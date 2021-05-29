Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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Правительство хочет внести изменения в адаптивный карантин
Источник: "РБК-Украина"
Правила адаптивного карантина в Украине могут изменить, чтобы согласовать их с действующими в ЕС. Правительство готовится пересмотреть индикаторы зеленой зоны. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сейчас зеленую зону разрешено вводить не для отдельных областей, а только для всей страны.
В то же время Евросоюз недавно внес изменения в правила по определению "белых" стран. В отношении их граждан не применяют ограничений по въезду.
Если Украина перейдет в зеленую зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС,
– подчеркнул глава Минздрава.
В новом документе могут выделить перечень стран, привлекательных для туристов из Украины.
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Обновленный пакет целей партнерства НАТО
Источник: Минобороны Украины
28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Во время встречи, которую провели в комбинированном формате, представили обновленный пакет Целей партнерства для Украины до 2025 года.
В документе перечислены силы и средства, которые Киев готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях альянса.
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Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны,
– отметил помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза.
Какие задачи для Украины обозначили во время заседания:
- Трансформация системы управления ВСУ.
- Достижение взаимосовместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях.
Коротко о пути Украины в НАТО:
- В 2008 году Киев подал заявку на вступление в НАТО.
- В июне 2020 года Украина приобрела статус участницы программы расширенных возможностей НАТО.
- В июне 2021 года состоится саммит НАТО, однако на нем не примут План действий по членству Украины в Альянсе.
- По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киеву необходимо требовать начала диалога по ПДЧ.
Старт вакцинации через "Дию"
Источник: "Сегодня"
В Киеве и Львове начали работу первые в Украине центры массовой вакцинации. Каждые выходные в них будут вакцинировать против коронавируса тех людей, которые записались на иммунизацию через приложение "Дия".
Львов
Во Львове центр вакцинации работает на территории стадиона "Арена Львов" уже в течение нескольких недель. Именно здесь вакцинировали работников IT-индустрии.
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Киев
Центр вакцинации в столице обустроили в Международном выставочном центре вблизи станции метро Левобережная. Там также прививают CoronaVac. Накануне обзвонили 8 тысяч человек, которые зарегистрировались на вакцинацию через Дию. 560 человек согласились прийти на прививку.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Глобальный пикет солидарности с Беларусью
Источник: 24 канал
Во многих уголках планеты 29 мая происходит Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Именно в этот день задержали Сергея Тихановского – мужчину экс-кандидата в президенты. К мероприятию присоединились политики, жители разных стран и диаспора.
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Организаторы отметили: мероприятия провели во многих странах – от Новой Зеландии до Канады. Одни из самых многочисленных пикетов состоялись в Киеве и Варшаве. Именно в столице Польши на акцию пришли родители задержанного основателя NEXTA Романа Протасевича.
Требую, чтобы гражданин Лукашенко одумался. Прошу одуматься силовиков, творящих такие зверства. Неужели у вас не осталось ничего человеческого?
– сказала Надежда Протасевич.
Коротко о задержании Романа Протасевича:
- 23 мая самолет компании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске.
- Белорусские диспетчеры сообщили об угрозе заминирования.
- С самолета сняли Романа Протасевича и его девушку Софию. Их задержали.
- Международное сообщество резко осудило действия белорусских властей. ЕС продлил санкции против Минска, а многие страны закрыли авиасообщение с Беларусью.
Смотрите фото с акций в Варшаве и Киеве / Фото TUT.by