 в Україну

Джерело: Enkorr

Білорусь може припинити постачати бензин A-95 в Україну вже з червня. Щодо марки А-92, то поставки очікують у повному обсязі. У "Білоруській нафтовій компанії" поки не підтвердили поставок на червень.

За білоруським продуктом – 50% ринку, – Куюн

Ймовірне рішення БНК прокоментував і голова Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він назвав цей крок "найгіршим, на який могли піти білоруси".

Найгірше рішення, яке могли прийняти білоруси в поточній ситуації – закрити поставку бензину А-95 в Україні, де за їх продуктом –50% ринку. З іншого боку, це – ще один сигнал нам, третій за цю весну,

– написав Куюн.

Голова Консалтингової групи наголосив, що консультації ще проводять, проте, можливо, доведеться шукати шляхи, де знайти 50 тисяч тонн А-95: "Без моря не обійтися, а я навіть не пам'ятаю, коли в останній раз ця марка приходила морем".

До слова! Як повідомили Ліга.Бізнес у "Білоруській нафтовій компанії", продажі по довготермінових контрактах не зупинили, при цьому призупинили спотові продажі.

16-річна дівчинка втекла з окупованої Горлівки

Джерело: пресслужба МВС

Ввечері 27 травня біля Верхньоторецька зі сторони бойовиків вийшла 16-річна дівчина. Вона прийшла сама та заявила, що хоче жити на підконтрольній українській владі території.

Йшла через мінні поля

Неповнолітня, після відпочинку з друзями, свідомо прийшла на лінію розмежування. Їй вдалось перетнути заміновані поля та залишитись неушкодженою.

Наразі нею окупікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Медики не виявили пошкоджень і з підлітком працюють психологи. Поки встановлюють обставини, неповнолітня перебуватиме у притулку.

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