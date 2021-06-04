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Рішення РНБО: виселення із держдач і нуль "злодіїв у законі"

Джерело: 24 канал

Рада нацбезпеки і оборони 4 червня провела засідання і розглянула 8 різнопланових питань:

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ситуація на адмінмежі з окупованими територіями (секретні питання);

постачання питної води;

результати аудиту держдач;

інтеграція України в НАТО;

відправлення миротворців у Конго;

видворення "злодіїв у законі";

закон про деолігархізацію;

боротьба з тероризмом.

Виселення "нелегалів" з елітних дач

Як і анонсувалося раніше, на РНБО розглянули звіт щодо аудиту державних дач. Відтак після аналізу перші 20 осіб, які є "нелегалами", мають залишити маєтки у Пущі-Водиці. У список потрапили колишні чиновники та міністри часів Януковича.

Серед тих, хто має покинути територію зокрема:

Раїса Богатирьова;

Святослав Піскун;

Олена Панасюк;

Дмитро Табачник;

Володимир Семиноженко.

"Злодіїв у законі в Україні нуль"

На цьому засіданні розглянули звіти щодо того, як виконують рішення минулих. Данілов розповів, що одне з них триває успішно. Стосується воно видворення "злодіїв у законі". За його словами, від початку 2021 року в Україні було 34 людини з таким "статусом", а тепер – нуль. Такий звіт РНБО отримала від поліції.

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За словами Данілова, підкріпленими паперовим звітом, зі 111 кримінальних авторитетів в Україні залишилися 42. Щодо них триває процедура депортації.

До речі, на цьому засіданні РНБО не ввела санкції проти режиму Олександра Лукашенка, чутки про які ходили у ЗМІ. Ба більше, 28 травня у МЗС України заявляли, що підготували пакет санкцій проти диктатора та передали в РНБО.

Брифінг Данілова за підсумками засідання Ради нацбезпеки: дивіться відео

На брифінгу Олексій Данілов також прокоментував інформацію, яку поширили у ЗМІ. Стосується вона того, що у санкційний список чомусь потрапили ветерани АТО. Як зазначив секретар Ради нацбезпеки, "ніхто випадково туди не потрапляє".

Данілов заявив, що один із ветеранів АТО є причетним до пограбування ювелірної крамниці у Києві, під час якого вбили охоронця.

Питання про статус олігарха винесуть на референдум

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський після засідання РНБО записав звичне звернення до українців. Він почав його з того, що зізнався: хотів би проводити засідання РНБО не щотижня, а один раз на рік.

Порядок денний цих засідань буде містити лише один пункт – Україні ніхто і ніщо не загрожує. Саме тому ми продовжуємо щоденну роботу,

– заявив президент.

Глава держави відзвітував про результати виконання попередніх рішень РНБО та розповів, що саме обговорювали чиновники 4 червня.

Серед найголовнішого, про що він розповів – закон про деолігархізацію. Зеленський заявив, що хоче винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Це буде питання №1, яке він хоче поставити.

Мета такого опитування – показати незалежне ставлення українців до людей з класу олігархів. Адже саме так олігархам не вдасться вплинути на рішення, натиснувши на депутатів чи міністрів.

Звернення Зеленського після засідання РНБО 4 червня: дивіться відео

Євросоюз забороняє компаніям літати над Білоруссю

Джерело: твітер Рікарда Йозвяка

Через незаконну переадресацію літака Ryanair задля затримання Романа Протасевича ЄС продовжує вводити обмеження. Так, посли Євросоюзу вирішили остаточно заборонити авіасполучення з Білоруссю:

авіакомпанії країн ЄС не зможуть літати над Білоруссю;

білоруські перевізники не можуть приземлятися в аеропортах країн ЄС.

За словами журналіста "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка, зміни наберуть чинності з півночі 5 червня.

Зверніть увагу! Ще 2 червня Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти в небі над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях.

Вирок через трагедію під Волновахою

Джерело: Офіс генпрокурора

Куйбишевський районний суд Запорізької області виніс вирок стосовно винуватця терористичного акту під Волновахою. У 2015 році там загинули 12 мирних пасажирів.

Слідство з'ясовувало, що керівником обстрілу, який дав команду палити із "Градів" був ватажок "Оплоту". Прокуратурі вдалося довести його провину. Відтак він отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора не повідомляють імені засудженого. Однак дані причетних до трагедії є, наприклад, у базі "Миротворця". За інформацією артилерійським батальйоном 5 мотострілецької бригади "Оплот" командував полковник з Росії Анатолій Синельников. Віддав наказ обстріляти блокпост українець Юрій Шпаков.



Шпаков віддав наказ обстріляти блокпост, на якому перебував автобус / Фото з "Миротворця"

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