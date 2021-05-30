Главные новости 30 мая: День Киева, протест за Стерненко под ОП и ливни в Житомире

Традиционно 30 мая столица Украины празднует свой День рождения. В Киеве сторонники активиста Сергея Стерненко организовали мирную акцию, которая называется "Покажите нам справедливость". Мощный ливень затопил улицы в Житомире. Умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Такими были главные новости 30 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Важно День Киева 2021: является ли столица Украины комфортным местом для жизни

Киев празднует День рождения

Источник: 24 канал

30 мая украинская столица традиционно празднует День рождения. В этом году одним из центральных событий в Киеве стал "Пробег под каштанами". Заметим, что пробег происходит в День Киева уже 28 раз. На нем регулярно собирают средства на нужды больных детей, которые лечатся в Центре кардиологии.

За всю истории "Пробега под каштанами" благодаря приобретенным аппаратам удалось спасти 20 тысяч детей.Среди бегунов – профессионалы, любители, подростки и взрослые, а также корпоративные команды.

Также дистанцию преодолевали участники на колясках и костылях. Они бежали в категории "мужественные".

"Пробег под каштанами" в Киеве / Фото 24 канала

Интересно Столица – личная история для многих: что политики говорят о Киеве в День города

В этот день киевлян и гостей города поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он назвал столицу особенной.

Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов – завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает,

– написал Владимир Зеленский.

По словам президента, если бы Киев был человеком, то он бы хотел просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик! С днем рождения, Киев".