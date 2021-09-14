Самые важные новости Украины и мира за вторник, 14 сентября.

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Потери на Донбассе

Источник: фейсбук Олега Батурина

С начала сентября Украина потеряла уже 5 военных. 14 сентября стало известно, что в воскресенье, 12 сентября, во время обстрела на окраине села Крымское Луганской области погиб 34-летний защитник Валентин Чепурный.

Смерть солдата не внесли в отчет ВСУ

Накануне у Валентина Чепурного закончился контракт. В тот роковой день он приехал на место дислоцирования бригады, в которой проходил службу. Воин хотел попрощаться с друзьями и забрать свои документы.

Во время обстрела боевиков он получил серьезные ранения. Медики пытались спасти защитника. Дома у него осталась мама.

ВСУ не внесли гибель Валентина Чепурного в свой отчет. Причиной этого стало то, что на момент гибели он фактически был гражданским, поскольку завершил военную службу.



Валентин Чепурный / Фото из фейсбука Олега Батурина

Боевики убили военного из Львовщины

Источник: Львовский областной совет

В понедельник, 13 августа, в результате обстрелов пророссийских наемников на Донбассе погиб 24-летний Демьян Данилов. Парень родом из села Рудники Стрыйского района.

Жизнь старшего солдата оборвала вражеская пуля, которая попала в него в Новоайдарском на Луганщине.

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Путин ушел на самоизоляцию

Источник: "Коммерсантъ"

Российский президент ушел на самоизоляцию из-за того, что у его ближайшего окружения обнаружили коронавирус. Главе Кремля пришлось отменить свой визит в Таджикистан. Однако пока у него COVID-19 не обнаружили.

Президент России решил продемонстрировать "веру" в российскую вакцину. Поэтому он уверен, что этот "естественный эксперимент" поможет увидеть эффективность вакцины "Спутник V".

Глянем, как "Спутник V" сработает на практике,

– заявил Путин.

Однако, он уверен, что все должно пройти хорошо.

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Россия отрабатывала атаки на Украину

Источник: 24 канал

Россия проводит военные учения "Запад-2021". Часть войск разместили на территорию Беларуси. Именно там они отрабатывали высадку десанта на небольших территориях, что выглядело как подготовка к вторжению на территорию другого государства. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Россия испытывает новую технику

По словам Макарука, 45 бригада десантных войск России провела учения с новым типом парашютных систем в ночное время с самолета Ил-76. Кроме того, россияне испытали комплекс минирования "Заземление" и 2 типа новых беспилотников – "Форпост" и "Иноходец".

Также настораживает то, что в рамках учений военные отработали перемещение пехоты в местах радиационного загрязнения.

Учения "Запад-2021": все что надо знать

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" начались 9 сентября 2021 года.

Всего участие в учениях примут 200 000 военных, 80 самолетов и вертолетов и 760 единиц боевой техники.

Все это действо происходит на территории 7 областей России, в акватории Балтийского моря и в Беларуси.

В Украине активно следят за российскими учениями. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина готова к любым сценариям.

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Боевики проводят учения

Источник: фейсбук Главного управления разведки Минобороны

Несмотря на масштабные совместные с Беларусью учения, Россия не забывает о наращивании войск на Донбассе. По данным украинской разведки боевики собрали различные воинские подразделения.

К учениям привлекли снайперов

В учениях российских наемников участвуют танковые, минометные и артиллерийские подразделения. Кроме того, к ним должны присоединиться корректировщики артиллерийского огня и инженерно-саперные подразделения.

Также боевики планируют провести учения со снайперами, которые сейчас продолжают обстреливать позиции ВСУ, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.

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Apple представила IPhone 13

Источник: 24 канал

14 сентября состоялась презентация новой техники Apple, в частности IPhone 13, новых IPad и IPad Mini, часов Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3.

Характеристики IPhone 13

По сравнению с предыдущей версией, новая модель смартфона не претерпела существенных трансформаций. Однако разработчики несколько усовершенствовали технические характеристики:

"бровь" смартфона стала меньше на 20%;

новая модель оснащена сверхпрочным водонепроницаемым стеклом;

экран при попадании прямых солнечных лучей будет ярче на 28%;

новый IPhone будет доступен в 5 цветах (розовый, красный, синий, "темная ночь", "сияющая звезда");

новый чипсет А15 и модуль 5G с большим списком частот;

графика стала на 30% мощнее;

более мощные аккумуляторы.

В продажу поступят две модели нового смартфона – IPhone 13 и IPhone 13 Mini. Разработчики решили не создавать модели на 64 гигабайта, зато появилась на 512.

Стоимость младшей модели будет стартовать от 699 долларов, а старшей – от 799 долларов.