Главные новости 4 июня: решение СНБО, ЕС запретил летать в Беларусь

СНБО провел заседание и рассмотрел 8 важных вопросов.Статус олигархов вынесут на референдум первым пунктом. Евросоюз окончательно запретил своим авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Главарь "Оплота" получил пожизненное из-за обстрела автобуса под Волновахой. Такими были главные новости 4 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Решение СНБО: выселение из госдач и ноль "воров в законе"

Источник: 24 канал

Совет нацбезопасности и обороны 4 июня провел заседание и рассмотрел 8 разноплановых вопросов:

Важно Партнеры России, – Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

ситуация на админгранице с оккупированными территориями (секретные вопросы);

поставка питьевой воды;

результаты аудита госдач;

интеграция Украины в НАТО;

отправка миротворцев в Конго;

выдворение "воров в законе";

закон о деолигархизации;

борьба с терроризмом.

Выселение нелегалов из элитных дач

Как и анонсировалось ранее, на СНБО рассмотрели отчет по аудиту государственных дач. Поэтому после анализа первые 20 человек, которые являются "нелегалами", должны оставить имения в Пуще-Водице. В список попали бывшие чиновники и министры времен Януковича.

Среди тех, кто должен покинуть территорию в частности:

Раиса Богатырева;

Святослав Пискун;

Елена Панасюк;

Дмитрий Табачник;

Владимир Семиноженко.

"Воров в законе в Украине ноль"

На этом заседании рассмотрели отчеты о том, как выполняют решения прошлых. Данилов рассказал, что одно из них продолжается успешно. Касается оно выдворения"воров в законе". По его словам, с начала 2021 года в Украине было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль. Такой отчет СНБО получил от полиции.

Подробно В Украине больше нет "воров в законе", – Данилов

По словам Данилова, подкрепленными бумажным отчетом, из 111 криминальных авторитетов в Украине остались 42. По ним идет процедура депортации.

, на этом заседании СНБО не ввел санкции против режима Александра Лукашенко, слухи о которых ходили в СМИ. Более того, 28 мая в МИД Украины заявляли, что подготовили пакет санкций против диктатора и передали в СНБО

Брифинг Данилова по итогам заседания Совета нацбезопасности: смотрите видео

На брифинге Алексей Данилов также прокомментировал информацию, которую распространили в СМИ. Касается она того, что в санкционный список почему-то попали ветераны АТО. Как отметил секретарь Совета нацбезопасности, "никто случайно туда не попадает".

Данилов заявил, что один из ветеранов АТО причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, во время которого убили охранника.

Вопрос о статусе олигарха вынесут на референдум

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский после заседания СНБО записал привычное обращение к украинцам. Он начал его с того, что признался: хотел бы проводить заседания СНБО не еженедельно, а один раз в год.

Повестка дня этих заседаний будет содержать только один пункт – Украине никто и ничто не угрожает. Именно поэтому мы продолжаем ежедневную работу,

– заявил президент.

Глава государства отчитался о результатах выполнения предыдущих решений СНБО и рассказал, что именно обсуждали чиновники 4 июня.

Среди самого главного, о чем он рассказал – закон о деолигархизации. Зеленский заявил, что хочет вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Это будет вопрос №1, который он хочет задать.

Цель такого опроса – показать независимое отношение украинцев к людям из класса олигархов. Ведь именно так олигархам не удастся повлиять на решение, нажав на депутатов или министров.

Обращение Зеленского после заседания СНБО 4 июня: смотрите видео

Евросоюз запрещает компаниям летать в Беларусь

Источник: твитер Рикарда Йозвяка

Из-за незаконной переадресации самолета Ryanair для задержания Романа Протасевича ЕС продолжает вводить ограничения. Да, послы Евросоюза решили окончательно запретить авиасообщение с Беларусью:

авиакомпании стран ЕС не смогут летать над Беларусью;

белорусские перевозчики не могут приземляться в аэропортах стран ЕС.

По словам журналиста "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка, изменения вступят в силу с полуночи 5 июня.

Приговор из-за трагедии под Волновахой

Еще 2 июня Европейское агентство авиационной безопасности позволило полеты в небе над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях.

Источник: Офис генпрокурора

Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес приговор в отношении виновника террористического акта под Волновахой. В 2015 году там погибли 12 мирных пассажиров.

Следствие выясняло, что руководителем обстрела, который дал команду стрелять из "Градов", был главарь "Оплота". Прокуратуре удалось доказать его вину. Поэтому он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Офисе генпрокурора не сообщают имени осужденного. Однако данные причастных к трагедии есть, например, в базе "Миротворца". По информации артиллерийским батальоном 5 мотострелковой бригады "Оплот" командовал полковник из России Анатолий Синельников. Отдал приказ обстрелять блокпост украинец Юрий Шпаков.



Шпаков отдал приказ обстрелять блокпост, на котором находился автобус / Фото из "Миротворца"

Обстрел автобуса под Волновахой: главное