Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Правительство хочет внести изменения в адаптивный карантин

Источник: "РБК-Украина"

Правила адаптивного карантина в Украине могут изменить, чтобы согласовать их с действующими в ЕС. Правительство готовится пересмотреть индикаторы зеленой зоны. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сейчас зеленую зону разрешено вводить не для отдельных областей, а только для всей страны.

В то же время Евросоюз недавно внес изменения в правила по определению "белых" стран. В отношении их граждан не применяют ограничений по въезду.

Если Украина перейдет в зеленую зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС,

– подчеркнул глава Минздрава.

В новом документе могут выделить перечень стран, привлекательных для туристов из Украины.

Обратите внимание! Сейчас вся территория Украины находится в желтой зоне. Однако 8 регионов уже соответствуют критериям зеленой. В частности, речь идет о Киевской, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой областях.

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Обновленный пакет целей партнерства НАТО

Источник: Минобороны Украины

28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Во время встречи, которую провели в комбинированном формате, представили обновленный пакет Целей партнерства для Украины до 2025 года.

В документе перечислены силы и средства, которые Киев готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях альянса.

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Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны,

– отметил помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза.

Какие задачи для Украины обозначили во время заседания:

Трансформация системы управления ВСУ.

Достижение взаимосовместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях.

Коротко о пути Украины в НАТО:

В 2008 году Киев подал заявку на вступление в НАТО.

В июне 2020 года Украина приобрела статус участницы программы расширенных возможностей НАТО.

В июне 2021 года состоится саммит НАТО, однако на нем не примут План действий по членству Украины в Альянсе.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киеву необходимо требовать начала диалога по ПДЧ.

Старт вакцинации через "Дию"

Источник: "Сегодня"

В Киеве и Львове начали работу первые в Украине центры массовой вакцинации. Каждые выходные в них будут вакцинировать против коронавируса тех людей, которые записались на иммунизацию через приложение "Дия".

Львов

Во Львове центр вакцинации работает на территории стадиона "Арена Львов" уже в течение нескольких недель. Именно здесь вакцинировали работников IT-индустрии.

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Кто будет получать вакцину? Прививки проводят вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac. На Львовщину завезли 16 тысяч доз препарата. Сначала будут иммунизировать работников санаторно-курортных учреждений, прокуратуры, спецсвязи, а также зарегистрированных в "Дие".

Киев

Центр вакцинации в столице обустроили в Международном выставочном центре вблизи станции метро Левобережная. Там также прививают CoronaVac. Накануне обзвонили 8 тысяч человек, которые зарегистрировались на вакцинацию через Дию. 560 человек согласились прийти на прививку.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Глобальный пикет солидарности с Беларусью

Источник: 24 канал

Во многих уголках планеты 29 мая происходит Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Именно в этот день задержали Сергея Тихановского – мужчину экс-кандидата в президенты. К мероприятию присоединились политики, жители разных стран и диаспора.

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Организаторы отметили: мероприятия провели во многих странах – от Новой Зеландии до Канады. Одни из самых многочисленных пикетов состоялись в Киеве и Варшаве. Именно в столице Польши на акцию пришли родители задержанного основателя NEXTA Романа Протасевича.

Требую, чтобы гражданин Лукашенко одумался. Прошу одуматься силовиков, творящих такие зверства. Неужели у вас не осталось ничего человеческого?

– сказала Надежда Протасевич.

Коротко о задержании Романа Протасевича:

23 мая самолет компании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске.

Белорусские диспетчеры сообщили об угрозе заминирования.

С самолета сняли Романа Протасевича и его девушку Софию. Их задержали.

Международное сообщество резко осудило действия белорусских властей. ЕС продлил санкции против Минска, а многие страны закрыли авиасообщение с Беларусью.

Смотрите фото с акций в Варшаве и Киеве / Фото TUT.by

Обратите внимание! Тем временем в Сочи встретились 2 диктатора: Александр Лукашенко и Владимир Путин. В течение многочасовой встречи они обсудили двусторонние отношения и пандемию. Также не обошли и тему с самолетом Ryanair.